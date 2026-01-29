Yutong Bus、2025年も売上成長を維持し、世界の持続可能な公共交通を促進

安定した業績、イノベーション主導の成長、ESGの統合が長期的な価値創造を強化する

鄭州（中国）、2026年1月29日 /PRNewswire/ -- Yutong Bus（「Yutong」、SHA：600066）は、世界的な商用車メーカーとして、低炭素公共交通への世界的な移行を推進する中で、2025年に着実で持続可能な業績を達成しました。 2025年、Yutong Busは49,518台の車両を納入し、前年比5.54％の増加を記録しました。

堅調な業績と公共交通事業者とのウィンウィン・パートナーシップ

2025年、Yutongはヨーロッパ、中南米、中東、アフリカ、アジア全域で投資を拡大し続けました。直営サービスステーションと地域スペアパーツセンターを設立することで、同社は販売後の車両信頼性と稼働時間を向上させています。サービスブランド「EnRoute+」の立ち上げは、車両のライフサイクル全体を通じて、より効率的でインテリジェント、かつシナリオに応じたサポートを提供するというYutongの取り組みを示すものです。

イノベーション主導の成果

堅実な経営実績を背景に、Yutongは営業収益の5％以上を研究開発費として毎年投資しています。同社は、バッテリー、モーター、電子制御システムにおける主要な技術革新により、純電気バスで15年または150万kmという画期的な寿命を実現する「EV Long-life Tech」を発表しました。こうしたYutongの製品革新は業界からも高く評価されています。ベルギーで開催された2025 Busworld Europeでは、Yutong T14EとU15モデルが、それぞれ「Grand Award Coach」と「Grand Award Bus」を受賞しました。

製品の性能と運用信頼性は、国際市場での実運用を通じて確認されています。フィリピンでは、YutongのC12Proモデルが100kmあたりの燃料消費量を前世代比で12％削減しました。ヨーロッパでは、IC12Eバッテリー電気都市間バスが北欧4カ国で1,200kmのフルシナリオ・テストを完了し、多様な運行条件下での適応性を実証しました。ガーナでは、Yutong V6バンが9.2L/100kmの複合燃料消費量を達成しています。 カザフスタンでは、Yutong C12Pro車両1台の最大走行距離が200万kmに達しました。



Yutong remains committed to its mission of "Bring enjoyable travels to the public and create greater value for customers". Together with global partners, the company continues to contribute to a greener and more inclusive future for global mobility.



社会との協調と成長の共有

Yutongは世界各地の事業者と連携して協力関係を深め、企業としてのコミットメントと社会と共有するコミットメントの強力な統合を実現しています。

中央アジアでは、Yutongのバス累計納入台数が1万台を超えました。パキスタンでは2025年に400台、チリでは372台、ギリシャでは100台の純電気バスが納入されました。第4四半期には、アフリカ国際スポーツ大会のため、モロッコで723台のバスを納入し、イベント輸送を支援しました。同時に、同社はグローバルな現地化と雇用を積極的に推進し、さまざまな安定した現地雇用を生み出すとともに、地域コミュニティとの関係を継続的に強化しています。

持続可能な開発における長期的な取り組み

YutongはESGマネジメントを重視し、体系的かつ長期的な取り組みを通じて持続可能な開発を推進しています。2025年には、持続可能性、倫理、責任あるサプライチェーンマネジメントの各分野で高い評価を受け、EcoVadisゴールド評価（81点）を獲得しました。

環境への取り組みとして、Yutongは「Net Zero Forest」プロジェクトを継続的に拡大し、中国、チリ、英国、メキシコで約47,000本の植樹を支援することで、「One Bus, One Tree」というグリーンコミットメントを実現しました。同社はまた、ギリシャなどで公共交通の利用を促進する「Let's Go Green」キャンペーンや、カザフスタンで実施する「School Bus Safety Tour」などの公共啓発・教育プログラムを通じて地域社会との関わりを深め、子どもたちの交通安全意識と責任ある移動を促進しています。

2026年も、Yutongは引き続き「人々に楽しい旅を提供し、顧客により大きな価値を創造する」というミッションに取り組んでいきます。グローバルパートナーとともに、同社は持続可能な公共交通システムを発展させ、世界の移動手段をより環境に優しく、より誰もが利用しやすいものにすることに取り組み続けます。

詳しくは、https://en.yutong.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com