日本のオーガニック食品・飲料市場：需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「日本のオーガニック食品・飲料市場：製品別（オーガニック食品、オーガニック飲料）、流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、オンライン販売チャネル、その他）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。同レポートは、日本のオーガニック食品・飲料市場に関する将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、ならびに脅威といった複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のオーガニック食品・飲料市場概要
日本のオーガニック食品・飲料市場は、合成農薬、化学肥料、抗生物質、遺伝子組み換え生物を使用せずに栽培・加工された製品を対象とする分野である。本分野は、日本農林規格（JAS）による有機認証制度の下で規制されており、品質および表示の透明性が確保されている。健康意識の高まり、食品安全性への関心、ならびにクリーンラベル食への嗜好の拡大により、消費者は野菜、米、茶、乳製品代替品、機能性飲料などのオーガニック製品を選択する傾向を強めている。都市部の消費者、若年世帯、プレミアム志向の購買層が主要な需要層である。価格は依然として従来品より高水準にあるものの、スーパーマーケット、専門店、ECを通じた小売流通の拡大により、入手性は改善しつつある。増加する需要に対応するため、国内生産の拡大とともに輸入も進展している。
Surveyreportsの専門家は、日本のオーガニック食品・飲料市場に関する調査分析を実施し、2025年における同市場規模が223億米ドルであったことを明らかにした。さらに、2035年末までに同市場の売上高は634億米ドルに達すると予測されている。日本のオーガニック食品・飲料市場は、2025年から2035年の予測期間において、約12.4％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれるものである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のオーガニック食品・飲料市場分析によれば、同市場規模は、消費者における健康およびウェルネス志向の高まり、持続可能で環境配慮型製品に対する需要の増加、健康意識の一層の向上、ならびに小売およびECチャネルの拡大を背景として拡大すると考えられる。日本のオーガニック食品・飲料市場における主要企業としては、Ohsawa Japan Co. Ltd.、Sokensha Co., Ltd.、Yakult Honsha、Seikatsu Club Consumers’ Co-operative Union、Asahi Group Holdings、Whole Foods Market、Organic Valley、Amy's Kitchen、United Natural Foods Inc、The Hershey Co View profile、AMUL、Dairy Farmers of America、Conagra Brands Inc、General Mills Inc、Suntory Holdingsなどが挙げられる。
目次
● 日本のオーガニック食品・飲料市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のオーガニック食品・飲料市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
