こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
徳島文理大学が2月4日に総合政策学部生が開発した「きゅうりビール」お披露目＆販売会を開催
徳島文理大学総合政策学部の床桜ゼミ生が、那賀川町商工会、日和佐ビール合同会社、一般社団法人美波御塩と連携し、阿南市那賀川町産の「きゅうり」を使用した、全国的にも珍しいクラフトビールの開発を企画し、このたび、JA東とくしまのご協力を得て、お披露目と販売を行うこととなりました。
当日の売上金については、那賀川町商工会が取り組んでいる社会貢献活動「出島壁画再創造プロジェクト」の活動費として活用していただきますので、是非、ご購入のうえ、味わっていただければと思います。
■「きゅうりビール」お披露目＆販売会
【日 時】
令和8年2月4日（水）午前10時〜12時（予定）
※お披露目会の冒頭に、学生たちから「きゅうりビール」開発の趣旨説明を行います。
※ビールは限定本数となっているため、売り切れ次第終了となります。
【場 所】
JA東とくしま「みはらしの丘 あいさい広場」のフードコート
※住所：小松島市立江町字炭屋ケ谷47-3
▼本件に関する問い合わせ先
徳島文理大学総合政策学部
学部長 床桜英二教授
TEL：088-602-8515 学部事務室
メール：e.tokozakura@tks.bunri-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
当日の売上金については、那賀川町商工会が取り組んでいる社会貢献活動「出島壁画再創造プロジェクト」の活動費として活用していただきますので、是非、ご購入のうえ、味わっていただければと思います。
【日 時】
令和8年2月4日（水）午前10時〜12時（予定）
※お披露目会の冒頭に、学生たちから「きゅうりビール」開発の趣旨説明を行います。
※ビールは限定本数となっているため、売り切れ次第終了となります。
【場 所】
JA東とくしま「みはらしの丘 あいさい広場」のフードコート
※住所：小松島市立江町字炭屋ケ谷47-3
▼本件に関する問い合わせ先
徳島文理大学総合政策学部
学部長 床桜英二教授
TEL：088-602-8515 学部事務室
メール：e.tokozakura@tks.bunri-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/