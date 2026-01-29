株式会社リエイ、「ジェフユナイテッド市原・千葉」とSDGs スポンサー契約を締結

株式会社リエイグループ

企業・法人向けの福利厚生サービスや介護総合サービスなどを行う株式会社リエイ（本社：千葉県浦安市、代表取締役：椛澤 一、以下「リエイ」）は、千葉県を拠点とするプロサッカークラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」（運営会社：ジェフユナイテッド株式会社 代表取締役社長 島田 亮、以下「ジェフユナイテッド市原・千葉」）と、SDGs スポンサー契約を締結いたしました。

当社は、地域社会に根ざした貢献活動に取り組んでおり、本件もその一環となります。ジェフユナイテッド市原・千葉が推進するSDGs活動に賛同し、今後はスポンサーとして持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【リエイのフードサービス事業とアスリート支援の取り組み】

リエイは、2026 年1 月より「ジェフユナイテッド市原・千葉」のクラブハウスにて、選手をはじめとするチーム関係者の皆さまへ食事提供を行っております。

当社は「食」のサービスを中心に、社員寮や食堂など企業向け福利厚生施設の受託運営事業を展開しており、これまでに実業団やクラブチームに対するアスリート向けの食事提供や栄養相談など、専門的な知見を活かした栄養サポートの実績を有しています。

こうした経験を活かし、今後も多様なニーズに応じた質の高いサービスを提供してまいります。

【会社概要】

■株式会社リエイ

株式会社リエイは、1980 年に創立した「食と介護の生活サービス」企業です。祖業である“食”を基軸に多様な事業を展開しています。企業の社員寮や食堂など、福利厚生施設の運営や食事提供を行っており、なかでも、アスリートや高齢者向けの食事など、専門性の高い分野に強みを持っています。また、介護サービス事業では、「リエイの快護」ブランドのもと、“介護を快護へ”をテーマに、首都圏を中心に全国で介護施設の運営を行っています。さらに、国内で培ったノウハウを活かし、人材育成やコンサルティングなど、海外にもサービスを拡げています。常に時代のニーズに応えながら事業展開を続けています。

＜所在地＞ 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安14階

＜公式URL＞ https://www.riei.co.jp/

※株式会社リエイは、株式会社リエイグループの子会社です

■ジェフユナイテッド市原・千葉

ジェフユナイテッド株式会社は、JR 東日本および古河電工を主要株主とし、プロサッカークラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」（呼称：ジェフユナイテッド千葉）の運営を行う企業です。トップチームだけでなく、アカデミーやレディースチームの運営、スクール事業、地域イベントの開催など、サッカーを基軸とした幅広い活動を通じて、地域に根ざしたクラブづくりとスポーツ文化の振興に取り組んでいます。

＜公式URL＞ https://jefunited.co.jp/