ポリウレタンフォーム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月19に「ポリウレタンフォーム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ポリウレタンフォームに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ポリウレタンフォーム市場の概要
ポリウレタンフォーム市場に関する当社の調査レポートによると、ポリウレタンフォーム市場規模は 2035 年に約 965 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ポリウレタンフォーム市場規模は約 560 億米ドルとなっています。ポリウレタンフォームに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポリウレタンフォーム市場シェアの成長は、自動車産業の急速な拡大と軽量化トレンドによるものです。世界的な自動車販売台数の増加は、市場成長を促進する主要因となっています。インド自動車工業会（SIAM）の分析によると、2024ー2025年度の間に、乗用車、商用車、三輪車を含む約31百万台の車両が販売され、車両シート、内装材、ヘッドレスト、および遮音材に使用されるポリウレタンフォームの需要を押し上げています。
ポリウレタンフォームに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/polyurethane-foam-market/60869
ポリウレタンフォームに関する市場調査によると、世界的な建設活動の活発化、都市化の進展、特にアジア太平洋地域におけるインフラ整備の拡大により、市場シェアは拡大すると予測されています。これにより、ポリウレタンフォームを含む高性能断熱ソリューションへの需要が増加しています。
しかし、今後数年間は、厳しい環境規制が市場成長を抑制する要因となることが予想されます。EUのREACH規則、米国環境保護庁（EPA）などの規制機関や各国の基準は、製造および使用における揮発性有機化合物や有害な副生成物に対して厳しい制限を課しています。これらの規制は、予測期間中の市場成長をある程度阻害すると考えられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340369/images/bodyimage1】
ポリウレタンフォーム市場セグメンテーションの傾向分析
ポリウレタンフォーム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ポリウレタンフォームの市場調査は、製品タイプ別（フォームタイプ別）、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
ポリウレタンフォーム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-60869
アプリケーション別に基づいて、ポリウレタンフォーム市場は、寝具と家具（マットレス、布張り家具）、建築と建設（断熱材、シーラント）、自動車（シート、内装部品、防音材）、家電製品と白物家電（冷蔵と断熱）、履物、包装、その他の産業に分割されています。中でも、寝具と家具（マットレス、布張り家具）分野は、マットレス、ソファ、リクライニングチェア、布張り家具といった快適性を重視した家庭用品への需要増加、スプリングマットレス、ハイブリッドマットレス、フォームマットレスにおけるポリウレタンフォームの高い普及率を背景に、予測期間中に32%と最大の市場シェアを占めると予想されています。多くの主要企業が高度な発泡ソリューションの開発に投資しています。2024年9月には、BASFとFuture Foamが寝具分野向けフレキシブルフォームの初の商業生産開始を発表しました。
