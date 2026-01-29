過去最大級！兵庫県丹波市が展開した大型観光キャンペーン「TODAYTAMBA」を深堀り！

丹波市

兵庫県丹波市(丹波市長 林時彦)は、美しい自然とのどかな田園風景が広がる兵庫県下最大の農地面積を誇る緑豊かな地域です。京阪神から車や公共交通機関で90分程度とアクセスもよく、

「SATURDAYTAMBA＼土曜は丹波市に／」を観光のメインキャッチとして、『週末、気軽に遊びにきてもらえる場所』としてPRをすすめてまいりました。

2025年、大阪・関西万博を契機に、丹波市の魅力を京阪神に限らず、全国へ、そして世界へ向けて

発信するために様々なキャンペーン、イベントを実施してまいりました。

抽選で500名様に丹波市の地域電子通貨「万博たんばコイン」20,000円分をプレゼントする企画を

はじめ、大阪市内を中心に、丹波市を体感できるリアルイベント「TAMBA FES」を10日間開催。

また、万博会場にも出展し、全国の、世界のお客様に向けて、丹波市のPRを行うことができました。

▶兵庫県丹波市の紹介

丹波市は、兵庫県の中央東部に位置し、美しい自然と、懐かしい田園風景が広がる緑豊かな地域です。

年間を通して昼夜の寒暖差が激しく、秋から冬にかけて頻繁に発生する丹波地域の山々をつつむ幻想的な霧は「丹波霧」と呼ばれ、豊かな自然環境に一層の深みと神秘さを醸しだすとともに、味わい深く

栄養価の凝縮されたおいしい農作物が育つ絶好の環境をつくりだします。

また、市内には、桜やもみじをはじめとした、様々な花の名所が多数あり、四季折々の自然の移ろいを感じることができます。

水分れ（みわかれ）と呼ばれる地域は、日本列島を縦断する中央分水界の中にあって、本州一標高の

低い中央分水界を擁します。

1,000ｍ～3,000ｍ級の山々が連なる本州の内陸部にあって、わずか95ｍで本州をまたぐことができる、まさに奇跡的な自然地形です。

この特殊な地形によって、南からの瀬戸内海式気候と北からの日本海側気候が出会い、生命が不思議に入り混じり、豊かな文化と歴史が培われてきました。

丹波市公式

https://www.city.tamba.lg.jp/gyosei/tamba_gaiyo/purofuiru/5259.html

１．大阪・関西万博出展！５月８日(木)に出陣！ONEDAYTAMBA

「未来のいつか」を表す【ONE DAY】

強い願望や、意思がこめられた言葉です。

“いつか必ず丹波市に来てほしい”という気持ちを込めて万博会場にて1日限定のコンテンツを

披露しました。

甲冑を着た謎の男が、昔の丹波～現代の丹波までの歴史・文化・観光・グルメ情報

等を来場者とともに学び、知っていく体験型シネマを展開。

会場キャパシティ約50名に対し、計６回の公演は全回満席！約300人のお客様に楽しんでいただきました。

丹波市産木材を使用し、一つ一つ手作りで大切に作り上げた「ONEDAYTAMBA」限定オリジナルノベルティも大好評！

（この日の大阪・関西万博の来場者数は約10万2千人）

丹波市長の飛び入り参加回もあり、来場者からは驚きの声も。

最後には「兵庫県丹波市でお会いしましょう！おー！！」と掛け声を上げ、終演。

大いに盛り上がりました。

コウノトリの回廊では丹(まごころ)のやさいや、丹波竜の頭骨、丹波布等

丹波市と言えば！という品々の展示がおこなわれ、

関西パビリオン兵庫県ゾーン内は1日丹波市ムードで幕を閉じました。

まさに「ONEDAY TAMBA」！

出店場所：大阪・関西万博 関西パビリオン兵庫県ゾーン

開催日：2025年５月８日(木)

２．【TAMBA FES】 大阪で５会場！全10日間開催！

オープニングイベントとして開催された【TAMBA FES in KITTE 大阪】

当日はぜんざいや丹波市産いちご、

丹（まごころ）のあんバターサンド、甘糀ヨーグルトを数量限定で配布。

イベントに来場されたお客様に直接丹波市の味覚をお届けする事ができました。

ぜんざいに使われている「丹波大納言小豆」を使用した選手権が開催されました！

名付けて【丹波大納言小豆 縦積み選手権】

ルール：3分間の間に丹波大納言小豆を縦に積んでいく

老若男女問わず、夢中で丹波大納言小豆に触れていただきました。

会場ではワークショップも開催され、兵庫県丹波市の気候や風土から織りなされる各事業者のこだわりを紹介しました。

@JP Cafeとのコラボレーションジェラートも展開。

丹波市のブランド農産物・丹（まごころ）のやさいである

「丹波大納言小豆」「丹波黒大豆」「丹波栗」をふんだんに使用した当ジェラート。

丹波栗のペーストを練りこんだミルクジェラートに

丹波大納言小豆のあんこと丹波黒大豆サブレを贅沢トッピング！

濃厚で触感も楽しく丹波市を感じられるジェラートとなりました。

同19日からの発売となりましたが両日で販売数150食を超え、大好評でした。

急遽、販売期間を延長し、最終的な販売量は想定の180％を記録！

大反響を受け11月にはリバイバル商品が販売されました。

開催場所：KITTE大阪2階

開催日：2025年4月19日(土)・20日(日)

TAMBAFESの中でも最大規模のスケールで開催した【TAMBAFES in GRANDGREEN OSAKA】

丹波市観光アンバサダーの新木宏典さんや、丹波市PR観光特命大使・丹波竜のちーたんもかけつけ

イベントを盛り上げました。

丹波市観光サポーターによる丹波市の魅力PR大会や、丹波市の名産物・丹(まごころ)のあんバターサンドを市制施行日11月1日にちなんで、111個会場にいる皆で食べる企画など、丹波市ならではの企画を展開。

イベント限定のワークショップもあり、終日大盛況の中、イベントを開催する事ができました。

開催場所：グラングリーン大阪ロートハートスクエア

開催日：2025年5月17日(土)

来場者数：約10,000人

まさに公園日和！【TAMBAFES in てんしば】

丹波竜の化石発掘体験では卵の殻の化石を発掘！

丹波市の魅力ある事業者さまの出展や丹波布・盆栽製品の販売・ワークショップを

てんしばへお届け。

丹波市の名所・黒井城跡が浮かび上がる重ね捺しスタンプなど大人も子供も、楽

しめる体験コンテンツを多数準備しました。

開催場所：天王寺公園てんしばエリア

開催日：2025年5月31日(土)、6月1日(日)

来場者数：約40,000人



日本一長い商店街・天神橋筋商店街にて、丹波市の食に触れるイベント

【TAMBAFES in 天神橋筋商店街】

初日は丹(まごころ)のあんバターサンドを、2日目は丹(まごころ)のやさいを

メインに販売。

丹波市の名産物として、

2024年に販売が開始された「丹(まごころ)のあんバターサンド」

現在、丹波市内では30か所を超える店舗で取り扱っており、

丹波市観光の目玉の一つにもなっています。

そんな注目の「丹(まごころ)のあんバターサンド」を

当日は６種類120点販売し、大好評のうち完売となりました！

▲当日販売した丹（まごころ）のあんバターサンドの一部

〈まごころが通じ合う豊かなおいしさ〉をブランドコンセプトに「丹(まごころ)

のあんバターサンド」と同時に2024年に誕生した「丹(まごころ)のやさい」は、

丹波市農産物の統合ブランドとして、丹波市内の道の駅や野菜直売所、地元スー

パーなどを中心に販売しております。イベント当日は、早朝に丹波市から

天神橋筋商店街に新鮮な野菜を輸送し、大阪の皆様に向けて販売を行いました。

「丹(まごころ)のやさい」ならではの美しさ、大きさ、ラインナップの豊富さを

実際に手にとって体感いただき、約500点用意した野菜はほぼ完売いたしました。

丹波市産のお米が当たる！？ガチャガチャも大好評！

イベント当日は、丹波市観光アンバサダーの新木宏典さんのお誕生日というこ

ともあり、会場内に新木アンバサダーのお誕生日を祝うコーナーを設置しまし

た。あんバサダーサンド？！も登場し、天神橋筋商店街の熱気に交じり

丹波市の魅力を温かくお届けしたイベントでした。

開催場所： 天神橋筋商店街

開催日：2025年6月14日(土)・15日(日)

丹(まごころ)のやさい

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/norinshinkoka/gyomuannai/6/2/9158.html

丹(まごころ)のあんバターサンド

https://agri-tambacity.jp/yasai_magokoro/anbutter/

丹(まごころ)のやさい、あんバターサンドプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000147265.html

グランドフィナーレは関西の空の玄関口で！【TAMBAFES in 関西空港】

丹波市オリジナルハッピを着て写真を撮れるフォトスポットや、

世界に一つだけのオリジナルポストカード作り体験を実施。

最終日には丹波市PR特命大使「丹波竜のちーたん」が登場！

さらに、丹波市の名物「丹（まごころ）のあんバターサンド」等が当たる

「やさい射的（参加無料）」を開催。

大好評の中、【TAMBA FES】は幕を閉じました。

開催場所： 関西国際空港第１ターミナル１階国際線・国内線到着フロア

開催日：2025年6月14日(土)・15日(日)

日程：７月20日(日)、21日(月・祝)、22日(火)

TAMBAKIOSKのこれから

今回のキャンペーンのレガシーを受け継ぎながら、

今後の丹波市アイコンとして2026年以降も丹波市内、市外各所で登場予定です！

ぜひTAMBAKIOSKに会いに来てくださいね。

TAMBA KIOSKとは？

丹波市のこだわり、想いが詰まった移動式店舗「TAMBA KIOSK」

丹波市まで来てもらうのを待っているだけではなく、出会いに行く。

リアルな丹波市を体感し、「ONE DAY」丹波市に来てほしい、「いつか必ず丹波市に来てほしい」と

いう願いがこめられています。

TAMBA KIOSKのボディーカラーは「霧がかった山々：フォギーグリーン」

「丹波の豊かな自然：木目」「そこで育まれる新鮮な産物：緑のネット柄」から着想を得ています。

思わず写真をとりたくなるような設え、仕掛けをご用意しております。

３．総額1,000万円分のたんばコインが当たる！「来て！見て！丹波！万博たんばコインmatsuri」

1300名を超える応募があった万博たんばコイン20,000円分が当たるキャンペーンを実施。

所定の条件を達成した方の中から抽選で500名に丹波市内で使える地域電子通貨「たんばコイン」を

プレゼントしました。

発行利用率は94.42％！

夏から冬にかけて、丹波市の魅力に触れていただける機会を創出しました。

総額：1,000万円

利用期間：2025年７月１日から12月31日



４．オンラインで、オフラインで。様々な場所で丹波市の広告を展開！

観光誘客促進として5名のインフルエンサーに

Instagram等で発信をしていただき、総再生数は38万回以上！

丹（まごころ）のあんバターサンド店巡りや紅葉巡り、木工クラフト体験やサウナ特集・丹波のお肉特集などの視点から丹波市を深堀りいただきました！

丹（まごころ）のあんバターサンド店巡り

https://www.instagram.com/reel/DEKEAPFP6r6/

紅葉巡り

https://www.instagram.com/reel/DDemgC0R9CW/

木工クラフト体験

https://www.instagram.com/reel/DDmHNmhSFBU/

サウナ特集

https://www.instagram.com/reel/DH5zX1QT8wr/?igsh=YjN5cjU0NHZkZmsw

丹波のお肉特集

https://www.instagram.com/reel/DEHmZiDpNHE/

さらにJR大阪駅ルクア前・中央口・南口・連絡橋口・桜橋口・西口のデジタルサイネージ計94面、JR-阪急間では大型ビジョンで本キャンペーン情報を放映！

多くの方に兵庫県丹波市に触れていただきました。

５．本キャンペーン特設サイト【TODAYTAMBA】

各種キャンペーンの詳細、最新情報やイベントの告知、

各TAMBA FESのアフターレポートを掲載している専用サイト【TODAYTAMBA】

丹波市のおすすめ情報、お得情報なども掲載している本サイトは

オープンから2025年中で約4万回のアクセスがあり、

本キャンペーンの情報の発信源として活躍しました！

『TODAY TAMBA』観光キャンペーン専用サイトhttps://tamba-expo2025.com/

６．本キャンペーンがもたらした効果

〈丹波市レンタカー等利用による周遊旅行促進事業補助金〉

レンタカーもしくはタクシーで丹波市を観光し、所定の条件を満たせば最大15,000円を交付できる

【丹波市レンタカー等利用による周遊旅行促進事業補助金】

2024年、施行期間として丹波市の観光のトップシーズンである10月、11月に実施し、

万博開催イヤーとなった今年より、通年で本格実施を開始いたしました。

大阪・関西万博で全国から関西に集まったお客様の相乗効果も相まって、昨年同時期比約250％の

利用件数を記録しました。

万博を契機に開催した様々なイベント、広告等でこれまで丹波市に来た事のないお客様が多く来訪し、

丹波市の魅力あふれる観光地を巡り、地元のおいしいグルメや特産品を多くお求めいただきました。

丹波市レンタカー等利用による周遊旅行促進事業補助金

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/kankoka/gyomuannai/1/9094.html(https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/kankoka/gyomuannai/1/9094.html)

〈「丹波マップ ～丹(まごころ)の里 丹波市観光デジタルマップ～」〉

万博を見据えて2024年に始動した丹波市のご当地デジタルマップ【丹波マップ】

ご当地マップならではのタイムリーな季節の花々の開花情報、お祭りやイベント情報等を

こまめに更新してまいりました。また、秋には丹波市内の店舗やイベントを周遊する

スタンプラリー「GOGOGOキャンペーン」も実施。

400人を超えるお客様に参加いただいた企画となりました。

また、本マップのアクセス数も対前年同時期223％増加、ユーザー数も対前年同時期260％増加となる等、運用開始時から集計している数値すべてで昨年を大きく上回る結果となりました。

今後もご当地マップならではの特徴を活かし、より使いやすく、旅ナカだけでは

なく、旅マエ・旅アトにも役立つマップへと進化させていきます。

GOGOGOキャンペーン参加者のコメント抜粋 (アンケートより)

・丹波＝栗と枝豆という印象はあると思うけど、他にも沢山いいお店や観光場所がある！

・自然が豊かで、人々が優しく、日ごろのストレスを発散できる場所。

・夏も良かったが、秋は本当に景色も食べ物も最高です。

・見応え、美味しさ、人の優しさ、お得さのすべてが揃っており、非常に満足できました。

自然がとても豊かで、美味しい名産品も多く、店舗の方々も親切で、全体としてお得に旅を楽しむ

ことができました。

丹波マップ ～丹(まごころ)の里 丹波市観光デジタルマップ～」

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/kankoka/gyomuannai/1/9562.html

〈Instagramアカウント「SATURDAYTAMBA」〉

丹波市観光課公式Instagram「saturdaytamba」

万博期間中に各地で開催された【TAMBAFES】や、日々の更新の結果、万博開催前から比較して、

フォロワー数が約2,700人増加、年間の伸び率は昨年の約２倍になる見込みです。

また、本キャンペーンの追い込み企画として実施した。

Instagramフォトコンテストでは、過去最大数の応募者を獲得する事ができました。

(応募者数対前年比232％)

丹波市観光課公式Instagramアカウント ＠saturdaytamba

https://www.instagram.com/saturdaytamba/

〈ひょうご楽市楽座〉

万博期間中に設置された「尼崎万博P＆R駐車場」利用者を主なターゲットに、

その隣接地で兵庫五国の魅力発信と交流人口の拡大を図るナイトマーケット「ひょうご楽市楽座」が

開催されました。

9月13日から9月28日までの土日の6日間は丹波地域の魅力を発信する「TAMBA WEEK」が開催され、丹波市観光課は9月27日、28日に出展しました。丹波市のPRや丹波市観光アンバサダーの

新木宏典さんにご出演いただき、９月27日(土)には期間中最大のお客様来場者数となりました。

魅力あふれる兵庫県の各エリアの中でも特に多くの方の心をつかむ事ができたイベントとなりました。



ひょうご楽市楽座「TAMBA WEEK」：https://tamba-rakuraku.com/

７．丹波市観光アンバサダーからのコメント

丹波市観光アンバサダーの新木宏典です。2025年4月から開催された大阪・関西万博は夏以降特に盛り上がりを見せ、全国からまた世界からの注目が高かったイベントとなりました。丹波市観光アンバサダーとして、丹波市の素晴らしさを体感してもらえるリアルイベント「TAMBAFES」への出演をはじめ、兵庫県主催イベント「ひょうご楽市楽座」にも出演させていただきました。

丹波市に来ないと体験できないワークショップや、丹波市自慢の食を多くのお客様に体感いただける

素晴らしい機会になったんじゃないかなと思います。

丹波市は四季折々に違う楽しみ方のできる素敵な場所です。ぜひ今年丹波市を訪れた方もまた違う

季節に何度でも丹波市に来て欲しいなと思います。

全体オフィシャルHP

・丹波市役所HP

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/kankoka/index.html

・キャンペーン特設サイト 「TODAYTAMBA」※2026年2月27日まで

https://tamba-expo2025.com/

・Instagram丹波市観光課公式アカウント SATURDAYTAMBA＼土曜は丹波市に／

https://www.instagram.com/saturdaytamba/



・HP版 SATURDAYTAMBA＼土曜は丹波市に／

https://saturdaytamba.com/

・丹波市プロモーション動画 YouTube

https://youtu.be/cR_EoqIKraQ?si=mpFOnRr16M7P6Xa3

photo by 中矢真琴