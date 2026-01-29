【トランスコスモスセミナー】不動産・人材・金融業界のためのMeta広告 成果最大化セミナーを3月13日（金）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、セミナー不動産・人材・金融業界のためのMeta広告 成果最大化セミナー 受賞実績を持つトランスコスモスが最新戦略を解説を3月13日（金）に開催します。

本セミナーでは、「Meta Agency First Awards Japan 2025」にて不動産部門（高関与商材業界）の「Vertical New Hero」に国内で唯一選出されたトランスコスモスより、Meta広告を活用した高関与商材領域の成果最大化ノウハウを特別公開します。当日は、Meta広告の効果を最大化するソリューション「trans-ASC」を活用した成功事例をはじめ、成果につながるPCCAクリエイティブノウハウなど、実務に直結するポイントを余すことなくご紹介。Meta広告を効果的に活用し、マーケティング・プロモーション成果の向上や強化したい企業様にとって必見の内容です。ぜひご参加ください！

セミナーハイライト

●2026年度Meta社のフォーカスポイントと高関与商材業界におけるMeta広告活用トレンド

●「trans-ASC」を活用した成果最大化事例や、クリエイティブPCCAメソッドノウハウ

このような方が対象です

●これからMetaを活用しようと思っている企業のご担当者

●既にMetaを活用しているが大きなリターンが選らず課題を持っている企業のご担当者

●セミナー概要

日時： 2026年3月13日（金）15:00～17:30

会場： Meta Platforms Technologies Japan合同会社

（旧名称：Facebook Technologies Japan合同会社）

東京都港区虎ノ門1丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー36F

受付： 受付開始 14:30～（予定）

ご到着されましたら、虎ノ門ビジネスタワー1Fの特設受付までお越しください

定員： 100名

お申込締め切り： 3月10日（火）15:00まで

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260313.html

※本セミナーは会場で実施します。お申込み後、開催前日までに詳細をお送りします

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※お申し込みが一定数に達した場合、締切よりも前にお申し込み受付を終了させていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

15：00～15：05 開会のご挨拶

15：05～15：25 2026年度Meta社のフォーカスポイントと

高関与商材業界におけるMeta広告活用トレンド

Meta日本法人FacebookJapan Global Business Group Agency Partner

西川 拓 氏

15：25～15：50 トランスコスモスの高関与商材業界におけるMeta広告の成果最大化ノウハウ

トランスコスモス株式会社 CX事業統括 デジタルエージェンシー事業本部

マーケティングプランニング第一統括部 MP3部2課 チームリーダー

太田 稜馬

トランスコスモス株式会社 CX事業統括 デジタルエージェンシー事業本部

マーケティングプランニング第一統括部 PC部2課 課長 相澤 数磨

15：50～16：15 業界エースプランナーに聞く運用事例

16：15～16：20 質疑応答

16：20～16：25 閉会のご挨拶

16：30～17：30 懇親会

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)