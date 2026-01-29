イクラ株式会社、「空き家まるごと解決システム」において株式会社埼玉りそな銀行とさいたま市の協定締結に伴い、不動産に関する連携を強化

イクラ株式会社

イクラ株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役：坂根 大介）は、株式会社埼玉りそな銀行（本店：さいたま市浦和区、以下「埼玉りそな銀行」）が推進する「空き家まるごと解決システム」の連携企業として、埼玉りそな銀行とさいたま市との「空き家等対策に係る連携協定」の締結に伴い、同市における不動産（空き家）売却の支援体制を強化したことをお知らせいたします。

◼️ 提携の概要

埼玉りそな銀行とさいたま市は、1月29日に空き家対策に関する連携協定を締結いたしました。これにより、1月30日よりさいたま市へ寄せられた空き家に関する相談が、埼玉りそな銀行の「空き家まるごと解決システム」へと紹介されるスキームが開始されます。

本提携において、当社は同システムの連携企業として、運営する不動産売却プラットフォーム「イクラ不動産」を通じ、さいたま市内の不動産（空き家）所有者と信頼できる不動産会社との最適なマッチングを実現し、スムーズな空き家売却および課題解決を支援してまいります。

◼️ 提携の背景と目的

さいたま市においても、空き家の増加は地域課題となっており、実効性のある対策が求められています。多くの不動産（空き家）所有者が「適正価格がわからない」「誰に相談すればよいか不明確」といった悩みを抱えている現状に対し、自治体と金融機関、そして専門企業の連携が不可欠となっています。

今回の協定締結により、さいたま市の相談窓口と民間サービスがシームレスに連携することで、所有者への情報提供から売却・活用までのサポートをワンストップで提供できる体制が構築されます。

◼️ イクラ不動産が提供する価値

当社は、不動産会社の成約実績を集客に活かすことで、“独自の相場データベース“を持つ不動産売却プラットフォームを作り、サービス加盟店から集めた売却成約実績を公開しています。売主は、サイトから自分の家の価格を知ることができ、信頼できる不動産会社を売却成約実績に基づいて選ぶことができます。加えて、電話や対面ではなく、チャットで不動産会社とやりとりや相談ができるため、しつこい営業を受けることもありません。

◼️ 今後の展開

本提携を通じて、さいたま市における不動産（空き家）問題の解決に具体的に貢献するとともに、官民連携による「空き家まるごと解決システム」のノウハウを活かし、全国の自治体における空き家対策への展開を目指してまいります。

◇会社概要◇

イクラ株式会社（https://iqra.co.jp/）

【電話番号】06（6309）3775

【住所】〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-9-20

【事業内容】不動産サービス事業 「イクラ不動産（https://iqrafudosan.com/）」