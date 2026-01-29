【資格の学校TAC】2/4（水）20:30～「40分会計士ナイトセミナー」《無料オンラインセミナー》

20時30分スタート！オンラインセミナーのお知らせ

TAC株式会社TAC公認会計士講座 無料セミナー

TAC株式会社（公認会計士講座）は、2026年2月4日（水）20:30～21:10に、公認会計士試験の受験を検討する初学者を対象とした夜間オンラインセミナー「40分会計士ナイトセミナー」を開催いたします。

本セミナーは、「仕事や学校の後でも参加しやすい“40分完結型”」で、短時間で効率的に必要情報を得られることを目的としています。



公認会計士試験の制度、主要科目の特徴、初学者がつまずきやすいポイント、効率的な学習法など、受験を始める前に知っておきたい重要事項をわかりやすく解説します。

近年、仕事・学業と両立しながら資格取得を目指す方が増えている中、

本セミナーは「限られた時間でも確実に学習を進めたい」というニーズに応える内容となっています。

初めて学ぶ方でも理解しやすい構成で、忙しい社会人・学生に向けた学習効率化のヒントを提示します。

■開催日程

2026年2月4日（水）20:30～21:10



■形式

オンライン（zoom）開催

事前予約制／参加無料

※下記のフォームより、事前にご予約ください。



■予約〆切日

実施直前までOK！

■詳細・事前予約（無料）はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_gd_gd.html

《予告》春割キャンペーン第１弾が2/1（日）より開始！

TAC公認会計士講座 春割キャンペーン受講料最大\30,000割引

2026年春に学習開始する皆さまをﾄｺﾄﾝ応援！

学習を始める絶好の機会です。

TACで幸先の良いスタートを切ってください。

対象コースは、

2027年・2028年論文合格目標「フルコミットS本科生」、もしくは2028年論文合格目標「2年L本科生」です。

「TACの進化！第1弾 "新サービス"」

TAC公認会計士講座 進化シリーズ "新サービス"４つの新サービス

〇論文答案フィードバック

〇みん解く！

〇短答答練オンライン提出サービス

〇答案あとだしサポート

公認会計士試験が変化する今、

TAC公認会計士講座はさらに進化をしています。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/newpoint.html

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

代表者：代表取締役社長：多田 敏男

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号