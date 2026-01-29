【546社の企業が回答】休職・復職制度についての実態調査 | 未整備62.7%が示す3つの重大課題とは

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供し、中小企業の守備力を強くするメディア『マモリノジダイ』を運営する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、企業における従業員の休職および復職制度に対する理解度や、社内における休職お よび復職に関する状況を把握するため、全国の総務・労務・法務・人事担当者（主に中小企業所属）546社を対象にアンケート調査を実施しました。本調査では、企業の休職および復職の実態を明らかにするとともに、今後の課題や解決の方向性を提示しています。

調査結果詳細 :https://mamorinojidai.jp/download/document-23/

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・調査結果のサマリ

・休職・復職制度の整備が進んでいない企業が多い

・教育・研修などの取り組みが十分に行われていない

・現場では判断基準の曖昧さが大きな課題となっている

本調査では、休職制度や復職支援のルールが「未整備・不明」とする回答が半数を超え、制度整備と周知の遅れが浮き彫りとなりました。さらに、教育機会の不足や復職支援の取り組み不足が明らかになり、現場では休職開始や復職可否の判断がケースバイケースになりやすいという課題も示されました。企業には、制度整備と運用ルールの明確化、そして教育体制の強化が求められています。

■調査結果概要

・従業員の離職状況

休職制度・復職に関するルールともに未整備が過半数

「貴社では、メンタル不調や傷病に関する『休職制度』は整備されていますか？』という設問に対し、最も多かった回答は「整備されている（31.8％）」だった。

しかしながら、「未整備（20.3％）」 と「分からない（30.6％）」の合計は50.9％となり、休職制度の整備やその周知や理解の浸透は十分に進んでいるとは言い難い状況であることが明らかになった。

・メンタル不調や傷病による休職・復職ケースの実態

困った場面は特にない一方で、判断の難しさが課題

「休職や復職に対応する際、実際に困った場面はどれですか？」と いう設問では、“特にない”という回答も一定数あったものの、以下 のような判断の難しさが多く挙がりました。

「復職可否の判断基準 が曖昧（13.1％）」「職場への説明や配慮が難しかった（12.5 ％）」「休職開始の判断が難しかった（11.1％）」など、ケースごとに状況が異なるため対応に迷う場面が多いことが分かりました。 また、これらの回答から、休職・復職がデリケートな領域であるがゆえに担当者が判断に苦慮する実態も浮き彫りとなりました。（複数回答あり）

・休職制度・復職ルールの運用など取り組みの実態

複数回答あり

休職や復職についての教育は実施していない場合が7割超

「管理職や上司に対し、休職‧復職対応に関する教育・研修を実施していますか？」という設問に対し、最も多かった回答は「実施していない（42.9%）」だった。

また、「分からない（28.2％）」「過去に実施していたが現在はしていない（4.9％）」と合わせると

全体の76％に及び、大多数の企業がマネジメント層へ休職・復職対応に関する教育・研修を実施していないことが分かった。

・さいごに

本リリースで紹介した内容は一部です。全9問の設問と回答、調査結果に関する考察や、従業員の離職を防ぐアプローチ方法など、以下の資料で詳しく掲載・解説しています。是非ダウンロードしてご覧ください。

調査資料のダウンロードはこちら :https://mamorinojidai.jp/download/document-23/

＜調査概要＞

調査主体 ：株式会社スリーエーコンサルティング

調査期間 ：2025年8月21日～2025年8月29日

調査対象者：全国の総務・労務・法務・人事担当者など

調査方法 ：Webアンケート調査

有効回答数：546件

・マモリノジダイについて

「守る」視点で経営を強化。

リスク管理、コンプライアンス、内部統制など、現代ビジネスが直面するリスクマネジメントを多角的に分析し、未然に防ぐヒントとなる知識を提供する情報プラットフォームです。

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

マモリノジダイサイト :https://mamorinojidai.jp/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：259名

◎事業内容：

・メディア運営『マモリノジダイ』：https://mamorinojidai.jp/

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人