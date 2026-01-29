¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÂç³Ø¡Û´Î¤¬¤óÌÈ±ÖÎÅË¡Äñ¹³À¤Î¿·¤¿¤ÊÊ¬»Òµ¡½ø¤ò²òÌÀ ¡ÁNRF2-COX2·ÐÏ©¤¬¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÉ¸Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÍ½Â¬¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¡Á
ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Î»³ËÜ½¤Ê¿¤µ¤ó¡ÊÇî»Î²ÝÄø¸å´ü¡¢ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ °å°÷)¡¢¾®¶Ì¾°¹¨¶µ¼ø¡Ê¾Ã²½´ïÆâ²Ê³Ø¡Ë¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö¡Ê¹³PD-L1¹³ÂÎ¡Ë¡¿¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥Ö¡Ê¹³VEGF-A¹³ÂÎ¡ËÎÅË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼£ÎÅÄñ¹³À¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ê¬»Ò¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î°ìÃ¼¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢¡ ´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¡Ê¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö*¹¡¦¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥Ö*²¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅÄñ¹³À¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ê¬»Ò¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ
¢¡ ¤¬¤óºÙË¦Æâ¤ÎNRF2*³³èÀ²½¤¬COX-2*⁴·ÐÏ©¤ò²ð¤·¤Æ¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±Ö¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢COX-2ÁË³²ºÞ¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¡¢ÌÈ±ÖÍÞÀ©¤ò²ò½ü¤·¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿
¢¡ COX-2¤ÎÂå¼Õ»ºÊª¥×¥í¥¹¥¿¥°¥é¥ó¥¸¥óE₂*⁵¤¬¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¸ú²ÌÍ½Â¬¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÀïÎ¬³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦Æâ¤ÎÅ¾¼Ì°ø»ÒNRF2¤Î³èÀ²½¤¬COX-2·ÐÏ©¤òÐ¶¿Ê¤µ¤»¡¢¼ðáçÆâ¤Ø¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¿»½á¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹³¼ðáçÌÈ±Ö¤«¤é¤ÎÆ¨Èò¤òÂ¥¤·¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³À¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¡¡´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤ÏºÆÈ¯Î¨¤¬¹â¤¯¡¢Í½¸åÉÔÎÉ¤Ê¤¬¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ*⁶¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¼£ÎÅÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤Ï°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢°äÅÁ»Ò°Û¾ï¤È¤¬¤óÈù¾®´Ä¶*⁷¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼£ÎÅÄñ¹³À¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹´Î¤¬¤ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ò¥È´ÎºÙË¦¤¬¤ó¸¡ÂÎ¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñºÝÎ×¾²»î¸³¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿Êñ³çÅª²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢°äÅÁ»Ò°Û¾ï¤È¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¡¢¼£ÎÅÄñ¹³À¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¼£ÎÅÄñ¹³À¤ò¼¨¤¹¼ðáç¤Ç¤Ï¡¢NRF2¤ª¤è¤ÓCOX-2·ÐÏ©¤¬³èÀ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤¬¿»½á¤·¤Ë¤¯¤¤¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢COX-2¤ÎÂå¼Õ»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥¹¥¿¥°¥é¥ó¥¸¥óE₂¡ÊPGE₂¡Ë¤ËÃåÌÜ¤·¤¿²òÀÏ¤«¤é¡¢¼£ÎÅ³«»ÏÁ°¤Î·ìÞùPGE₂Ç»ÅÙ¤¬¹â¤¤´µ¼Ô¤Ç¤ÏÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤¬ÉÔÎÉ¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢PGE₂¤¬Èó¿¯½±Åª¤Ê¸ú²ÌÍ½Â¬¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢COX-2ÁË³²ºÞÉþÍÑÎã¤Ç¤ÏÈóÉþÍÑÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡Äñ¹³À¤ÎÊ¬»Ò´ðÈ×¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤òÍ½Â¬¤·¡¢Äñ¹³À¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤ä¼£ÎÅÀïÎ¬³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ²Ê³Ø»ï¡ÖHEPATOLOGY¡×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ë¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ1: ´ÎºÙË¦´â¤Ë¤ª¤±¤ëNRF2-COX2-PGE₂·ÐÏ©¤ò²ð¤·¤¿ÌÈ±ÖÎÅË¡Äñ¹³À³ÍÆÀµ¡¹½
NRF2-COX-PGE₂·ÐÏ©³èÀ²½¤Ë¤è¤êÌÈ±ÖºÙË¦¤¬¼ðáçÆâ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡ÖÌÈ±Ö¸Ï³é·¿¡×¼ðáç¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ËÄñ¹³À¤ò¼¨¤¹¡£·ìÞùPGE₂Ç»ÅÙ¤Ë¤è¤êÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤¬Í½Â¬¤µ¤ìCOX-2ÁË³²ºÞ¤¬Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³À²ò½ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¾®¶Ì¶µ¼ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡´Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌôÊªÎÅË¡¤Ï¶áÇ¯Âç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼£ÎÅ¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢ÉûºîÍÑ¤ÎÌäÂê¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¾Ã²½´ïÆâ²Ê¶µ¼¼¤Ï¡¢¡ÖºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅ¤ò¡¢ºÇÅ¬¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤ØÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢Æü¡¹¸¦µæ¤È¿ÇÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¡¢´Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¸ÄÊÌ²½¤ò°ìÊâÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤Ï¡¢ËýÀ´Î¼À´µ¤òÇØ·Ê¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿ÇÃÇ»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÉÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³°²ÊÀÚ½ü¤ä¶É½ê¼£ÎÅ¤¬º¤Æñ¤Ê¿Ê¹ÔÎã¤Ç¤Ï¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤¬¼£ÎÅ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ¤ò´Þ¤àÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¡Ê¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö¡¿¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥ÖÎÅË¡¡Ë¤¬´ÎºÙË¦¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¼£ÎÅÀ®ÀÓ¤Ï²þÁ±¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁÕ¸úÎ¨*⁸¤ÏÌó3³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢½é´ü¤«¤é¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ÉÎã¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅÄñ¹³À¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ðáçÁÈ¿¥Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎÊ¬ÉÛ¤äµ¡Ç½¾õÂÖ¤Î°ã¤¤¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ðáçÆâÉô¤ËÌÈ±ÖºÙË¦¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌÈ±Ö¸Ï³é·¿¤Î¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¡×¡ÊImmune COLD¡Ë¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤Ï°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢¼ðáç´ÖÉÔ¶Ñ°ìÀ¤¬¹â¤¤¤¬¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°äÅÁÅªÇØ·Ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌÈ±Ö´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¼£ÎÅÄñ¹³À¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼£ÎÅ³«»ÏÁ°¤ËÌÈ±ÖÎÅË¡¤ÎÍ¸úÀ¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë»ØÉ¸¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´µ¼Ô¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Îº¬µò¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤¬»ý¤Ä°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¤È¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅÄñ¹³À¤È¤Î´ØÏ¢¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹´Î¤¬¤ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ò¥È´ÎºÙË¦¤¬¤ó¸¡ÂÎ¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñºÝÎ×¾²»î¸³¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿Êñ³çÅª²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢10¼ïÎà¤Î¤¬¤ó´ØÏ¢°äÅÁ»Ò¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥Þ¥¦¥¹´ÎÂ¡Æâ¤ÇÈ¯¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¬¤ó°äÅÁ»Ò¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»ý¤Ã¤¿´Î¤¬¤ó¤¬°ìÅÙ¤ËÂ¿¿ôÈ¯À¸¤¹¤ë¥Þ¥¦¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ê¼ðáç´ÖÉÔ¶Ñ°ìÀ¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òºîÀ½¤·¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¡Ê¹³PD-L1¹³ÂÎ¡Ü¹³VEGF-A¹³ÂÎ¡Ë¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2A-B¡Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ËÄñ¹³À¤ò¼¨¤·¤¿¼ðáç¤Ë¤ª¤¤¤ÆNRF2°äÅÁ»Ò¤ÎÍ°Õ¤ÊÈ¯¸½¾å¾º¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2C¡Ë¡£
¿Þ2: A)10¼ïÎà¤Î¤¬¤ó°äÅÁ»Ò¤òÈøÀÅÌ®¤è¤êµÞÂ®ÀÅÃí¤·´Î¼ðáç¤ò·ÁÀ®¡£B)³Æ¼ðáçÆâ¤Î¤¬¤ó°äÅÁ»Ò¤ÎÉÑÅÙÊ¬ÉÛ¤Ï¼ðáçËè¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢¼ðáç´ÖÉÔ¶Ñ°ìÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£C)Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡Äñ¹³À¼ðáç¤Ç¤Ï NRF2 °äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤¬¾å¾º
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥¹´Î¤¬¤óºÙË¦³ô¤ÎÆ±·¿Æ±¼ï°Ü¿¢¥â¥Ç¥ë*⁹¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼ðáçºÙË¦¤ÇNRF2¤ò¶¯À©È¯¸½¤µ¤»¤¿·ë²Ì¡¢¶¯À©È¯¸½¼ðáç¤ÏÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¼£ÎÅÄñ¹³À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3A¡Ë¡£¶¯À©È¯¸½¼ðáç¤Ç¤Ï¡¢TºÙË¦¤Ê¤É¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¿»½á¤ËË³¤·¤¤¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢COX-2°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¾å¾º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3B-C¡Ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢NRF2¶¯À©È¯¸½¼ðáç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ë²Ã¤¨¤ÆCOX-2ÁË³²ºÞ¤òÅêÍ¿¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼ðáçÆâ¤ËTºÙË¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÈ±ÖºÙË¦¿»½á¤¬Áý²Ã¤·¡¢¼£ÎÅÄñ¹³À¤¬¾Ã¼º¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3D-E¡Ë¡£
¿Þ3: A)¥Þ¥¦¥¹´Î¤¬¤óºÙË¦³ô¤ÎÆ±·ÏÆ±¼ï°Ü¿¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Nrf2 ¶¯À©È¯¸½³ôÍ³Íè´Î¼ðáç¤Ï¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ë¼£¼£ÎÅÄñ¹³À¤ò¼¨¤·¤¿¡£B)Nrf2 ¶¯À©È¯¸½¼ðáç¤Ç¤Ï Ptgs2(Cox2)°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¤¬¾å¾º¤·¡¢¼ðáçÆâ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦(CD3/CD8 ÍÛÀ T ºÙË¦)¼¾½á¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£C)Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ë COX-2 ÁË³²ºÞ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼£ÎÅÄñ¹³À¤Ï¾Ã¼º¤·¤¿¡¢D)COX-2 ÁË³²ºÞÅêÍ¿¤Ë¤è¤ê¼ðáçÆâ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¼¾½á¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£¡¡ *p<0.05
¡¡¼¡¤Ë¡¢Î×¾²Åª°ÕµÁ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´µ¼Ô¸¡ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈ±ÖÎÅË¡³«»ÏÁ°¤Î´Î¤¬¤óÀ¸¸¡ÁÈ¿¥¤òÍÑ¤¤¤¿ RNA-seq ²òÀÏ*¹⁰¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö¡¿¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥ÖÎÅË¡¤ÎÈóÁÕ¸úÎã¤Ç¤ÏÁÕ¸úÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¼ðáçÆâ¤ÎTºÙË¦¤Ê¤É¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¿»½á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢NRF2È¯¸½¤Î¾å¾º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4A-B¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¬¤óÁÈ¿¥¤ÎNRF2°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¹âÃÍ¾ÉÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄãÃÍ¾ÉÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢ÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö*¹¹¤¬Í°Õ¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4C¡Ë¡£
¿Þ4: A)¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö/¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥ÖÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤¿´Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅÁ°¼ðáçÀ¸¸¡ÁÈ¿¥33¸¡ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿RNA-Sequence²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢ÈóÁÕ¸úÎã¤Ç¤ÏÁÕ¸úÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢CD8TºÙË¦¤Ê¤É¤ÎÌÈ±Ö¼¾½á¤¬Ë³¤·¤¤¤¬¤óÌÈ±ÖÈù¾®´Ä¶¤òÄè¤·¤¿¡£B)ÈóÁÕ¸úÎã¤Ç¤ÏÁÕ¸úÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢NRF2°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤¬¹âÃÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£C)NRF2¹âÈ¯¸½¼ðáç¤Î´µ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö¤¬Í°Õ¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¡£¡¡ *p<0.05
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö¡¿¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥ÖÎÅË¡¤Î¹ñºÝÂè III ÁêÎ×¾²»î¸³¡ÊIMbrave150¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¼£ÎÅ³«»ÏÁ°´Î¤¬¤óÀ¸¸¡ÁÈ¿¥247¸¡ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢³°Éô¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÈóÁÕ¸úÎã¤Ç¤ÏÁÕ¸úÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¼ðáçÆâ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¿»½á¤¬¾¯¤Ê¤¤ÌÈ±Ö¸Ï³é·¿¤Î¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ 5A¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢NRF2¤ÈCOX2¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢NRF2·ÐÏ©¤È¥×¥í¥¹¥¿¥°¥é¥ó¥¸¥ó¹çÀ®·ÐÏ©¤Î´Ö¤ËÀµ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ5B-C¡Ë¡£°Ê¾å¤«¤é¡¢NRF2-COX2·ÐÏ©¤ò²ð¤·¤¿ÌÈ±Ö¸Ï³é·¿¤¬¤óÈù¾®´Ä¶·ÁÀ®¤¬¡¢Ê£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ÎÄñ¹³À¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ5: A)¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö/¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥ÖÎÅË¡¤ÎÂè·ÁêÎ×¾²»î¸³(IMbrave150)¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô½¸ÃÄ´Î¼ðáçÁÈ¿¥¤ÎRNA-Sequence²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ÈóÁÕ¸úÎã¤Ç¤ÏÁÕ¸úÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢CD8ºÙË¦¤Ê¤É¤ÎÌÈ±Ö¼¾½á¤¬Ë³¤·¤¯¡¢ÌÈ±Ö´ØÏ¢¤Î¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¤Î³èÀ²½¤ËË³¤·¤¤¤¬¤óÌÈ±ÖÈù¾®´Ä¶¤òÄè¤·¤¿¡£B)¤¬¤óÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NRF2¤ÈPTGS2(COX2)¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤Ê¤é¤Ó¤ËNRF2·ÐÏ©¤È¥×¥í¥¹¥¿¥°¥é¥ó¥¸¥ó¹çÀ®·ÐÏ©¤Î³èÀ²½¤¬Àµ¤ËÁê´Ø¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢NRF2-COX2·ÐÏ©¤Î¼£ÎÅÉ¸Åª¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ú²ÌÍ½Â¬¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÍÍÑÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö/¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥ÖÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤¿´Î¤¬¤ó´µ¼Ô549Îã¤ÎÃæ¤Ç¡¢COX-2ÁË³²ºÞÉþÍÑÎã¤ÏÈóÉþÍÑÎã¤ÈÈæ¤·¡¢Í°Õ¤ËÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢COX-2ÁË³²¤Ë¤è¤êÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬Áý¶¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ6A¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö/¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥ÖÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤¿´Î¤¬¤ó´µ¼Ô 40 Îã¤Î¼£ÎÅÁ°·ìÞùPGE₂Ç»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÈóÁÕ¸úÎã¤Ç¤ÏPGE₂¤ÎÇ»ÅÙ¤¬Í°Õ¤Ë¹âÃÍ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢·ìÞùPGE₂Ç»ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ¸Â¸´ü´Ö¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹âÃÍÎã¤ÏÄãÃÍÎã¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢Í°Õ¤ËÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤«¤é¡¢PGE₂¤ÏÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÈó¿¯½±Åª¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ6B-C¡Ë¡£
¿Þ6: A)¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö/¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥ÖÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤¿´Î¤¬¤ó´µ¼Ô549Îã¤ÎÃæ¤Ç¡¢COX-2ÁË³²ºÞÉþÍÑÎã¤ÏÈóÉþÍÑÎã¤ÈÈæ¤·¡¢Í°Õ¤ËÌµÁþ°À¸Â¸´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤·¤¿¡£B)¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö/¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥ÖÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤¿´Î¤¬¤ó´µ¼Ô40Îã¤Î¼£ÎÅÁ°·ìÞùPGE₂Ç»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÈóÁÕ¸úÎã¤Ç¤ÏPGE₂¤ÎÇ»ÅÙ¤¬Í°Õ¤Ë¹âÃÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢C)·ìÞù PGE₂Ç»ÅÙ¹âÃÍÎã¤ÏÍ°Õ¤ËÌµÁþ°À¸Â¸´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤·¤¿¡£¡¡ *p<0.05
¢¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤¬¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡ÊËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Î°ÕµÁ¡Ë
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò»öÁ°¤Ë¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¡¢¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸Ìô¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÀïÎ¬¤ÎÄó°Æ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¸ÄÊÌ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍ½¸å²þÁ±¤ä°åÎÅ»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍÑ¸ìÀâÌÀ
*1¡¡¥¢¥Æ¥¾¥ê¥º¥Þ¥Ö
¡¡PD-L1¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ëÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ¡£¤¬¤óºÙË¦¤Ë¤è¤ëÌÈ±ÖÍÞÀ©¤ò²ò½ü¤·¡¢¹³¼ðáçÌÈ±Ö¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¡£
*2¡¡¥Ù¥Ð¥·¥º¥Þ¥Ö
¡¡VEGF¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¹³ÂÎÌô¡£¼ðáç·ì´É¿·À¸¤òÍÞÀ©¤·¡¢¼ðáç´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¡£
*3¡¡NRF2
¡¡Nuclear factor erythroid 2-related factor 2¡£ºÙË¦¤Î»À²½¥¹¥È¥ì¥¹±þÅú¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÅ¾¼Ì°ø»Ò¡£¤¬¤ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼£ÎÅÄñ¹³À¤äÌÈ±Ö²óÈò¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
*4¡¡COX-2
¡¡Cyclooxygenase-2¡£±ê¾É¤äÌÈ±ÖÀ©¸æ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¹ÚÁÇ¡£¤¬¤óºÙË¦¤Ç²á¾ê¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¤È¡¢ÌÈ±ÖÍÞÀ©Åª¤Ê¼ðáçÈù¾®´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
*5¡¡¥×¥í¥¹¥¿¥°¥é¥ó¥¸¥óE₂
¡¡PGE₂¡£COX-2¤Ë¤è¤ê»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë»é¼Á¥á¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡£ÌÈ±ÖºÙË¦¤Îµ¡Ç½¤òÍÞÀ©¤·¡¢¤¬¤ó¤ÎÌÈ±ÖÆ¨Èò¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
*6¡¡ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ
¡¡ÌÈ±ÖºÙË¦¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥µ¡¹½¡ÊÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡×¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±Ö±þÅú¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÌôºÞ¡£¤¬¤óÌÈ±ÖÎÅË¡¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¼£ÎÅË¡¤Ç¡¢PD-1¡¢PD-L1¡¢CTLA-4¤Ê¤É¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¹³ÂÎ°åÌô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
*7¡¡¤¬¤óÈù¾®´Ä¶
¡¡Tumor MicroEnvironment¡£¼ðáçÁÈ¿¥Æâ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þ°Ï¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÌÈ±ÖºÙË¦¡¢·ì´É¡¢Àþ°Ý²êºÙË¦¡¢¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÁí¾Î¡£ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¼ïÎà¤äÊ¬ÉÛ¡¢µ¡Ç½¾õÂÖ¤ÏÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
*8¡¡ÁÕ¸úÎ¨
¡¡¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ðáç¤Î½Ì¾®¤ä¾Ã¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿´µ¼Ô¤Î³ä¹ç¡£°ìÈÌ¤Ë´°Á´ÁÕ¸ú¡ÊCR¡Ë¤ª¤è¤ÓÉôÊ¬ÁÕ¸ú¡ÊPR¡Ë¤ò¼¨¤·¤¿¾ÉÎã¤Î¹ç·×³ä¹ç¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¡£
*9¡¡Æ±·¿Æ±¼ï°Ü¿¢¥â¥Ç¥ë
¡¡Æ±¤¸¼ïÎà¡¦Æ±¤¸°äÅÁÅªÇØ·Ê¤ò¤â¤ÄÆ°Êª¤É¤¦¤·¤Ç¡¢ºÙË¦¤äÁÈ¿¥¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë¼Â¸³ÊýË¡¡£ÌÈ±Ö¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÉÂµ¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°Êª¼Â¸³¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
*10¡¡RNA-Seq ²òÀÏ
¡¡RNA¥·¡¼¥±¥ó¥¹¡£ºÙË¦¤äÁÈ¿¥Ãæ¤ÎRNA¤òÌÖÍåÅª¤Ë²òÀÏ¤¹¤ë¼êË¡¡£°äÅÁ»ÒÈ¯¸½ÎÌ¤äÈ¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¡¢¼À´µ´ØÏ¢°äÅÁ»Ò¤äÊ¬»Ò·ÐÏ©¤Î²òÀÏ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
*11¡¡ÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö
¡¡¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÉÂµ¤¤¬°²½¡Ê¿Ê¹Ô¡Ë¤»¤º¤Ë²á¤´¤»¤¿´ü´Ö¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÄêÀ¤ä¼£ÎÅ¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨¤¹ÂçÀÚ¤ÊÌÜ°Â¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¢¡ÆÃµ»ö¹à
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊÆ¹ñ²Ê³Ø»ï¡ÖHEPATOLOGY¡×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¡ ¡ÈNRF2-COX2-PGE₂ Axis Drives Immune Cold Tumors and Predicts Resistance to Combination Immunotherapy in Hepatocellular Carcinoma¡É
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û
¡¡Shuhei Yamamoto 1,¢÷, Takahiro Kodama 1,¢÷, Akifumi Kuwano 2, Kazuki Maesaka 1,Tomomi Yoshida-Hashidate 3, Hideo Shindou 3, 4, Haruhiko Takeda 5, Kumiko Shirai 1, Yuta Myojin 1, Kazuhiro Murai1, Yuki Makino1, Yuki Tahata 1, Yoshinobu Saito 1, Atsushi Hosui 6,Yasutoshi Nozaki 7, Tasuku Nakabori 8, Kazuyoshi Ohkawa 8, Satoshi Tanaka 9,Akira Nishio 10, Masanori Miyazaki 11, Hayato Hikita 1, Kenta Motomura 2, Amaia Lujambio 12,Akinobu Taketomi 13, Hidetoshi Eguchi 14, and Tetsuo Takehara 6¡¡ ¡Ê¢÷ÀÕÇ¤Ãø¼Ô¡Ë
¡Ú½êÂ°¡Û
1. ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¾Ã²½´ïÆâ²Ê³Ø¹ÖºÂ
2. ÈÓÄÍÉÂ±¡ ´ÎÂ¡Æâ²Ê
3. ¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ »é¼ÁÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæÉôÌç¡¿¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½
4.ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¥ê¥Ô¥É¥ß¥¯¥¹¼Ò²ñÏ¢·È¹ÖºÂ
5. µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê ¾Ã²½´ïÆâ²Ê³Ø
6. ÂçºåÏ«ºÒÉÂ±¡ ¾Ã²½´ïÆâ²Ê
7.´ØÀ¾Ï«ºÒÉÂ±¡ ¾Ã²½´ïÆâ²Ê
8. Âçºå¹ñºÝ¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼ ´ÎÃÀç¹Æâ²Ê
9. ¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ Âçºå°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼ ¾Ã²½´ïÆâ²Ê
10.ÃÏ°è°åÎÅµ¡Ç½¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJCHO¡ËÂçºåÉÂ±¡ ¾Ã²½´ïÆâ²Ê
11. Âçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡ ¾Ã²½´ïÆâ²Ê
12. ¥Þ¥¦¥ó¥È¥µ¥¤¥Ê¥¤°å²ÊÂç³Ø¡Ê¥¢¥¤¥«¡¼¥ó°å³Ø¹»¡Ë ¼ðáç³Ø¹ÖºÂ
13. ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡ ¾Ã²½´ï³°²Ê³Øµ
14. ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø
¡ÚDOI¡Û
¡¡10.1097/HEP.0000000000001677.
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡Ë´Î±êÅù¹îÉþ¼ÂÍÑ²½¸¦µæ»ö¶È ´Î±êÅù¹îÉþ¶ÛµÞÂÐºö¸¦µæ»ö¶È¡ÖNAFLD/NASH ¤ª¤è¤ÓÈó¥¦¥¤¥ë¥¹À´Î¤¬¤ó¤ÎÉÂÂÖ²òÌÀ¤È¼£ÎÅË¡³«È¯¡×¡¢¡ÖMASLD/MASH ´Î¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¥Ô¥É¡¦¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¸¦µæ 3.0¡×¡¢¼¡À¤Âå¤¬¤ó°åÎÅ²ÃÂ®²½¸¦µæ»ö¶È¡Ö³×¿·Åª¤Ê¼ðáçÉÔ¶Ñ°ìÀ¥â¥Ç¥ëÆ°Êª¤ÈÂ¿»ÜÀß¶¦Æ±Î×¾²¸¦µæ¤Ë¤è¤ë´Î´âÊ£¹çÌÈ±ÖÎÅË¡¸ú²ÌÍ½Â¬¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼Ãµº÷¡×¡¢³×¿·Åª¤¬¤ó°åÎÅ¼ÂÍÑ²½¸¦µæ»ö¶È¡Ö¤¬¤ó¿ÊÅ¸²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ëµ¿»÷»þ´Ö²òÀÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¹½À®ºÙË¦´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²òÌÀ¤È¿·µ¬¼£ÎÅÉ¸Åª¤ÎÃµº÷¡×¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡ÊJSPS¡Ë²Ê³Ø¸¦µæÈñÊä½õ¶â¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
