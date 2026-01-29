【衆院選2026】日本最大級の動画生成AI「NoLang」が選挙活動向け動画テンプレートを大幅拡充。AIが複雑な政策資料を解読し、有権者の心を掴む「伝わる動画」を最短10秒で生成。

株式会社Mavericks

日本発、15万人が活用する動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を展開する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：奥野 将太）は、衆院選2026に向けて、多忙な選挙活動の中でも毎日のSNSでの動画発信を可能にする「選挙向け動画テンプレート」を拡充いたしました。AIがテキスト資料から要点を抽出し、有権者が最後まで視聴したくなる動画を瞬時に生成。SNS向けの縦型ショート動画から、詳細な解説を行う横型動画まで、状況に合わせた最適なフォーマットを提供することで、候補者の政治への熱意や政策の核心を、有権者一人ひとりの心へダイレクトに届けます。

AIが政策資料を要約・動画化。有権者の属性に合わせて最適な伝え方を実現し、一人ひとりに「刺さる」動画を最短10秒で生成

NoLangを使ってみる :https://no-lang.com/

動画生成AI『NoLang』は、テキストやPDF資料、WebサイトのURL、画像・音声ファイル等を入力するだけで、最短数秒で高品質な動画を生成できる日本初（当社調べ）の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破し、日本発の生成AIプロダクトとして最大級の規模を誇ります（2026年1月時点）。

選挙活動において、政策の詳細は有権者にとって最も重要な判断基準でありながら、テキスト中心の資料では「文字が多くて読みづらい」と感じられがちです。株式会社Mavericksは、この課題を解決するため、新たに選挙特化型の動画テンプレートを拡充しました。AIが政策の内容を確的に解釈し、分かりやすい解説動画へと変換することで、これまで政治に関心が薄かった層に対しても、政策のポイントを直感的に届けることが可能になります。

有権者の属性に合わせた動画が最短10秒で作成可能

NoLangを活用すれば、同一の政策であっても、地域や年齢層に合わせて説明の重点を切り替えた複数の動画を即座に作成できます。例えば、同じ経済政策でも、若年層には「初任給アップ」を強調し、シニア層には「社会保障の安定」を中心に伝えるといった、ターゲット別の出し分けを、候補者側の追加負担ゼロで実現します。

SNSからYouTubeまで。選挙のあらゆるシーンで使える4つの新テンプレート

今回のアップデートでは、SNS向けの縦型ショート動画3種と、詳細解説用の横型動画1種を追加しました。

縦型動画テンプレート（SNS向け）

1. 政策・公約を簡単に解説

政策・公約などの情報がまとまった資料を入力すると、TikTokやInstagram Reels、YouTube Shortsにアップロード可能な動画を簡単に作成することができます。

2. 政策Q&A よくある質問をわかりやすく解説

政策に関するQ&A資料や素材を入力するだけで、各種SNSに適した縦型動画を作成できます。候補者の顔写真から本人そっくりのアバターを生成し、動画に登場させることも可能です。これにより、視聴者に親近感を与え、より魅力的な発信を実現します。

3. 有権者に届く！かんたん実績解説

過去の議会活動報告、政策集、マニフェストなどのテキストや資料データを入力するだけで、各プラットフォームに最適化された縦型動画を自動で作成できます。専門用語が多く、文字だけでは有権者に敬遠されがちな難解な政策資料も、要点を押さえた分かりやすい動画コンテンツへと変換。若年層を含む幅広い層への認知拡大を図るとともに、政策への理解度と関心を深めるきっかけを作ります。

横型動画テンプレート（Webサイト・YouTube向け）

政策詳細・マニフェスト解説

政策集やマニフェストなどのPDF・PPTX資料を入力するだけで、WebサイトやYouTubeに適した横型動画を簡単に作成できます。特徴は、候補者本人が不在でも「本人出演」のような動画が作れること。リアルなAIアバターに加え、「クローンボイス機能」を使用することで、実際の候補者が喋っているかのような音声を再現。多忙な候補者の収録時間を確保することなく、動画作成担当者の操作だけで、熱意と説得力のある動画を量産できます。

※写真からリアルなAIアバターを作成・使用する機能は、法人プラン限定となります。

候補者のアバターが政策を代読。本人不在でも24時間、有権者へ語りかける広報を実現

NoLangでは、候補者本人や陣営のマスコットキャラクターを動画内に登場させ、より親和性の高い発信を行うためのAI機能を提供しています。

マスコットキャラクターを動画の語り手に

マスコットキャラクターの画像1枚から、簡単に動画内で動くアバターを作成できます。地域のキャラクターや陣営独自のキャラクターが政策を解説することで、幅広い層に親しみやすい印象を与えられます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5PIipapw1CE ]

マスコットキャラクターによる動画制作の例

本人の姿と声を再現するリアルアバター・ボイスクローン機能

多忙な選挙期間中、候補者が動画撮影やナレーション収録のために時間を割くのは困難です。NoLangの「リアルアバター機能」と「ボイスクローン機能」を使えば、本人の負担を最小限に抑えつつ、信頼感のある「本人出演」動画を量産できます。

リアルアバター機能： 顔写真1枚から、本人そっくりの姿で滑らかに喋るアバターを生成します。

ボイスクローン機能： 短時間の音声データから、本人の声質や話し方を再現したAI音声を作成できます。

これらの機能により、テキストを入力するだけで、まるで本人が演説しているかのような動画が完成します。若年層向けにはエネルギッシュに、シニア層向けには丁寧に、といった話し分けも本人の稼働ゼロで自動生成。政策の前に「人」を深く知ってもらうことで、有権者との信頼関係を築きます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5WmdKl9F7vY ]

リアルアバターによる動画作成の例

専門知識は不要。必要な情報を入力して、10秒待つだけの簡単4ステップ

NoLangのテンプレート機能は、ITに詳しくない陣営スタッフでも直感的に操作可能です。

1. テンプレートボタンを選択

制作画面の「テンプレート」を選択し、テンプレート画面へ移動します。

テンプレートのボタンを選択2. タグの選択

タグの欄から「選挙」のタグを選択。

適切なタグを選択3. 作成したい動画を選択

作成したい動画のテンプレートを選択します。横型動画の作成も可能です。

4. 動画を生成

プロンプトと素材を入力して「生成」ボタンを押すと、最短10秒でBGMや字幕、ナレーションが付いた高品質な動画が完成します。

より詳細な操作方法については、以下の公式チュートリアルもあわせてご確認ください。

免責事項

公式チュートリアルはこちら :https://docs.no-lang.com/tutorial

本機能の利用に関する安全への取り組みに関して、記載いたします。

衆議院総選挙における本サービスの利用にあたり、公職選挙法の遵守および生成AIの適切な活用を推進するため、以下のガイドラインを設けております。ユーザーの皆様には、ご一読いただくようお願いいたします。

1. 肖像権・音声権の許諾について

リアルアバターおよび音声クローン機能を利用する際は、必ず対象となる本人及び権利保持者の同意を得るものとします。第三者によるなりすましや、許可のない二次利用を固く禁じます。

2. 公職選挙法の遵守

本サービスを利用して作成されたコンテンツをインターネット選挙運動に利用する場合、公職選挙法（電子メールによる選挙運動の禁止、選挙運動期間の遵守、候補者名等の表示義務等）を遵守してください。

3. 虚偽情報の生成禁止

特定の個人を誹謗中傷する内容や、事実に基づかない虚偽情報の拡散に本機能を利用することは、利用規約違反によりアカウント停止の対象となります。

4. 免責事項

本サービスを用いて作成・配信されたコンテンツにより生じたトラブル、損害、および法的紛争について、当社は一切の責任を負いかねます。利用者自身の責任において、情報の正確性の確認および運用を行ってください。

今後の展望

今後は、選挙テンプレートの更なる追加や選挙活動向けに使えるアバターの拡充、さらには多様な選挙シーンに対応するプロンプトの追加など、動画作成がよりスムーズかつ高度になるようなアップデートを継続的に行っていきます。様々なクリエイターや、利用者の方からのご意見・ご要望をお待ちしております。

資料請求、お問い合わせ

NoLangを使ってみる :https://no-lang.com/

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

NoLang法人プランの即日申し込み：https://no-lang.com/biz-form/apply

資料請求：https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ：https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp