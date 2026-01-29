【一建設株式会社】「群馬県立館林商工高等学校」建築科2年生13名を対象に木造住宅の建築現場見学会を2026年1月28日（水）に開催

一建設株式会社

飯田グループホールディングスの中核企業である一建設株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堀口 忠美、以下、一建設）は、群馬県立館林商工高等学校（所在：群馬県邑楽郡、以下、館林商工高校）建築科2年生13名を対象に、「木造住宅の建築現場見学会」を2026年1月28日（水）に開催しました。

なお、一建設が実施する建築現場見学会としては、群馬県内では初の開催となります。

「木造住宅の建築現場見学会」を実施する目的

国土交通省の調査によると、2023年の建設業就労者数は1997年のピーク時と比較して約30%減少しています※1。また、建設業界では、就業者の多くを占める団塊世代が75歳以上となる2025年以降、大量退職に伴う人手不足の深刻化が懸念されています（いわゆる「2025年問題」）※2。

こうした問題の背景には、高齢化の進行による次世代への技術承継の課題に加え、能力に応じた処遇やキャリアパスの可視化など、業界全体として取り組むべき課題があります。

本見学会は、建築・建設業界の未来を担うZ世代である建築科の高校生に、実際の住宅建築プロセスや、iPadなどのデジタルツールを活用した最先端の現場管理を体感してもらうことで、時代とともに変化する建築現場の働き方を知ってもらうことを目的として実施しています。

「木造住宅の建築現場見学会」の実施内容

当日は、一建設の執行役員である藤川による開会の挨拶に始まり、建築中の木造住宅内にて、基礎工事および躯体工事についての説明を行いました。躯体工事の説明では、一建設で正社員として働く大工が電動工具の安全な使用方法をレクチャーし、その後、代表して2名の生徒が実際に電動工具を使用してビス打ち作業を体験しました。また、施工管理アプリ「ANDPAD」を活用した現場管理業務についても、実際の操作を通じて体験してもらいました。

「木造住宅の建築現場見学会」に参加した生徒のコメント

参加した生徒からは、

「施工管理アプリ『ANDPAD』を実際に操作し、現場の進捗管理や情報共有がデジタルで行われていることに驚きました。建設現場はアナログなイメージがありましたが、タブレットを活用することで作業内容や写真、図面などをその場で確認でき、効率的に仕事が進められていると感じました。将来、建設業界で働くことを具体的にイメージできる貴重な体験になりました。」

といった声が寄せられました。

「木造住宅の建築現場見学会」の実施概要

日時：2026年1月28日（水）

場所：一建設の木造住宅の建築現場(群馬県邑楽郡）

内容：

開会の挨拶・建築中の木造住宅内の見学と説明・工具の安全な使い方をレクチャー及び

高校生による実演・iPadで施工管理ができる「ANDPAD」を使用した業務方法を説明・

正社員として働く大工より大工の最新の働き方・質疑応答

参加者：

館林商工高校 建築科2年生13名

一建設株式会社 執行役員 東日本工事統括本部 本部長 藤川 基俊

一建設株式会社 生産管理本部 人材開発部 部長 菊地 修一

一建設株式会社 生産管理本部 人材開発部 総合技能2課 豊田 拓海 など

一建設会社概要

社 名：一建設株式会社

代表取締役：堀口 忠美

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：1967年2月13日

資本金：32億9,800万円

事業内容：分譲戸建住宅

分譲マンション

注文住宅

リフォーム・リノベーション

アセットソリューション（投資用戸建賃貸・土地有効活用）

リースバックプラス⁺

