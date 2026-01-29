ウィルミナ、「東京都女性活躍推進大賞」優秀賞を受賞。贈呈式にて、小池百合子都知事より表彰されました。

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ(本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村 潮菜、以下ウィルミナ)は、東京都が実施する令和7年度「東京都女性活躍推進大賞」の事業者部門にて「優秀賞」を受賞しました。

1月28日（水）、東京都新宿区の都庁第1本庁舎にて贈呈式が行われ、小池百合子都知事より表彰されましたので改めてお知らせいたします。

小池百合子都知事（左）とウィルミナ代表・幸村潮菜（右）（東京都提供）

この度の受賞を受けて、代表取締役 幸村潮菜のコメント

「このたび『東京都女性活躍推進大賞』事業者部門にて優秀賞をいただき、光栄に存じます。ウィルミナが向き合ってきた本質的な課題は、制度の有無ではなく、意思決定や評価の現場に残る無意識のジェンダーバイアスでした。2024年に女性管理職比率53.8%を達成しましたが、これは到達点ではなく、機会配分が健全に機能しているかを測る指標の一つに過ぎません。今後は、育成・配置・登用の一連の仕組みと運用を磨き込み、誰もが意欲と能力で挑戦し、成果で評価される状態を当たり前として定着させます。同時に、女性のライフステージに寄り添う企業として、製品開発と情報発信を通じ、女性が自分らしく晴れやかに生きられる社会の実現に貢献してまいります。」

ウィルミナは今回の受賞を受けて、性別や立場にとらわれることなく、誰もが意欲と能力を発揮できる組織づくりをさらに推進してまいります。また、女性のライフステージに寄り添う企業として、プロダクト開発や情報発信を通じ、女性が自分らしく晴れやかに生きられる社会の実現に引き続き貢献してまいります。

■ウィルミナについて

ウィルミナは、女性のライフステージの変化に伴う不安や悩みに寄り添い、化粧品やウェルネスの分野で課題を解決するプロダクトやサービスを生み出すことをミッションとしています。ファブレスの化粧品メーカーとして1984年に誕生して以来、生協向け化粧品の企画・開発を基盤に、長年にわたり“安心・安全で高品質なものづくり”を追求しています。その一方で、オウンドメディア「ジャーナル」を通じて、次世代女性リーダー育成への貢献と社会への積極的な発信を行っています。国際社会では、男女平等や女性の権利向上が重要な課題として認識されているものの、国内においては政治・経済分野においていまだに女性参画が低い現状があり、その背景には、伝統的な性別役割の固定概念、長い歴史に裏付けされた保守的な文化、育児や介護の担い手として女性に偏っていること、その他、女性のライフステージの変化に伴う様々な課題があると考えているためです。ウィルミナは、女性が自分らしく晴れやかに生きる社会をつくるというビジョンの実現のため、今後も女性の課題を解決するプロダクトやサービス、啓蒙活動を積極的に続けてまいります。

■会社概要

1984年にニチメン株式会社 (現 双日)の一事業部門としてスタート。その後、生活協同組合(生協/組合員数:約3,000万人)の化粧品カテゴリーのトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また2015年に誕生した“イビサビューティー”は日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド。 Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく晴れやかに生きる社会の実現を目指している。

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容: 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/(https://www.willumina.co.jp/)