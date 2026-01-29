電解質飲料市場規模・シェアレポート、成長および主要メーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「電解質飲料市場：将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
市場概要
電解質飲料市場は、運動、暑熱ストレス、脱水などにより失われる水分およびナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウムといった必須ミネラル（電解質）を補給することを目的として配合された飲料で構成されています。これらの製品は、スポーツ栄養、フィットネス・ウェルネス、医療用水分補給、ライフスタイル飲料分野で広く利用されています。電解質飲料には、RTD（そのまま飲める）飲料、粉末、タブレット、濃縮タイプなどがあり、アスリート、アクティブ層、迅速な水分補給を求める一般消費者向けに設計されています。
本カテゴリーは、従来のスポーツドリンクから、低糖、植物由来、ナチュラル原料、機能性水分補給、パフォーマンス重視型製品へと進化しており、消費者の健康・ウェルネス志向の高まりを反映しています。現在では、ジム利用者、アウトドア愛好家、専門職従事者、さらには日常的な水分補給を重視する一般消費者にも利用されています。
市場規模・シェア
世界の電解質飲料市場規模は約300～350億米ドルと推定されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）7～9％で成長すると予測されています。成長は、健康意識の高まり、製品フォーマットの多様化、スポーツ用途以外での消費拡大によって支えられています。
地域別では、スポーツ栄養需要が強く、機能性飲料への支出が高い北米および欧州が大きな市場シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、中国、インド、東南アジア諸国における都市化の進展、フィットネス参加率の上昇、小売チャネルの拡大が成長を牽引しています。
主な成長要因
● 健康・フィットネストレンド：スポーツ、フィットネスクラス、持久系アクティビティへの参加増加により、電解質補給とパフォーマンス向上を目的とした水分補給需要が拡大しています。
● 脱水リスクに対する認識向上：脱水が健康に及ぼす影響への理解が進み、暑熱環境、旅行、体調不良時に電解質補給を求める消費者が増えています。
● 製品イノベーションと多様化：低糖、ナチュラル、オーガニック、植物由来の電解質飲料が登場し、幅広い消費者層に訴求しています。
● 利便性と携帯性：RTD製品、個包装サシェ、発泡タブレットなどが、外出先での水分補給を容易にしています。
● 利用シーンの拡大：アスリート向けにとどまらず、日常的な水分補給、病後回復、ウェルネス習慣向けとしても販売されています。
市場セグメンテーション
製品フォーマット別
・RTD（そのまま飲める）飲料
・粉末ミックス
・タブレット／発泡タイプ
・濃縮タイプ
原材料別
・従来型電解質ブレンド（ナトリウム、カリウム）
