Fukuoka Growth Next、「STARTUP ELITE Bootcamp 第2期 DEMODAY」 を2月21日（土）に開催
福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」（所在地：福岡市中央区大名、事務局長：池田貴信、以下FGN）は、起業支援プログラム FGN STARTUP ELITE Bootcamp 第2期 最終報告会「DEMODAY」を2026年2月21日（土）に同施設イベントスペースにて開催いたします。
本プログラムにおける各ステージ審査を通過した、選りすぐりのスタートアップが自身の事業を発表します。また表彰式後には、観覧者や審査員を含む交流会を行います。
発表者や審査員、タイムスケジュールなどは下記をご覧ください。多くの皆様のご参加・ご取材をお待ちしています。
STARTUP ELITE Bootcamp 第2期 DEMODAY 開催概要
開催日時：2026年2月21日（土）14:00～18:00
会場：Fukuoka Growth Next 1F イベントスペース（福岡市中央区大名2丁目6-11）
参加申込：下記URLのPeatixよりお申し込みください。
主催：Fukuoka Growth Next
STARTUP ELITE Bootcamp 第2期 DEMODAY 参加申込URL
https://incubation20260221demoday.peatix.com/
タイムスケジュール
- 13:45 / 開場
- 14:00～14:10 / オープニング
- 14:10～16:50 / 発表
- 16:50～17:05 / 休憩・審査会
- 17:05～17:15 / 表彰式
- 17:15～18:00 / 交流会
発表者および事業概要
- 星本 宏一（Circadiansleep株式会社）
- - Sleeptechの先を行く人類の活動時間を最大化する、体温コントロール型「覚醒TECH」
- 豊永 次郎（株式会社GJ Again）
- - 特定技能実習生向けの、すきま時間に母国語で学べるAIを使った介護福祉士学習サービス
- 山下 浩平（未設立）
- - 医療・介護が必要な人の外出・旅行を実現する、一気通貫プラットフォーム
- 平田 匠（V&E create）
- - トレーニー・ダイエッター向けのオーガニックチップス「HARAMO CHIPS」
- 牛島 智絵（株式会社pono）
- - 多胎家庭のウェルビーイングを高めるコミュニティアプリ「moms」
- 木村 正義（未設立）
- - 視聴者がYouTuberにやってほしい企画を提案でき、その提案がクラファンのたたき台となるプラットフォーム「IdeaTube」
- 金田 知博（株式会社五常＆Co.）
- - 二種免許を取得した看護師が、福祉車両での移送・診察同行・受診後フォローまで一貫して担う「まち看」
- 原田 紘之（地域未来創作委員会Madoka）
- - 聖地そのものを「推しが歌い、語りかけ、駆け回るテーマパーク」へと変貌させる、ライド型・聖地巡礼アトラクション
- 澤村 宗輝（未設立）
- - 平日に売り上げを作りたいキッチンカーと社食を導入したい工事現場のマッチングプラットフォーム
- 竹内 淳（株式会社HYPERBALLAD）
- - 推しのデジタルコンテンツが所有できるモノになる「Digitalisカード」
審査員
（敬称略・50音順）
- 赤瀬 太郎
- - ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社 ベンチャーキャピタリスト
- 安達 誠寛
- - SEREAL株式会社 CEO
- 大柴 貴紀
- - East Ventures フェロー
- 高井 志保
- - クオンタムリープベンチャーズ株式会社 アソシエイト
- 中原 健
- - GxPartners 代表パートナー
- 長谷川 翔紀
- - スパークス・アセット・マネジメント株式会社 ヴァイス プレジデント
- 廣田 航輝
- - 千葉道場株式会社 取締役 千葉道場ファンド ジェネラル・パートナー
- 松永 将幸
- - 株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ 投資事業部 パートナー
- 渡辺 麗斗
- - ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役パートナー
STARTUP ELITE Bootcampについて
STARTUP ELITE Bootcampは、福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next（FGN）」が主催する、短期集中型の実践的起業支援プログラムです。地域における起業・創業の促進および成長産業領域における人材・事業の育成を目的として実施されています。
本プログラムは、スタートアップの初期段階に必要な「事業仮説の設計」「課題とソリューションの検証（Problem Solution Fit）」「プロダクト設計と市場検証（Minimum Viable Product）」といったプロセスを、段階的かつ体系的に支援する構成となっており、事業フェーズに応じた3ステージ（HOP・STEP・JUMP）を設けています。
参加者は、起業経験を有するスタートアップ支援者や投資家、専門家による伴走支援を受けながら、ワークショップ・メンタリング・中間発表・DEMODAYなどを通じて事業のブラッシュアップを図り、最終的には資金調達や市場展開に向けた実行可能な計画の策定を目指します。
プログラム詳細はこちら
https://growth-next.com/program/startup-elite-bootcamp
Fukuoka Growth Nextについて
Fukuoka Growth Next（FGN）は、豊かな未来を創造するアイデアを持ったスタートアップ企業を支援する官民共働型の施設です。2017年4月12日の開設以来、福岡市の雇用創出や地域経済の発展に貢献するとともに、スタートアップへの継続的な支援を行い、スタートアップ支援施設の先駆けとして評価を得てきました。FGNでは、「スタートアップカフェ」での起業相談や創業準備支援をはじめ、「STARTUP ELITE Bootcamp」などのインキュベーションプログラム、社会起業家育成プログラム「FUKUOKA SOCIAL START UP ACADEMY」、そして成長志向のスタートアップを集中して支援する「Fukuoka Growth Network」や「High Growth Program」などを展開し、多角的にスタートアップの成長をサポートしています。
所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6番11号
実施主体：福岡市スタートアップ支援施設運営委員会
ウェブサイト：https://growth-next.com
※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。