Ä¹ÌîÂç³Ø¤¬1·î23Æü¤Ë¡Ö¿®½£Åì¿®¥¨¥ê¥¢¡¿Èþ¿©¥·¥Æ¥£¡¦¶µ°é¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü ¡½ ´óÉí¹ÖºÂ¡Ö¿©Ê¸²½»º¶È¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×ºÇ½ª²ó¤ËÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÁíÎÁÍýÄ¹¤¬ÅÐÃÅ
¸øÎ©Âç³ØË¡¿ÍÄ¹ÌîÂç³Ø¤Ç¤Ï2025Ç¯5·î¡¢¡Ö¿®½£Åì¿®¥¨¥ê¥¢¡¿Èþ¿©¥·¥Æ¥£¡¦¶µ°é¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿©Ê¸²½¡×¡Ö´Ñ¸÷¡×¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò¼´¤È¤·¤¿¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£´óÉí¹ÖºÂ¡Ö¿©Ê¸²½»º¶È¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤È»ö¶È¡¦¸¦µæ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤òÃì¤È¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é2Ç¯¤ò»ÏÆ°´ü¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£1·î23Æü¤Ë¤Ï´óÉí¹ÖºÂ¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ëÌ¾ÍÀÁíÎÁÍýÄ¹¤ÎÊ¡ÅÄ½çÉ§»á¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ÈÎÁÍý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¤Ï¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥àÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ÎºÇ½ª²ó¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÊó¹ð¤ÈÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È·×²è¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸øÎ©Âç³ØË¡¿ÍÄ¹ÌîÂç³Ø¤Ï2025Ç¯5·î¡¢¡Ö¿®½£Åì¿®¥¨¥ê¥¢¡¿Èþ¿©¥·¥Æ¥£¡¦¶µ°é¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡Ë¤ª¤è¤Ó²¬ºê¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÄ¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂç·Ë¾¦Å¹¡ÊÆ±¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒºØÆ£¥Û¥Æ¥ë¡ÊÆ±¡Ë¡¢¿®ÅÄ¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢¾åÅÄ»Ô¤Ç»ÜÀß±¿±Ä¡Ë¤Î5¼Ò¤«¤é¤Î´óÉí¤ò¸¶»ñ¤È¤·¡¢´óÉí¼Ô¤È¶¨Æ¯¤Î¤¦¤¨¡¢¾åÅÄ»Ô¡¢ÀÄÌÚÂ¼¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±Âç¤¬ÃÏÊýÁÏÀ¸Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦ÁÏ´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î¿¶¶½¤È¿Íºà°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ä¹ÌîÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ò¼ç¤ÊÄ°¹ÖÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´óÉí¹ÖºÂ¡Ö¿©Ê¸²½»º¶È¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡× ¤È ¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¡¢Âç³ØÅù¤Î¸øÌ±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¹½ÃÛ¤È¶¨Æ¯»ö¶È¡¦¸¦µæ ¤òÃì¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£´óÉí¹ÖºÂ¡Ö¿©Ê¸²½»º¶È¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×
¡¡Ä¹ÌîÂç³Ø´Ä¶¥Ä¡¼¥ê¥º¥à³ØÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´³Ø¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀìÌç²ÊÌÜ¡£¿©Ê¸²½»º¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢»ö¶È²½¤Î¼êË¡¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆÊ¬Ìî¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤ò¾·ÀÁ¤·¡¢¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡³ØÀ¸¤Î¿©Ê¸²½»º¶È¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£ÃÏ°èÆâ³°¤ÎÀìÌç»ö¶È¼Ô¤¬Ä°¹Ö¤·¤Æ¤âÍ±×¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè2²ó¡Á15²ó¤Ï¸ø³«¹ÖºÂ¤È¤·¤Æ¹¤¯»ÔÌ±¤äÎÁ°û¡¦´Ñ¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸»ö¶È¼Ô¡¢¹ÔÀ¯Ã´Åö¼Ô¤Ê¤É¤Ë³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2026Ç¯4·î¤Ë´ë¶È¾ðÊó³ØÉô¤È´Ä¶¥Ä¡¼¥ê¥º¥à³ØÉô¤òºÆÊÔ¤·ÃÏ°è·Ð±Ä³ØÉô¤òÀßÃÖ¡£
¢£»ö¶È¡¦¸¦µæ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à
¡¡2026Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤¹¤ëÃÏ°è·Ð±Ä³ØÉô¤Î´°À®Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¿©¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¹ÖºÂ¡Ê¥¼¥ß¡Ë¤ä¥³¡¼¥¹¤ÎÄ¹´üÅª»ëÌî¤Ë¤¿¤Ã¤¿ÁÏÀß¤òÁÛÄê¤·¡¢¡Ö¿©Ê¸²½»º¶È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡Ö¶µ°é¸¦µæÂÎ·Ï¡×¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¿©Ê¸²½»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¼ÔÍÜÀ®¡¢´ûÂ¸»º¶È¤Î»ö¶È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÅù¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢¼Â¸½¤Þ¤¿¤Ï¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¸½Ìò³ØÀ¸¤ª¤è¤Ó°ÕÍß¤¢¤ë¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¥É¡¦¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊPBL¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤³¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¤¿»ö¶È¹½ÁÛ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´ºº¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´óÉí¼Ô¤Î»ö¶È²ÝÂêÅù¤Ë±þ¤¸¤¿¸ÄÊÌ¤Î¸¦µæ²ñ¤ò3¡Á5²óÄøÅÙ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡1·î23Æü¤Ë¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î¤Þ¤È¤á¤È¤·¤Æ¡¢´óÉí¹ÖºÂ¤ÎÂè15²ó¤ÈÂè5²ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥àÁ´ÂÎ²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´óÉí¹ÖºÂ¤Ç¤ÏÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÁíÎÁÍýÄ¹¡Ê¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ëÌ¾ÍÀÁíÎÁÍýÄ¹¡Ë¤ÎÊ¡ÅÄ½çÉ§»á¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·ÀÁ¤·¡¢¹Ö±é¤Î¸å¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄ»á´Æ½¤¤ÎÎÁÍý¤¬¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥àÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÊó¹ð¤ÈÍèÇ¯ÅÙ¤Î»ö¶È·×²è¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¡£
¡ü¿©Ê¸²½»º¶È¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê ´óÉí¹ÖºÂ ºÇ½ª²ó¡ÊÂè15²ó¡Ë
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë 12:30¡Á14:00
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û¡¡¾åÅÄÅìµÞREI ¥Û¥Æ¥ë¡ÊÄ¹Ìî¸©¾åÅÄ»ÔÅ·¿À4ÃúÌÜ24-1¡Ë
¡Ú³µ¡¡Í×¡Û
¡¦ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÁíÎÁÍýÄ¹¤ÎÊ¡ÅÄ½çÉ§»á¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¡¦Ê¡ÅÄÁíÎÁÍýÄ¹´Æ½¤¤Î¿©»ö¤òÄó¶¡
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¦12:30¡Á13:15¡¡Ê¡ÅÄÁíÎÁÍýÄ¹¤Î¹Ö±é
¡¦13:15¡Á13:45¡¡¿©»ö¡¦¼Áµ¿±þÅú
¡¦13:45¡Á14:00¡¡ÅÄÃæ¹îÆÁµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë¤è¤ëÁí³ç¡¦³ØÄ¹°§»¢
¡Ú¼õ¹Ö¼Ô¡Û¡¡³ØÀ¸60Ì¾¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à´Ø·¸¼Ô¡¦¹ÔÀ¯¤ª¤è¤ÓÎÁ°û»ö¶È¼Ô
¡ãÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÁíÎÁÍýÄ¹¡§Ê¡ÅÄ½çÉ§»á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¡¡2001Ç¯5·î¤Î¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë³«¶ÈÅö½é¤è¤êÁíÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤ª¤è¤ÓÊ¸²½¤Ø¤Î¹×¸¥Åù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¹ñ²È¸ùÏ«·®¾Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¡×¤ò¼õ¾Ï¡£
¡üÈþ¿©¥·¥Æ¥£¡¦¶µ°é¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Âè5²ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥àÁ´ÂÎ²ñµÄ
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë 15:00¡Á17:30
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û¡¡¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¦¤¨¤À¡ÊÄ¹Ìî¸©¾åÅÄ»ÔÃæ±û2-5-10 ´ÝÍÛ¥Ó¥ë1³¬¡Ë
¡Ú³µ¡¡Í×¡Û
¡¦ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ»ö¶ÈÊó¹ð¡Ê¶µ°éÊ¬Ìî¡¢»ö¶È¡¦¸¦µæÊ¬Ìî¡Ë
¡¦ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ»ö¶È·×²è
¡Ê»²¹Í¡§Ä¹ÌîÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¦¿®½£Åì¿®¥¨¥ê¥¢¡¿Èþ¿©¥·¥Æ¥£¡¦¶µ°é¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡https://www.nagano.ac.jp/news/detail/1493
¡¦ÅöÆü¤Î¡Ö¿©Ê¸²½»º¶È¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê ´óÉí¹ÖºÂ ºÇ½ª²ó¡ÊÂè15²ó¡Ë¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡¡https://www.nagano.ac.jp/news/detail/1637
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ä¹ÌîÂç³Ø ÃÏ°è¤Å¤¯¤êÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼
ÆÃÇ¤¶µ¼ø ·§Ã«·½²ð
¥á¡¼¥ë¡§kumagai@nagano.ac.jp
