補助金クラウドを運営する株式会社Stayway、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で12位を受賞

株式会社Stayway

「補助金クラウド」を運営する株式会社Stayway（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤淳、以下Stayway）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率353.4%を記録し、50位中12位を受賞いたしました（https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html）。なお、大阪府内の企業においては最も高い売上成長率を記録し、1位となりました。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

受賞要因

補助金クラウドは、「中小企業と地域のポテンシャルを開放する」をミッションに掲げ、地域金融機関や士業、自治体、事業会社向けに、補助金申請支援のクラウドサービス「補助金クラウド」を開発・提供しています。

2022年11月のサービス提供開始以来、補助金クラウドは「支援者を支援する」という独自のアプローチを強みとし、地域金融機関や自治体、士業等と連携することで、より多くの中小企業へ支援を届ける体制を構築してきました。

当社の収益（売上高）成長率353.4％を達成した要因として、以下の点が挙げられます。

- 高度な専門人材と組織的な品質管理による、再現性の高い支援体制公認会計士をはじめ、コンサルティングファーム出身者など、事業計画書の作成に豊富な経験を持つ専門人材が多数在籍しています。個々の高い専門性に加え、補助金申請における事業計画書の作成方法や進行方針、審査ポイントの捉え方を組織として統一しています。結果として補助金申請支援において、全国平均よりも高い採択率を維持しています。- 「支援者を支援する」という独自アプローチによる提携拡大2022年11月のサービス提供開始以来、補助金クラウドは「支援者を支援する」という独自のアプローチを強みとし、地域金融機関や自治体、士業等と連携することで、より多くの中小企業へ支援を届ける体制を構築してきました。その結果、2024年1月時点で13社だった金融機関との提携数は、2026年1月には62社へと拡大し、約4.7倍の成長を遂げました。地域金融機関との連携を通じた補助金申請支援体制を全国に広げることで、すべての地域で中小企業が平等に成長機会を得られる社会を目指しています。- 地域特性に寄り添った拠点展開による伴走支援体制の強化地域ごとの産業構造や課題に寄り添った伴走支援を重視し、2024年1月時点で4拠点だった拠点数を9拠点へと拡大しました。各地域の特性を踏まえた支援体制を整備することで、現場に密着したきめ細かな支援を継続的に提供しています。

この受賞について当社の代表取締役・佐藤淳が以下の通りコメントを発表いたしました。

この度、初めて「Technology Fast 50 Japan」にご選定いただき、心より感謝申し上げます。2022年11月のサービス提供開始以来、多くの金融機関、自治体、士業の皆様と共に歩んできた成果が評価されたことを大変うれしく思います。補助金は企業の挑戦や地域の成長を後押しする有効な制度ですが、複雑な手続きにより十分に活用できていない企業も少なくありません。今後も地域の金融機関や自治体、士業との連携をさらに深化させ、補助金を「成長戦略を実現する手段」として活用できる支援体制を全国に広げてまいります。この挑戦を可能にしているのは、補助金クラウドを支えてくださる投資家・パートナーの皆様、そして全従業員の力によるものです。深く感謝申し上げるとともに、今後も全国の中小企業の前向きな投資を後押しし、地域経済の活性化に寄与してまいります。

Technology Fast 50 Japanプログラムについて

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。

採用拡大について

Staywayでは、事業拡大に伴い採用を強化しています。事業開発職、プロフェッショナル職、マーケティング職など、さまざまなポジションで新たな仲間を募集しています。ご興味のある方は、ぜひご応募ください。

https://recruit.stayway.co.jp/

補助金クラウドシリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士等により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や士業、事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367）

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役CEO 佐藤淳（公認会計士 / 認定支援機関）

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

ーーー

他拠点：仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPaaS（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/