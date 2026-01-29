アルピコグループ、ネパールにて和食イベントを2拠点で開催

アルピコホールディングス株式会社

アルピコグループは、2026年1月24日及び25日の両日、ネパール・カトマンズ市において、下記のとおり和食イベント、インターンシップ説明会及びホテルヒマラヤとの包括連携協定調印式を実施いたしました。本取り組みは、松本市とカトマンズ市の友好都市関係のもと、日本文化の発信と国際的な人材育成を推進することを目的としています。

記

1. アカデミー・オブ・カリナリー・アート＆ホスピタリティ・マネジメント・スクール（ACA）での和食イベント

2025年にアルピコグループと包括連携協定を締結した、ネパールの調理・ホスピタリティ学校 ACA（Academy of Culinary Arts & Hospitality Management School） において、2026年1月24日、アルピコホテルズ株式会社統括総料理長の原田が、同校の学生約20名とともに和食5品を調理し、95名の招待客（ランチ35名、ディナー60名）に提供する和食イベントを開催しました。招待客にはミス・ネパール、カトマンズ市の著名シェフ、学生及びその家族などが参加し、味噌や塩麹を取り入れたメニューを通じて日本食文化を体験していただきました。

さらに2026年1月26日には、2026年9月よりアルピコホテルズ株式会社で受入れ予定の調理師インターンシップ制度の説明会を開催しました。和食イベントに参加した学生を中心に18名が出席し、アルピコホテルズ株式会社での研修に強い関心が示されました。

2. ネパール初の五つ星ホテル 「ホテルヒマラヤ」での包括連携協定調印式及び和食イベント

ネパール初の五つ星ホテルとして知られる ホテルヒマラヤ（Hotel Himalaya）において、2026年1月26日、アルピコホテルズ株式会社とホテルヒマラヤによる包括連携協定の締結調印式を執り行い、ホテル・旅行業関係者など50名の招待客が出席しました。

当日は、統括総料理長の原田とホテルヒマラヤのシェフによる和食５品とネパールの伝統料理であるネワール料理が提供された和食イベントも開催され、日本とネパールの食文化を融合した特別メニューに多くの好評をいただきました。

今後もアルピコグループは、アルピコホテルズ株式会社の料理人による日本料理教室や現地連携イベントを継続的に開催し、ネパールをはじめとしたアジア地域と和食文化の発信、料理人育成を積極的に推進してまいります。

以上

【ご参考】

アカデミー・オブ・カリナリー・アート＆ホスピタリティ・マネジメント

ホテルヒマラヤ

和食イベントの様子（ACA）調印式の様子（ホテルヒマラヤ）