株式会社ベスプラ、「ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 2025」にて優秀賞を受賞

株式会社ベスプラ

株式会社ベスプラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山陽介、以下 ベスプラ）は、株式会社ソーシャル・エックスが運営する官民共創型アクセラレーションプログラム「ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 2025」（内閣府沖縄総合事務局 2025／テーマ：ソーシャルインパクト）にて、優秀賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

本プログラムは、官民共創のオープンイノベーションの仕組み「逆プロポ」を活用し、地域課題解決に取り組むスタートアップと自治体のマッチングや、実証に向けた伴走支援・社会的インパクト評価等を提供する取り組みです。

■ 受賞概要

- プログラム名：ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 2025（内閣府沖縄総合事務局）- 受賞内容：優秀賞- 最終審査会：2026年1月14日- 受賞提案：『【ICTを活用した健康増進と地域活性のまちづくり】持続可能な健康ポイントの実証』- 想定する実証地域：沖縄県内市町村- 取り組む社会課題：『【社会課題】健康増進・介護予防・地域活性』

■ 受賞提案の概要（ベスプラの取り組み）

ベスプラは、デジタルを活用した行動変容支援の知見を基盤に、沖縄県内の自治体・地域事業者と連携した実証プロジェクトを提案しました。住民の「日常の行動」に寄り添う設計と、地域で循環するインセンティブ設計を組み合わせることで、健康ポイントなどの原資収益を生み出し、街の参加者を増やすことで行政施策の実行力を高め、持続可能な社会的インパクト創出を目指します。

- 【ポイント1】住民の健康行動変容を継続させるUX／インセンティブ設計- 【ポイント2】自治体施策に組み込みやすい運用設計（周知・付与・効果検証）- 【ポイント3】健康施策への参加者・継続率の高さ、データ分析・効果実績- 【ポイント4】官民連携サービスの収益によるポイント施策の持続可能化

■ 今後の展開

本受賞を契機に、ベスプラはプログラムを通じて、実証実験に協力する自治体とのマッチング、実証実験への伴走支援、社会的インパクト評価等の支援を活用しながら、沖縄県内での実証を推進してまいります。

実証を通じて得られた知見をもとに、自治体施策の高度化および地域課題解決モデルの横展開（他地域への展開）を目指します。

■株式会社ベスプラ代表取締役 遠山陽介 コメント

「この度、ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 2025にて優秀賞を受賞できたことを、大変光栄に思います。プログラム関係者の皆さま、並びにご支援いただいた自治体の皆さまに心より感謝申し上げます。

ベスプラは、テクノロジーを活用して人々の行動を前向きに変え、地域の課題解決と持続可能な仕組みづくりに貢献してまいりました。今後は沖縄での実証を通じ、住民の皆さまにとって“続けやすい”取り組みとして社会実装を進めてまいります。」

■「ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 2025」について

株式会社ソーシャル・エックスが運営する「ソーシャルXアクセラレーション」では、官民共創の仕組み「逆プロポ」を活用し、実証に協力する自治体とのマッチングや、伴走支援、社会的インパクト評価などを通じて、スタートアップの地域実証・社会実装を支援しています。

公式ページ：https://govpitch-okinawa.go.jp/

■株式会社ベスプラについて

株式会社ベスプラは、認知症や生活習慣病予防・健康維持を目的としたデジタルヘルスケア事業を展開しています。主力サービス『脳にいいアプリ×健康ポイントサービス』は全国25以上の自治体で採用され、ウォーキング・脳トレ・食事・バイタル等の多面的な健康データを活用した行動変容の支援実績を有しています。

◆会社概要

企業名：株式会社ベスプラ

代表者：代表取締役 遠山 陽介

本社所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目18-10 エクサスペース3C

設立：2012年4月

URL：https://bspr.co.jp

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ベスプラ

E-mail：info@bspr.co.jp