女性を下着の制約から解放し、開放的でポジティブな「大人のヘルシー」を提案。NICENICE MOMENTの2026SSコレクション。

下着という概念の制約を解き放ち、ありのままの自分であるために。女性が「今、この瞬間」をいちばん好きな自分でいられるよう寄り添う「NICENICE MOMENT（ナイスナイスモーメント）」。2026年春夏コレクションのテーマは、レトロなバイブスを現代的に解釈した、開放的でポジティブなスタイル。創業70年を超える確かな技術力を背景に、女性の美しさを引き立てる「大人のヘルシー」なラインナップを発表します。

■ 大人のための解放感

NICENICE MOMENT 新作2026年春夏コレクション

今季のNICENICE MOMENTは、どこか懐かしくも新しい「モダンでヘルシー」な空気感を纏います。 「女性であることを楽しむ」というポジティブなマインドと、はしゃぎすぎないチャーミングさを持ち合わせる。そんなしなやかなマインドを持つ女性へ向けた、シンプルでありながら都会的なスタイルを提案します。

26年春夏コレクションはこちら :https://www.nicenicemoment.com/pages/season2026ss?utm_source=prtimes&utm_campaign=26SS

■ 創業70年の技術が可能にする「パーソナルな美しさ」

ひとつのウェアサイズに対し、複数のカップサイズを展開する「Knitbra（ニットブラ）」

数々の有名ブラジャーブランドのOEMを担い続ける株式会社MIC（エムアイシー）（本社：神奈川県厚木市、代表取締役：神崎淳志）のカップ技術を活かし、一人ひとりの異なる心と身体を支えます。 ブランドの核であるカップ付きニットウェア「Knitbra（ニットブラ）」シリーズでは、一般的なカップ付きウェアの常識を覆し、ひとつのアウターサイズに対して複数のカップサイズを展開。バストサイズに合わせて一点一点丁寧にパターンを引くことで、シルエットの美しさと、快適なフィット感を細やかに調整しています。

ブラカップには、通気性に優れシワになりにくい「不織布カップ」、ノンワイヤーでも美しいバストメイクが可能な「3Dカップ（特許6144457号）」、ライトなフィット感で程よいホールド感のあるストレスフリーな「ピーナッツカップ」を、アウターデザインに合わせて選択しています。

ブラカップ詳細を見る :https://www.nicenicemoment.com/pages/bratypes?utm_source=prtimes&utm_campaign=26SS

■ ラインナップのアップデート

Knitbra & Bra： 「Knitbra（ニットブラ）」と「Bra」シリーズに、人気の定番商品をベースとした新素材と新型を追加しました。

新作一覧はこちら :https://www.nicenicemoment.com/collections/new-arrival?utm_source=prtimes&utm_campaign=26SS

MESH FRENCH TOP人気のメッシュインナーシリーズに新型のフレンチスリーブトップが登場。

開放感のあるVネックラインのインナーカップは、ホールド力のある3Dカップを採用。ずれ下がりのストレスを解消します。

インナーウェアとしてもレイヤードスタイルに使用するデザイントップスとしても、幅広く着用可能です。

MESH FRENCH TOP \11,000 tax in(https://www.nicenicemoment.com/products/mesh-french-top?utm_source=prtimes&utm_campaign=26SS)

MESH BIKER SHORTSアクセントになるバイカーショーツ。

新作のメッシュバイカーショーツが登場。ヒップラインのカーブと引き上げを意識したカッティング、レッグラインを美しく魅せる切り替えで美しいシルエットを叶えます。レイヤードスタイルにアクセントとして取り入れても、ソフトガードルとしても活躍する万能アイテムです。

MESH BIKER SHORTS \8,800 tax in(https://www.nicenicemoment.com/products/mesh-biker-shorts?utm_source=prtimes&utm_campaign=26SS)

リブ素材のインナー 3月中旬頃販売予定スポーティでクリーンなリブ素材。

25年秋冬コレクションでご好評頂いたリブ素材のインナー。26年春夏コレクションでは、よりスポーティでクリーンな印象の素材にアップデートしました。

センシュアルなカッティングや立体的なシルエットで安定感のある着心地のインナーシリーズをご用意しています。

※3月中旬頃販売予定

CAP SLEEVE BRALETTEこの冬完売したピーナッツカップシリーズが春夏仕様にアップデート。

清涼感のあるコットンシルク素材を用い、ニットウェアと馴染みが良く、軽い着心地と程よいホールド感のあるピーナッツ型のカップを使用した、ストレスフリーなニットシリーズです。

タンクトップ、ブラレット、ロングスリーブ、ワンピースをご用意しています。

CAP SLEEVE BRALETTE \24,200 tax in(https://www.nicenicemoment.com/products/cap-sleeve-bralette?utm_source=prtimes&utm_campaign=26SS)

SQUARE TANKエッセンシャルアイテムにスクエアネックタンクトップが登場。

安定感のある太巾のストラップデザインで無駄のないミニマルなシルエットに仕上げたスクエアネックタンクトップ。バストラインに伸縮素材を入れ、バストをしっかりとホールドする仕様にしています。インナーのカップはバストラインを立体的にみせる3Dカップを採用しています。

SQUARE TANK \19,800 tax in

※3月中旬頃販売予定

Knits： 「Knits（ニッツ）」シリーズでは、洗練されたニットウェアとインナーウェアのセットアイテムを展開。多彩なコーディネートをご提案します。※3月後半販売予定

26SSの「Knits（ニッツ）」ではインナーウェアとニットウェアをセットで提案新作一覧はこちら :https://www.nicenicemoment.com/collections/new-arrival?utm_source=prtimes&utm_campaign=26SS

■ ABOUT NICENICE MOMENT

下着の存在を気にすることなく、女性らしい健康的な美しさを思う存分表現できるNICENICE MOMENTは、きっと本来のあなたの魅力を引き出し、心まで開放的な気分にしてくれるはずです。

私たちは、服を通じて、女性が自分らしく、ありのままの美しさを肯定できる瞬間を創造し続けます。

公式サイト：https://www.nicenicemoment.com/(https://www.nicenicemoment.com/?utm_source=prtimes&utm_campaign=26SS)

