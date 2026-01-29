徳島文理大学が2月4日に総合政策学部生が開発した「きゅうりビール」お披露目＆販売会を開催

徳島文理大学総合政策学部の床桜ゼミ生が、那賀川町商工会、日和佐ビール合同会社、一般社団法人美波御塩と連携し、阿南市那賀川町産の「きゅうり」を使用した、全国的にも珍しいクラフトビールの開発を企画し、このたび、JA東とくしまのご協力を得て、お披露目と販売を行うこととなりました。

　当日の売上金については、那賀川町商工会が取り組んでいる社会貢献活動「出島壁画再創造プロジェクト」の活動費として活用していただきますので、是非、ご購入のうえ、味わっていただければと思います。

■「きゅうりビール」お披露目＆販売会

【日　時】

　令和8年2月4日（水）午前10時〜12時（予定）

※お披露目会の冒頭に、学生たちから「きゅうりビール」開発の趣旨説明を行います。

※ビールは限定本数となっているため、売り切れ次第終了となります。

【場　所】

　JA東とくしま「みはらしの丘　あいさい広場」のフードコート

※住所：小松島市立江町字炭屋ケ谷47-3

▼本件に関する問い合わせ先

徳島文理大学総合政策学部

学部長　床桜英二教授

TEL：088-602-8515　学部事務室

メール：e.tokozakura@tks.bunri-u.ac.jp

