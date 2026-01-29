不登校の中高生対象、通信制高校の合同説明会「まるごと通信制フェスタ2026」を2月14日から全国47都道府県で開催【通信制高校への新入学・転入学・編入学の希望者対象】

■ 不登校の中高生も参加しやすい、オンライン形式の合同説明会を開催

株式会社リクメディア通信制高校の合同説明会・合同相談会「まるごと通信制フェスタ」

株式会社リクメディアは、通信制高校・サポート校の学校説明をまとめて視聴できる合同説明会「まるごと通信制フェスタ2026」を2026年2月14日から3月1日にかけて開催する。対象地域は全国47都道府県となり、参加対象は中学生や高校生、中学校の教職員や保護者など。参加は無料で、事前申込が必要となる。

イベントは、オンラインツールの「ZOOM」を使って開催され、視聴者側は、カメラオフ・声出しなしで参加することができる。対面形式の通信制高校の合同相談会への参加が苦手な不登校の中高生にとっても、スマートフォンやパソコンで気軽に自宅から参加できるため、通信制高校選びのはじめの一歩として活用しやすいイベントとなっている。

■ エリア別に、通信制高校の学校紹介を比較しながら視聴

「まるごと通信制フェスタ」のコンセプトは、”地域の通信制高校がまるごと分かる”こと。通信制高校の基本的な仕組みが分からない方や、通信制高校・サポート校の違いが分からない方、通信制高校・サポート校の各スクールの特色の違いが分からない方にとって、近隣地域の通信制高校が良くわかるオンラインイベントになっている。

エリア別の開催となるため、生徒・保護者は自宅から通える範囲でどんな通信制高校・サポート校があるのかを知り、比較しながら視聴できる。また、現場の教員がオンラインで登壇するため、入学後の学校生活のイメージもしやすく、チャットを使ってリアルタイムで質問することも可能となっている。

はじめに通信制高校の仕組みセミナーを行った後、各エリアの学校を紹介。各校が10分間学校説明を行った後、チャット機能で5分間の質疑応答を行う。

■ 通信制高校への転入・編入を希望する生徒・保護者も参加できる

熊本エリア版のまるごと通信制フェスタ

現在、高校生で不登校になっている生徒や、単位が取れずに留年が決まっている生徒でも、通信制高校へ転入することによって、現在の同学年と同じ時期に卒業できる可能性があります。高校１年生、高校２年生、高校３年生のそれぞれの場合、どの時期で転入学すれば、現在の同学年に遅れずに卒業ができるのかについても、このイベントで質問することが可能です。転入学における単位の引き継ぎはどうすれば行えるのか、転入学後の授業料や就学支援金はどうなるのかなど、気軽に質問することができます。また、編入学希望の生徒についても、どの時期に入学が可能なのかなど、気軽に質問することができます。

■ 「まるごと通信制フェスタ2026」開催概要

【概要】

イベント名：まるごと通信制フェスタ2026 - 通信制高校の合同説明会 -

特設サイト：https://recmedia.jp/school/001/

参加対象：保護者・中学生（1～3年生）、高校生（1～3年生）、中学校の教職員、入学希望者

開催方法：オンライン（Zoomを使用）

※カメラOFF・ミュートで参加可能（チャットで質問可能）

【日程・対象地域（全47都道府県）】

■ 北海道・東北

北海道 2/21(土)・2/22(日)、青森 2/21(土)・2/22(日)、岩手 2/21(土)・2/22(日)、

宮城 2/28(土)・3/1(日)、秋田 2/21(土)・2/22(日)、山形 2/21(土)・2/22(日)、

福島 2/21(土)・2/22(日)

■ 関東

茨城 2/21(土)・2/22(日)、栃木 2/21(土)・2/22(日)、群馬 2/21(土)・2/22(日)、

埼玉１. 2/14(土)・2/15(日)、埼玉２. 2/21(土)・2/22(日)、千葉 2/21(土)・2/22(日)、

東京１. 2/14(土)・2/15(日)、東京２. 2/28(土)・3/1(日)、神奈川 2/21(土)・2/22(日)

■ 中部

新潟 2/28(土)・3/1(日)、富山 2/21(土)・2/22(日)、石川 2/21(土)・2/22(日)、

福井 2/21(土)・2/22(日)、山梨 2/21(土)・2/22(日)、長野 2/21(土)・2/22(日)、

岐阜 2/28(土)・3/1(日)、静岡 2/21(土)・2/22(日)、愛知 2/14(土)・2/15(日)

■ 近畿

三重 2/21(土)・2/22(日)、滋賀 2/21(土)・2/22(日)、京都 2/28(土)・3/1(日)、

大阪 2/21(土)・2/22(日)、兵庫 2/21(土)・2/22(日)、奈良 2/21(土)・2/22(日)、

和歌山 2/21(土)・2/22(日)

■ 中国・四国

鳥取 2/21(土)・2/22(日)、島根 2/21(土)・2/22(日)、岡山 2/14(土)・2/15(日)、

広島 2/14(土)・2/15(日)、山口 2/21(土)・2/22(日)、徳島 2/21(土)・2/22(日)、

香川 2/21(土)・2/22(日)、愛媛 2/21(土)・2/22(日)、高知 2/21(土)・2/22(日)

■ 九州・沖縄

福岡１. 2/14(土)・2/15(日)、福岡２. 2/21(土)・2/22(日)、佐賀 2/21(土)・2/22(日)、

長崎 2/21(土)・2/22(日)、熊本 2/28(土)・3/1(日)、大分 2/21(土)・2/22(日)、

宮崎 2/21(土)・2/22(日)、鹿児島 2/21(土)・2/22(日)、沖縄 2/28(土)・3/1(日)



※ 東京・埼玉・福岡について、１.・２.開催時の登壇校は異なります。

（登壇校は各エリアの合同説明会の特設サイト(https://recmedia.jp/school/001/)で確認ください）

■ 登壇予定の通信制高校・サポート校

葵高等学院、AOIKE高等学校、青楓館高等学院、あずさ第一高等学校、飛鳥未来高等学校、飛鳥未来きずな高等学校、飛鳥未来きぼう高等学校、ASO高等部、HR高等学院、N高等学校、S高等学校、R高等学校、NSA高等学院、エナジックスポーツ高等学院、大阪あべの学習センター AR-lab、おおぞら高校、岡山理科大学附属高等学校、沖縄エンカレッジ高等学院、開志創造高等学校、学研WILL学園、神村学園高等部、岐阜みずほ高等学院、教育アカデミー高等部、京都つくば開成高等学校、京都美山高等学校、クラーク記念国際高等学校、興学社高等学院、高等専修学校C&S学院、高等専修学校神戸セミナー、さくら国際高等学校、松陰高等学校、湘南一ツ星高等学院、新開高等学院、シンギュラリティ高等学校、スターシャル学院、駿台i高等学院、精華学園高等学校、第一学院高等学校、つくば開成学園高等学校、つくば開成高等学校、つくば開成福岡高等学校、DECCI高等学院、東京YMCA高等学院、トライ式高等学院、ナビ高等学院、新潟産業大学附属高等学校、原宿AIA高等学院、ヒューマンキャンパス高等学校、ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校、ベネッセ高等学院、未来高校、明誠高等学校、明蓬館高等学校、メガスタディ名門高等学院、八洲学園大学国際高等学校、柳川高等学校 通信制課程（シリウス）、勇志国際高等学校、LITALICO高等学院、Loohcs高等学院 他

■ 主催について

企業名：株式会社リクメディア

所在地：福岡県福岡市中央区天神2丁目5-28 天神西通りセンタービル6階

代表者：代表取締役 藤村 賢志

設立 ：2020年6月

主な事業内容：

・全国の通信制高校の合同進学説明会「まるごと通信制フェスタ(https://recmedia.jp/school/001/)」

・大学進学に強い通信制高校の進学メディア「すごい通信制高校(https://recmedia.jp/school/)」