「家賃並み」で叶える高品質な規格住宅「Box（ボックス）」発表！新潟県3年連続着工棟数No.1企業が挑む、住宅価格の常識破壊。

ハーバーハウス株式会社

新潟県内で3年連続注文住宅着工棟数No.1※の実績を持つハーバーハウス株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：石村 良明）は、多様化する現代のライフスタイルに合わせ、月々の支払いを家賃並み、あるいはそれ以下に抑えながらもNo.1企業の品質とデザインを凝縮した新しい規格住宅商品「Box（ボックス）」を販売開始いたします。

また、本商品の魅力を体感していただけるモデルハウスをオープンいたします。

※2021年4月～2024年3月（株）住宅産業研究所調べ（分譲住宅を含む）

■ 開発の背景： 「実績No.1企業だからこそできる、価格と品質の両立」

物価高騰や将来への不安から「持ち家はまだ先」と諦めている層に対し、ハーバーハウスは「家賃並みの支払いで叶える、あなたらしい住まい」をコンセプトに「Box」を開発しました。

年間480棟以上、累計4,760棟を超えるスケールメリットと、新潟県内No.1の実績で培った調達力・設計力を活かし、コストを極限まで抑えながらも高品質な住まいを実現。「新潟で一番選ばれている会社」だからこそ提案できる、安心と納得の規格住宅です。

■ 新商品「Box」の3つの特長

1. 驚きのコストパフォーマンス：月々3万円台～の支払い計画

建物本体、付帯工事、基本設備を含んだ「コミコミ価格」で 1,363万円（税込1,499.3万円） からのご提供を実現しました。

自己資金0円、ボーナス払い0円でも、月々の返済額は3万円台（36,009円～）※ 出の返済計画が可能。現在の家賃（新潟市内の1～2人暮らし想定）よりも負担を減らしながら、資産となる持ち家を取得可能です。

※地方銀行40年変動金利0.725%、借入1,500万円の場合の試算

2. 多様な生き方に寄り添う「可変的な間取り」

「Box」は、従来のファミリー層だけでなく、シングルマザー・シングルファザー、DINKS、自宅で教室を開きたい方など、多様な人生に対応する3つのプランを用意しています。

【2部屋プラン】シングル・ひとり親世帯・DINKS向け

主寝室と広めの洋室を確保。将来の間取り変更も見据えたフレキシブルな設計で、お子様の成長やライフスタイルの変化に対応します。

シングル・ひとり親世帯・DINKS向け（2部屋プラン）

【1部屋＋フリースペースプラン】自宅教室・SOHO向け

玄関から直接アクセスできる土間続きのフリースペースを確保。プライベート空間を通さずに生徒様やお客様を招くことができ、ヨガ教室やアトリエに最適です。

自宅教室・SOHO向け（1部屋＋フリースペースプラン）

【3部屋プラン】3～4人家族向け

限られた面積の中で3LDKを実現。お子様それぞれの個室や、書斎・趣味部屋を確保したいご家族に最適な、コストパフォーマンスの高いプランです。

3～4人家族向け（3部屋プラン）3. 規格住宅でも「自分らしさ」を選べるデザイン

内装はトレンドを抑えた4つのスタイルから選択可能。シンプルながらも洗練された空間を演出します。

■暮らしをアップグレードする「オプションパック」

- Natural Taste: 自然素材の温かみを感じる、明るく安らぐ空間。- Greige Taste: 上品な温もりと洗練が調和する、人気のグレージュインテリア。- Gray Taste: 落ち着きと都会的な洗練が調和するモダンスタイル。- Black Taste: 高級感と重厚さが際立つ、スタイリッシュな空間。

基本仕様だけでも十分快適に暮らせますが、さらにこだわりたい方のために、プロが厳選した設備・家具・外構のセットプランもご用意しました。

■ モデルハウス オープン情報

- 家事ラクパック: ガス乾燥機「乾太くん」、食洗機、ロボット掃除機対応家具など。- すぐ住めるパック: プロ選定の家具・家電・カーテン・照明フルセット。- デザインこだわりパック: 突板フローリング、間接照明、ハイドアなど。- お庭パック: ウッドデッキや家庭菜園、BBQスペース等の外構セット。

「Box」の実物をご覧いただけるモデルハウスを公開しております。新潟県No.1の実績が裏付ける施工品質と、実際の広さ、生活動線をご体感いただけます。

住所：新潟市東区山木戸4丁目

見学について：毎週末（土日祝）予約不要で開催。平日はお電話にてお問い合わせください。

開催時間：午前10:00~12:00 午後 13:00~18:00

＜見学会詳細＞

https://herbarhouse.com/open-house/10877/

＜Box 公式サイト＞

https://minimal-life.herbarhouse.com/box/

※本プレスリリースの内容は発表日現在のものです。予告なく変更される場合がございます。

※「コミコミ価格」には屋外給排水工事、地盤改良工事等の費用も含まれる安心設定ですが、エリアや条件により別途費用が発生する場合があります。

【本件に関するお問い合わせ先】

ハーバーハウス株式会社 担当：佐藤隆一

〒950-0082 新潟県新潟市中央区明石2丁目3-30

TEL：0120-861-247（フリーダイヤル）

URL：https://www.herbarhouse.jp/