『特別御朱印めぐり企画』を2月20日から開催～九州78寺社で特別御朱印を授与～

九州旅客鉄道株式会社

JR 九州では、ご好評をいただきました「九州寺社めぐり企画」（2025 年 2 月～10 月）に続き、第２弾 として、「特別御朱印めぐり企画」を 2026 年２月 20 日(金)～10 月 31 日(土)まで実施します。 本企画では、JR 九州の駅長がおすすめする九州各地にある 78 寺社（47 駅最寄り）のご協力により、 専用きっぷでご参拝いただいた方限定の「特別御朱印」をご用意いただきました。この機会にしか授与 されない特別なデザインで、九州の魅力を御朱印を通じてお楽しみいただけます。

１．開催期間

2026 年２月 20 日(金)～2026 年 10 月 31 日(土)

２．参加寺社

78 寺社（47 駅）

・福岡県：35 寺社（21 駅）

・佐賀県：８寺社（６駅）

・長崎県：10 寺社（４駅）

・大分県：８寺社（５駅）

・熊本県：５寺社（４駅）

・鹿児島県：７寺社（４駅）

・宮崎県：５寺社（３駅）

特別御朱印の例 十日恵比寿神社（福岡県）

※詳細な対象寺社及び特別御朱印イメージは、専用ホームページをご覧ください。

（各寺社の特別御朱印イメージや詳細情報は、２月中旬頃掲

３．特別御朱印めぐり企画の楽しみ方について

１. 御朱印めぐりきっぷを JR 九州インターネット列車予約で購入。

※乗車前に要きっぷ受け取り。

２. 御朱印帳を用意する。

※「JR 九州オリジナル特別御朱印帳」を JR 九州商事「九州の旅とお取り寄せ」で、 一冊【2,200 円＋送料】で販売します。

ＵＲＬ：https://www.jrk-kyushutabi.shop/shopbrand/ct_a3_tg_goshuin/

※御朱印帳をお持ちでなくてもご参加いただけます。

※市販の御朱印帳でもご参加いただけます。

３. 御朱印めぐりきっぷを使って、列車に乗って寺社へ。

４. 参拝後、御朱印めぐりきっぷを寺社へ提示し「特別御朱印」を受け取る。

※今回の企画では、有効期間内の御朱印めぐりきっぷをご提示いただくだけで、各寺社にて 「特別御朱印」を授与いただけます（前回の企画で付帯していた頒布券は不要です）。

※各寺社が定める初穂料を納める必要があります。

４．御朱印めぐりきっぷのご案内

初めての方や1日で気軽に楽しみたい方には「いちにち九州御朱印めぐりきっぷ」（3,900円）

複数日かけてじっくり巡りたい方には「ぐるっと九州寺社めぐりきっぷ」（14,300円・3日間）を

ご用意しています。

（１）いちにち九州御朱印めぐりきっぷ

○発売・ご利用期間 ： 2026年２月20日(金)～2026年10月31日(土)

○効力 ： JR九州全線（日田彦山線ＢＲＴ含む）の普通・快速列車の普通車自由席に１日乗り放題。

○おねだん ： JR九州インターネット列車予約限定 3,900円

※ ご乗車の前にJR九州の主な駅の「指定席券売機」または「みどりの窓口」で必ずきっぷを受け取ってからご乗車ください。（携帯電話の予約画面等ではご利用になれません。）

※ 駅のみどりの窓口では発売いたしません。※ 大人／こども同額です。

（２）ぐるっと九州御朱印めぐりきっぷ

○発売期間 ： 2026年２月20日(金)～2026年10月29日(木)

○ご利用期間 ： 2026年２月20日(金)～2026年10月31日(土)

○効力 ： JR九州全線（日田彦山線ＢＲＴ含む）の普通・快速列車の普通車自由席に連続する３日間乗り放題。別途、特急券をお買い求めいただくと、九州新幹線、西九州新幹線、特急列車がご利用になれます。

○おねだん ： JR九州インターネット列車予約限定 14,300円

※ ご乗車の前にＪＲ九州の主な駅の「指定席券売機」または「みどりの窓口」で必ずきっぷを受け取ってからご乗車ください。（携帯電話の予約画面等ではご利用になれません。）

※ 駅のみどりの窓口では発売いたしません。※ 大人／こども同額です。

《アンケートへのご協力でプレゼント！》

御朱印めぐりきっぷに付いている案内券に記載されている２次元バーコードを読み取り、遷移するアンケートフォームにて、御朱印めぐりきっぷを使用して巡った寺社等をご回答いただくと、抽選で「JR九州オリジナル特別御朱印帳」をプレゼント！

※詳細は、別途専用ホームページをご確認ください。

５．【新企画】めざせ満願成就！ＧＰＳチェックイン企画

（１）概要

JR九州アプリのGPSチェックイン機能を使えば、御朱印めぐりきっぷがなくても企画に参加

可能！訪問した寺社の数に応じて、オリジナルグッズが当たる抽選にご応募いただけます。

（２）達成賞品

１.１０寺社達成

抽選で50名様に「御朱印帳巾着袋」をプレゼント

２.全寺社（満願成就）達成

抽選で20名様に「満願成就特別絵馬」をプレゼント

○その他詳細は、「特別御朱印めぐり企画」専用ＨＰをご確認ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/train/tokubetsu-gosyuin-meguri