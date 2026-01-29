DMM GAMES×f4samurai、『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』にてメインストーリー第5部5章追加！育成素材やサクラダイトが貰える豪華キャンペーンも開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESと株式会社f4samurai（本社：東京都千代田区、CEO：金 哲碩、URL：https://www.f4samurai.jp/）は、スマートフォン・PC向けゲーム『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』にて、メインストーリー新章が追加されたことをお知らせいたします。

■「メインストーリー第5部5章開幕記念キャンペーン」

新章追加を記念したキャンペーンを行います。

育成素材などが獲得できる「限定ミッション」やサクラダイトが貰える「ログインボーナス」など、盛りだくさんのキャンペーンです！

開催期間：2026年1月29日（木）メンテナンス後 ～ 2026年2月8日（日）23：59まで

■「メインストーリー第5部5章開幕記念ピックアップスカウト」

新章追加を記念したスカウトを開催いたします。

新パイロット★4キャサリン[ヴァイス・クイーン]、★4サクラ[お飾りの皇帝だったとしても]が登場！

★4キャサリン[ヴァイス・クイーン]にはKMF「クインクラカ」が付属します。

ピックアップで出現率も上昇中なのでこの機会をお見逃しなく！

開催期間：2026年1月29日（木）メンテナンス後 ～ 2026年2月8日（日）23：59まで

■東山奈央さんのサイン色紙プレゼントキャンペーンを開催！

★4キャサリン[ヴァイス・クイーン]の登場を記念し、キャサリン役 東山奈央さんのサイン色紙キャンペーンを開催！

期間中にロススト公式Xをフォローし、対象のポストをリポストすると、東山奈央さんのサイン入り色紙が抽選で3名様に当たります。是非ふるってご参加ください！

開催場所：ロススト公式X（https://x.com/geass_game(https://x.com/geass_game)）

開催期間：2026年1月29日（木）メンテナンス後 ～ 2026年2月4日（水）23：59まで

■スマートフォン・PC向けゲーム『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』とは

TVアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』の物語と戦いを再現し、ルルーシュと主人公（プレイヤー）との新たな物語が描かれるゲーム作品です。

プレイヤーは主人公（男女選択可能）視点で『コードギアス 反逆のルルーシュ』の世界を体験し、フルボイスとなるメインストーリーでは、アニメ本編の展開に沿ったルルーシュと主人公の新たな物語が進行します。そして、バトルパートでは、多数のナイトメアフレームが入り乱れた戦闘が展開され、フル3DによるTVアニメさながらの迫力と演出をお楽しみいただけます。

▽公式サイト：

https://geass-game.com/

▽公式X：@geass_game / ハッシュタグ #ロススト

https://x.com/geass_game

▽公式PV：

メインストーリー第5部 PV：

https://www.youtube.com/watch?v=WiGYwaIzrPc

▽『ロススト』ダウンロードはこちら

https://x.gd/f7o7X

■「コードギアス」シリーズについて

2006年に放送開始したTVシリーズ『コードギアス 反逆のルルーシュ』を皮切りに、その続編となるTVシリーズ『コードギアス 反逆のルルーシュR2』（2008年放送）、新たな主人公アキトの活躍を描いたOVA『コードギアス 亡国のアキト』（2012年～2016年）、TV シリーズを再構成した『コードギアス 反逆のルルーシュ I 興道』（2017年）、『～ II 叛道』（2018年）、『～ III 皇道』（2018年）の劇場総集編三部作、そこから繋がる完全新作劇場版『コードギアス 復活のルルーシュ』（2019年）と、作り込まれた世界観と予想を裏切るストーリー展開で今なお多くのファンを魅了し続けている「コードギアス」シリーズ。

シリーズ最新作『コードギアス 奪還のロゼ』は、2024年5月から8月にかけて、全4幕にて劇場公開されました。監督は大橋誉志光、シリーズ構成を木村暢が務め、キャラクターデザイン原案のCLAMP、キャラクターデザインに木村貴宏、島村秀一と、シリーズお馴染みの豪華制作陣が集結。さらに広がる「コードギアス」の世界をスクリーンで描き話題となりました。現在、ディズニープラスで世界独占配信中です。

■ゲーム概要

タイトル：コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ

ジャンル：ナイトメアフレームバトルRPG

配信開始：配信中

配信プラットフォーム：App Store/Google Play/PC（DMM GAMES PLAYER版）

利用料：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

公式サイト URL：https://geass-game.com

※対応機種 対応機種等詳細については公式サイトにてご確認ください

権利表記：

(C)SUNRISE／PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design (C)2006-2024 CLAMP・ST

(C)2019 EXNOA LLC・f4samurai

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。