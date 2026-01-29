マツイウイスキー[倉吉12年][倉吉18年]が世界的ウイスキー品評会にてカテゴリーウィナー&ゴールドを受賞
松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、イギリスで開催された世界的ウイスキー品評会「World Whiskies Awards 2026」において、マツイピュアモルトウイスキー「倉吉12年」「倉吉18年」の2商品が、カテゴリーウィナー（部門最高賞）およびゴールドを受賞いたしました。
今回の受賞は、単なるメダル獲得にとどまらず、「倉吉12年」「倉吉18年」共に2021年に続き、2度目のカテゴリーウィナー受賞という快挙となります。
1度きりではなく、時を経てもなお評価され続ける品質の高さが、世界の舞台で改めて証明されました。
ウイスキーの本場・イギリスにおいて、数多くの名だたる銘柄と肩を並べ、鳥取から生まれたウイスキーが“世界基準の一本”として認められたことは、私たちにとってこれ以上ない喜びであり、大変光栄に思います。
☆2度目のカテゴリーウィナー。選ばれ続ける「倉吉12年」「倉吉18年」
「World Whiskies Awards（WWA）」は、イギリス・ロンドンで開催される、ウイスキー業界でも最も権威ある品評会の一つで、世界中のウイスキーが集い、ブラインドテイスティング（銘柄を伏せた試飲）によって純粋な味と香りのみで評価される、ウイスキー業界でも最も権威ある品評会のひとつです。
その厳しい審査の中で、「倉吉12年」「倉吉18年」はともに2021年、そして今回2026年と、2度にわたりカテゴリーウィナーを獲得。
これは、流行や話題性ではなく、“長く愛される本物の味わい”であることの証明とも言えます。
☆迷ったら、この2本。世界が認めた“間違いのないウイスキー”
マツイピュアモルトウイスキー「倉吉12年」
熟成による奥行きのある香りと、バランスの取れたまろやかな味わい。
ウイスキーらしさをしっかり感じながらも飲みやすく、「初めての1本」にも、「定番の1本」にも選ばれる完成度の高さが魅力です。
希望小売価格/\10,000税抜（\11,000税込）
容量/700ml
度数/43％
樽の種類/ホワイトオーク
原材料/モルト
マツイピュアモルトウイスキー「倉吉18年」
より長い熟成が生み出す、重厚感と深い余韻。
ひと口で違いがわかる贅沢な味わいは、特別な日の一杯やギフトにも最適です。
“ワンランク上のウイスキー体験”を求める方にこそおすすめしたい一本です。
希望小売価格/\25,000税抜（\27,500税込）
容量/700ml
度数/43％
樽の種類/ホワイトオーク
原材料/モルト
どちらも、世界が認めた確かな品質。
迷ったら、この2本を選べば間違いありません。
☆その他の受賞商品について
今回のWWA2026では、他にも以下の商品が受賞しております。
【シルバー】
・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉 シェリーカスク」
【ブロンズ】
・マツイウイスキー「大山 ワインカスク」
・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉8年」
多彩なラインナップが、世界の舞台で幅広く評価された結果となりました。
☆世界品質を、日常の一杯に
世界的な品評会で評価されたウイスキーというと、「高級で特別なもの」というイメージを持たれがちですが、マツイウイスキーは“日常の中で楽しめる本格派”であることも大切にしています。
特別な日だけでなく、仕事終わりの一杯や、週末のリラックスタイム、大切な人との食事の時間に寄り添うウイスキーとして。
世界が認めた味わいを、もっと身近に楽しんでいただきたい。
それが、私たちの想いです。
☆ 受賞内容まとめ
★カテゴリーウィナー＆ゴールド
・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉12年」
・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉18年」
（ともに2021年に続き、2度目のカテゴリーウィナー受賞）
★シルバー
・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉 シェリーカスク」
★ブロンズ
・マツイウイスキー「大山 ワインカスク」
・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉8年」
