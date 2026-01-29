株式会社サンクユー、「英語のメールと時差対応」からの解放を提唱 ― FAX・メール依存を脱却し、BtoB-ECでグローバル販路を拡大した成功事例を公開 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、海外企業との取引において「FAXやメールでのやり取りによる業務負荷」や「言語・通貨の壁」に課題を抱えている企業に向けて、BtoB-EC導入によるグローバル展開の成功ノウハウを解説するコラム【海外展開 成功事例：FAX・メール依存から脱却。BtoB-ECによる多言語・多通貨対応がグローバル販路拡大の鍵】を公開しました。
■背景：海外取引のボトルネックは「アナログな受注フロー」にある
日本製品への需要が高まる中、多くの企業が海外展開に挑戦していますが、実際の現場では以下のような課題が山積しています。
・時差があるため、深夜や早朝にメール対応が必要
・英語での見積もり作成や、都度の送料計算に時間がかかる
・誤った通貨レートや仕様認識のズレによるトラブル
こうした「アナログ業務の限界」が、海外販路拡大の大きな足枷となっています。
本コラムでは、こうした課題をBtoB-EC（越境EC）システムで解決し、専門スタッフを増やさずに海外売上を伸ばした事例と手法を解説しています。
■コラムで紹介している主な内容
１）「メールとExcel」による海外取引のリスク
・属人化した対応が招く機会損失と、担当者の疲弊
・「時差」を逆に利用し、24時間受注体制を作る考え方
２）BtoB-ECが「デジタルの海外営業担当」になる
・【多言語対応】顧客の母国語表示で、問い合わせを大幅削減
・【多通貨対応】最新の為替レートを反映し、見積もり・決済を自動化
・【複雑な送料計算】EMSやFedExなど、重量と地域に応じた送料を自動算出
３）成功事例：システム化による業務変革
・海外展示会で名刺交換した顧客をECに誘導し、リピート注文を獲得
・決済までWebで完結させることで、未回収リスクを回避
・既存の国内向けECサイトをベースに、低コストで海外対応版を構築した手法
■コラムはこちら
【海外展開 成功事例】FAX・メール依存から脱却。BtoB-ECによる多言語・多通貨対応がグローバル販路拡大の鍵
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/global_market_expansion_through_b2b_ec/
■「言葉の壁」はシステムで越えられる 海外展開において、必ずしも全社員が英語を話せる必要はありません。 定型的な受注業務や決済処理をECシステムに任せることで、語学堪能なスタッフが不在でも、世界中と安全に取引することが可能になります。 サンクユーでは、EC-CUBEを用いた柔軟なカスタマイズにより、各国の商習慣や配送ルールに合わせた「売れる越境BtoBサイト」の構築を支援しています。
■海外からの引き合いが増えている企業様へ ・海外からの問い合わせ対応で、国内業務が圧迫されている ・展示会後のフォローアップが追いついていない ・決済や配送の手続きが煩雑で、小口の注文を断っている とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。 貴社の海外戦略を加速させる、効率的なEC活用プランをご提案します。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
