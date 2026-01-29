見積回答が最短当日、属人化も解消。図面管理システム「DX Engine」導入で圧倒的な効率化を実現｜営業製作所株式会社

営業製作所株式会社

最先端のテクノロジーを活用し経営課題の解決を支援する 営業製作所株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 西島本 周）は、同社が提供する図面管理システム「DX Engine」が、真空配管部品の加工・製造を行う 株式会社ウエルディング中野 に導入されたことをお知らせします。



DX Engineの導入により、同社では見積業務の属人化を解消し、見積回答スピードの短縮および業務効率の向上を実現しました。

導入事例の概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uGMlmF5wiOc ]DX Engineの詳細を見る :https://eigyo-mfg.com/dxengine/

# 抱えていた課題

・見積業務が特定の担当者に依存しており、その人しか内容を把握していない案件が多かった

・担当者が休むと見積対応が止まり、顧客対応が遅れてしまうケースがあった

・案件情報が個人のメールやフォルダに分散し、誰がどの案件を持っているか分からない状態

# 図面管理システム「DX Engine」を選んだ理由

・メールを転送するだけで、案件名の付与やフォルダ分けまで自動で行われる点

・これまで手作業で行っていた整理作業を、ワンクリックで完結できる点

・無料トライアルで実際の業務フローに乗せて検証でき、導入後の運用を具体的にイメージできた点

# 導入の成果

・見積回答スピードが約4日から約2日以内へ短縮。案件によっては当日対応が可能に

・従業員一人あたり月約10時間の労働時間削減

・見積案件を全員で共有できるようになり、担当外のメンバーが業務を引き取れる体制を構築

・類似検索により過去の見積や図面を即座に参照できるようになり、見積作成の効率と精度が向上

導入企業について｜株式会社ウエルディング中野

株式会社ウエルディング中野は、愛媛県喜多郡内子町に本社・工場を構える、真空配管の溶接および部品加工を手がける企業です。真空配管、真空チャンバー、真空フランジなどの分野において、高い品質とスピードを両立した加工技術を強みとしています。

同社を率いる代表は、世界有数の真空技術を持つとされる業界大手企業にて技術指導員を務めた経歴を持ち、その知見を活かした高度な技術力により、大学や研究機関をはじめとする顧客から評価を得ています。愛媛県内の工場から全国の顧客ニーズに応え、日本の研究・製造現場を支えています。

所在地：愛媛県喜多郡内子町内子1329

従業員数：32名

事業内容：真空配管の溶接・部品加工

コーポレートサイト：https://welding-nakano.net/

導入前の課題：見積業務の属人化と業務停滞

株式会社ウエルディング中野では、見積業務が特定の担当者に依存しており、その人しか内容を把握していない案件が多いという課題を抱えていました。担当者が休んだ場合には見積作業が止まってしまい、お客様をお待たせするだけでなく、従業員自身も休みを取りにくい状況が生まれていました。

一般的に言われるところでいうと、属人化ですよね。その人しか分からない案件が多くて、その人がどうしても休んでしまうと、見積自体もちょっと滞ってしまうことがありました。結果的にお客様に迷惑をかけてしまうこともありましたね。

また、メールや見積データの管理は手作業で行われており、過去案件を探す際にも多くの時間を要するなど、業務全体の非効率さが課題となっていました。

DX Engineを選んだ理由：使ってみて「これだ」と確信

DX Engineの無料トライアルを実施した際、求めていた機能が揃っており、初日から従業員から「導入してほしい」という声が上がるなど、現場との親和性が高い点が評価されました。

トライアルをさせていただいて初日ぐらいで、従業員から『これは絶対に入れてほしい』という声がありました。

メールを転送するだけで自動的に案件名の付与やフォルダ整理まで行われる点が導入の決め手となり、作業負担の削減や生産性向上を具体的にイメージできたことが導入判断の後押しとなりました。

また、実際の業務フローに乗せた形で無料トライアルを試せたことも、安心して導入を決定できた要因の一つです。

導入後の成果：見積回答スピードが半減、属人化も解消

DX Engine導入後は、従業員一人あたり月約10時間の労働時間削減を実現しました。見積回答のスピードも、従来の約4日から2日以内へ短縮され、案件によっては当日中の対応も可能となっています。

案件情報が全員で共有できるようになったことで、担当外のメンバーでも見積業務を引き取れる体制が整い、業務のボトルネックが解消されました。

今までだったら、個人にメールが来て、その社員しか分からない、誰がどういう案件を持っているのか分からない状況でした。今はみんなで共有できるようになって、『これは先に見積しておいて』みたいなこともできるようになっています。

さらに、超類似検索機能により過去の見積データを瞬時に探し出せるようになり、従来フォルダを一つずつ開いて確認していた作業が不要となるなど、業務効率が大幅に向上しています。

最近あったのが、見積をいただいた案件で『これ、何年か前に似たような製品やったよね』というものがあって、DX Engineで類似検索をかけたら、もう一発で出てきました。これまでであれば、フォルダを一個一個開けて探していたら、多分一から見積をし直していたと思います。

製造業が抱える問題

製造業の現場では、設計・購買・製造・営業・品質管理といった各工程で図面や書類が扱われていますが、部門や個人ごとに分断されて管理されているケースは少なくありません。



その結果、メーカーでは類似図面が見つからず設計をやり直してしまう、購買判断に必要な情報が揃わず見積依頼に時間がかかる、紙図面が書庫に残り管理負担が増大するといった非効率が発生しています。

部品・加工会社においても、過去の見積や類似案件を探すのに時間がかかる、最新図面や指示書が共有されずミスが発生する、検査書類が分散して保管され探すのに手間がかかるなど、図面・書類管理を起点とした課題が業務全体のボトルネックとなっています。

これらの課題の多くは、図面や書類が「探せない」「共有できない」「活用されない」状態にあることに起因しています。

図面管理システムによる属人化の解消・効率化なら「DX Engine」

DX Engineとは？

DX Engineは、OCR技術による書類・図面の高精度なスキャン・データ化と、独自AIによる整理・検索機能を統合した、業務効率化ソリューションです。製造業を中心に、大手自動車部品や大手工作機械メーカー、加工会社などで導入が進んでいます。

搭載されたAIは、図番・品名・材質などの情報はもちろん、手書き文字まで正確にデータ化。受信メールに添付された書類も自動で取り込み、分類・命名・保存までを一括で処理します。

また、取り込んだデータは属性情報や全文検索、形状や仕様による類似検索など、多彩な検索機能で瞬時に呼び出し可能。見積書や作業指示書、検査記録などの関連情報もまとめて一元管理でき、どこからでもアクセスできます。縮尺が異なる類似製品のデータや、縮尺が同じ異なる製品のデータなども一度に検索可能です。



現在、DX Engine は無料トライアルを実施中です。この機会にぜひDX Engine導入によるメリットを体感してみてください。

図面をアップロードするだけで “読める・探せる・使える” データに変換

● 図番・部品名・材質・加工条件・担当者などを自動で読み取り

● 手書きフォーマットのばらつきにも対応するAI OCR + 形状解析AI

● Excel / CSVへ出力可能

● 図面以外の資料（見積書・検査成績書・仕様書など）もデータ化可能

AI図面解析

図面をキーに、社内外のデータと “ひとつながり” に

● アップロードされた図面を中心に、見積書・仕様書・検査成績書などの関連書類、さらに基幹システム（生産・購買・品質・原価など）のデータを自動で紐付け

● PDF・Excel・CADデータなど異なる形式のファイルも一元的に紐付け

● 部門・役割単位でアクセス権限を設定し安全に共有可能

関連データ・書類の自動紐付

「形状」「特徴」からAIが最適な部品・図面を一瞬で見つける

● AIが図面の形状・寸法・材質などを元に、類似データを自動抽出

●「図番違い・形状同一」の部品を可視化

● 見積・設計の効率アップを実現（同一形状の部品を迅速に選定）

超類似検索

紙のデータもまとめて投入自動で分割・整理整頓

●スキャナやPCフォルダから書類をまとめて投入すると、各ページを自動分割・分類・タグ付け

● 紙・PDF・画像・図面を、検索・活用可能なデータベースに即変換

● 人手の仕分け・命名作業を削減し、管理業務を効率化

営業製作所株式会社 概要

営業製作所株式会社は、「世界を動かすエンジンに」をビジョンに掲げ、最先端のテクノロジーを活用して企業の経営課題を解決するIT企業です。

営業支援サービス「Eigyo Engine」や、図面管理システム「DX Engine」などの提供を通じて、業務の属人化解消や業務効率化を支援しています。

製造業をはじめとする多様な業界において、現場業務に即した実用的なDXの実装を通じ、企業の持続的な成長を支えることを目指しています。



社名：営業製作所株式会社

設立：2020年4月1日

代表者：代表取締役社長 西島本 周 / 取締役副社長 永嶋 航

電話番号：06-6136-8027

本社所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル2階

従業員数：136名

事業内容：ITソリューション事業



公式サイト：https://eigyo-mfg.com/

DX Engine サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/dxengine/

採用サイト：https://eigyo-mfg.com/recruit/

お問い合わせ：https://eigyo-mfg.com/contact/