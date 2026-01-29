AI時代、マーケティング・コミュニケーションはどう変わるのか。アクアスター社内勉強会「シェアノバ」にADKクリエイティブ・ワン 得丸英 俊氏が登壇。2月10日（火）17時より開催

株式会社アクアスター

株式会社アクアスター（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田弘良）は、第59回社内勉強会「シェアノバ（以下、本勉強会）」を2月10日（火）17時より本社CANVASにて開催します。

今回は、株式会社ADKクリエイティブ・ワン 取締役 得丸英俊氏をゲストに迎え、AI時代におけるマーケティング・コミュニケーションの変化と、テクノロジーとの向き合い方についてお話しいただきます。

本勉強会では、長年にわたり広告・デジタル領域の第一線でマーケティングを牽引してきた得丸氏の視点から、AI時代に求められる考え方や実務への示唆を学ぶ機会とします。

●開催日時：2026年2月10日（火）17：00～18:00(開場16:30)

●会場：株式会社アクアスター 本社 CANVAS

〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア7F

●テーマ：マーケティング・コミュニケーションとテクノロジー

●登壇者：得丸 英俊 氏（株式会社ADKクリエイティブ・ワン 取締役 兼 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 取締役執行役員 管理統括）

■ 登壇者プロフィール

得丸 英俊 氏

株式会社ADKクリエイティブ・ワン

取締役

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ

取締役 執行役員 管理統括



新卒で電通入社、マーケティング局、営業局を経て、1998年から複数のデジタル部門にて大手企業のデジタルマーケティング支援に従事。その間、海外のインタラクティブエージェンシーとの合弁事業、CVC、サイバーコミュニケーションズ（CCI）取締役等を担う。

2009年から電通レイザーフィッシュ（後に電通アイソバー、現在の電通デジタル）の社長に着任、国内最大級のグローバルデジタルエージェンシーに育てる。

2021年デジタルガレージに移り、マーケティングとスタートアップ、金融との連携した事業成長に取り組む。

2025年より、ADKグループに移り、AI時代のマーケティングコミュニケーションサービスのあり方を探求中。

■ 開催背景

AI技術の急速な進化を背景に、マーケティング・コミュニケーションのあり方は、手法論にとどまらず、戦略設計や価値創出のプロセスまで含めて再考が求められる局面を迎えています。

アクアスターは、「人々に夢と感動をお届けする」という考えのもと、表現領域を軸に事業を展開してきました。

本勉強会は、これまでの事業の歩みを踏まえ、技術の進化とマーケティング・コミュニケーションの関係について理解を深める場として、第一線で実務を担ってきた得丸氏を招き、開催するものです。



■シェアノバとは

「シェアノバ」は、アクアスターが2021年に開始した人材育成・知見共有プロジェクトです。部署や職種を越えてナレッジを交換し合うことで、社員一人ひとりの成長やチーム力の向上を目的としています。

2026年2月で通算59回を迎え、近年は外部ゲストによる講演も行うなど、業界を越えた学びの場として発展を続けています。



●株式会社アクアスターについて

1991年の創業以来、広告の絵コンテやイラストを中心としたビジュアル制作に携わってまいりました。2020年以降はアニメやゲームの版権イラストに加え、WEBやSNSマーケティング、VR空間の設計など、デジタル領域にも事業を拡大。企業や自治体のプロモーション課題を「ビジュアルの力」で解決することを強みとし、年間5,000件以上の案件に関わっています。

「文章では伝わりづらい複雑な事象を、誰にでもわかりやすく、魅力的に伝える」ことを使命に、ユーザーの心を動かすコンテンツづくりに取り組んでいます。

名称：株式会社アクアスター

所在地：東京本社 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア7F

関西支社 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-4 肥後橋イシカワビル702

代表者：代表取締役社長 原田弘良

設立年月日：1991年11月14日

公式Webサイト：https://aqua-star.co.jp/

制作事例：https://aqua-star.co.jp/works/

