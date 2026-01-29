恋姫全シリーズ集結！DMM GAMES『恋姫†大戦』2026年2月5日サービス開始決定！事前登録人数15万人も達成！Amazonギフトカード番号がもらえるカウントダウンキャンペーン開始

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、「恋姫シリーズ」初となる全シリーズ集結の超大作『恋姫†大戦』のサービス開始日が2026年2月5日（木）に決定し、事前登録者数が15万人を突破したことをお知らせします。

■事前登録受付中！

DMM GAMES：https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6741672573

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.koihimetaisen

■リリース直前7日間連続開催！毎日その場で当たるインスタントウィンキャンペーン！

恋姫†大戦公式Xで「恋姫†大戦リリース直前カウントダウンキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンではご応募いただいた方の中から毎日抽選で100名様に、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号をプレゼントいたします。

1.公式X（旧Twitter）アカウント @koihimetaisen をフォロー

2.対象投稿をリポスト

3.当落確認URLより結果を確認

期間 2026年1月29日（木）～2026年2月4日（水）

※抽選結果はその場でご確認いただけます。

※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。

※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。

（https://terms.dmm.com/privacy_games/）

※本キャンペーンに関してのお問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までご連絡ください。

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

■事前登録者数15万人達成＋事前登録ガチャ500万回達成

おかげさまで事前登録者数15万人を達成し、天想石7,500個と夢想絵巻ガチャチケット20枚、恋姫ガチャチケット10枚のプレゼントが決定しました。

事前登録ガチャ総回転数500万回突破報酬の天想石2,500個と合わせゲームリリース時に配布する報酬の天想石は「合計10,000個」となります。

■事前登録ガチャSSR排出率2倍＋ガチャ回転数最大20連＋SSRに【乱世の奸雄】華琳が追加

事前登録ガチャの1日に引けるガチャ回数が2倍にアップ、さらにSSRキャラクターの排出率も2倍になりました。

さらに事前登録ガチャのキープ枠のキャラクターを組み合わせて役を成立させる機能「姫集め」には、役を揃えるのに便利なJOKER役「【乱世の奸雄】華琳」が追加されました。

指定された役に応じてゲーム開始時に豪華な報酬がもらえるのでぜひチャレンジください！

事前登録ガチャの個人回転数に応じた報酬もご用意しておりますので、引き続きお楽しみください。

■Discord招待キャンペーン開催中！

公認Discord参加者を対象とした「Discordキャンペーン第2弾」が開催中です。

本キャンペーンではご応募いただいた方の中から抽選で100名様に、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号をプレゼントいたします。

公認Discordでは、最新情報やお知らせの発信をはじめ、ユーザー同士の交流もお楽しみいただけます。

ぜひこの機会にご参加ください。

1.公式X（旧Twitter）アカウント @koihimetaisen をフォロー

2.対象投稿をリポスト

3.投稿内URLから公認Discordへ参加

4.Discord内のお知らせページより結果を確認

▼今すぐDiscordに参加しましょう！

https://t.co/hvW9aI5cSM

※ご参加にはDiscordアカウントの登録が必要です。

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、ゲーム内問い合わせフォームよりお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■公式YouTubeにて【恋姫†大戦】- 公式ゲーム紹介トレーラーが公開！

恋姫†大戦の魅力をふんだんに盛り込んだ

「公式ゲーム紹介トレーラー」が公開されました。

初公開となるゲーム情報やイラストなど盛りだくさんの映像となっております。

是非サービス開始に向けて映像をお楽しみください。

▼【恋姫†大戦】- 公式ゲーム紹介トレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i4KYwBEBEMo ]

公式YouTubeチャンネルでは、新たに『恋姫』に触れる方にも嬉しい「恋姫シリーズ紹介動画」や、「オリジナルボイスコンテンツ」を公開中です。

ぜひこの機会にお楽しみください。

▼『恋姫†大戦』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCen5R-TR23xvbdoKfUa0Cmw

■『恋姫†大戦』とは

歴史上でお馴染みの武将たちが美少女になった世界を舞台に繰り広げられるドタバタラブコメディ

「恋姫シリーズ」。その鉄板IP「恋姫シリーズ」における初の全シリーズ混載タイトル。

突如として荒廃した異世界に飛ばされた主人公一行。

暗躍する謎の組織から恋姫たちを救い出し、それぞれの元の世界へ無事に帰ることを目指す。

公式サイト：https://koihime-taisen.games.dmm.com/

公式X：https://x.com/koihimetaisen

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCen5R-TR23xvbdoKfUa0Cmw

■ゲーム概要

タイトル：『恋姫†大戦』

ジャンル：恋姫競演！戦乱バトルRPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）

／App Store／Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。