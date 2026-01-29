鹿児島市に新しい事務処理センターが開設されます！

鹿児島市

■株式会社三機サービスとの立地協定式

日 時 令和８年１月２８日（水）１１時１５分～１１時３５分

場 所 鹿児島市役所応接室

出 席 者 企 業 … 北越 達男 株式会社三機サービス 代表取締役社長

鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長

（写真）立地協定式の様子

■株式会社三機サービスの概要

株式会社三機サービスは、昭和５２年７月に大型空調機器のメンテナンスを行う会社として設立され、主に空調機器、厨房機器、電気設備及び給排水衛生設備等のあらゆる設備のメンテナンスを中心としたサービスを展開しています。

２４時間３６５日対応できる体制を整え、多店舗展開企業向けのトータルメンテナンス事業で業容を拡大するとともに、技術力の高い自社のメンテナンスエンジニアや全国に約２，９００社あるパートナー企業とのネットワークを駆使し、日本全国でメンテナンスサービスを提供している企業です。

今回の新たな事業所の開設は、中期経営計画達成に向けた事業拡大に伴い、さらなる人員強化を目的として、自社の事務処理業務に特化した拠点を鹿児島市に設けるものです。今後、鹿児島市内における雇用の創出に大きく貢献するものと期待されます。

■新設する「株式会社三機サービス 鹿児島事務センター」の概要

(1) 所在地：鹿児島市中央町9番地1 鹿児島中央第一生命ビルディング3階

(2) 事業所面積：135.02平方メートル （40.84坪）

(3) 操業開始：令和8年2月（予定）

(4) 従業員数(計画)：従業員数31人（うち新規雇用者数30人）※5年目

(5) 事業内容：自社の事務処理業務（メンテナンス作業報告書、見積のシステム入力等）

■関連ＵＲＬ

https://www.sanki-s.co.jp/

鹿児島市は、事務処理センター・コールセンター、製造業、情報通信業関連、デザイン・コンテンツ制作業などで進出する企業を全力で支援します！！

【お問合せ先】

鹿児島市産業創出課企業立地係

〒892-8677鹿児島県鹿児島市山下町11-1

TEL：099-216-1314

FAX：099-216-1303

E-mail：yuuchi@city.kagoshima.lg.jp

ホームページ：https://www.city.kagoshima.lg.jp/rich/index.html