【ホテルニューオータニ博多】くまモン来場決定！熊本地震から10年、復興支援への感謝を伝え未来につなぐチャリティーイベント「熊本未来フェス2026」開催

熊本地震から10年 “くまモン”とともに復興支援への感謝を伝え未来につなぐ

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎 真幸）は、2026年2月23日（月・祝）、熊本県営業部長兼しあわせ部長 くまモンが来場するチャリティーイベント「熊本地震から10年 “くまモン”とともに復興支援への感謝を伝え未来につなぐ 熊本未来フェス2026」を開催いたします。

熊本地震から10年。感謝を胸に、次の世代へ

2016年に発生した熊本地震から10年。

本イベントは、あの日の記憶を風化させることなく、復興の歩みを振り返り、支えてくださったすべての方々への感謝を次の世代へとつないでいくことを目的としています。

学び・体験・食を通して「熊本」を感じる1日

当日は、熊本地震震災ミュージアムKIOKU 統括ディレクター 久保氏による復興ストーリーをテーマにしたトークをはじめ、くまモンが登場するクイズや抽選会など、お子さまから大人までご家族で楽しみながら参加いただけるプログラムを実施します。

熊本地震震災ミュージアムKIOKU 統括ディレクター 久保氏

お食事には熊本の食材を使用したホテル特製の洋食ビュッフェをご用意します。

「知ること」「備えること」「味わうこと」を通して、熊本をより身近に感じていただける時間をお届けします。

＜イベント内容＞

・くまモンステージ…復興ストーリー＆クイズ、抽選会等

（熊本地震震災ミュージアムKIOKU 統括ディレクター 久保氏とともに学ぶ）

・熊本県の食材を使用した洋食ビュッフェ

・熊本名物の物販コーナー

・熊本県観光PRコーナー

・防災グッズの展示・体験

・備蓄食料の展示

・熊本地震復興パネル展示

共催：熊本県

協力：熊本地震震災ミュージアム KIOKU・JAくまもと経済連・九州産交リテール株式会社

(C)2010熊本県くまモン 協力：熊本県福岡事務所

※本イベントの内容は、予告なく変更となる場合があります。

※本イベントの収益の一部は、熊本復興支援に役立てられる予定です。

これまでの復興支援への取り組み

株式会社ニューオータニ九州では、熊本の復興支援に向けた取り組みを継続的に行っています。2023年9月30日から2024年8月31日まで実施した「くまモンルーム in ホテルニューオータニ博多・佐賀」 では、ご宿泊代の一部を熊本地震および令和2年7月豪雨災害の復興支援金として熊本県へ寄付しました。今後も寄付をはじめとしたさまざまな活動を通じ、地域社会への貢献に努めてまいります。

開催概要

熊本県福岡事務所に於いて

熊本未来フェス2026(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/event/kumamoto-support/)

日時：2026年2月23日（月・祝）12：00～（受付 11：30～）

会場：ホテルニューオータニ博多 宴会場「芙蓉の間」3F

料金：大人 \10,000

小学生 \5,000

未就学児 \3,000

※お土産として、くまモン×ホテルニューオータニ博多のオリジナルグッズ（3点）をご用意しております。

※料金には、料理・飲み物・イベント・お土産・サービス料・消費税が含まれます

※大人1名につき子ども1名まで（お子さま2名以上の場合は要相談）

※本イベントの収益の一部は、熊本復興支援に役立てられる予定です

