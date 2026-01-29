「巡音ルカ 17th Anniversary」にあわせて『巡音ルカ』が歌う14作品を紹介！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は1月29日（木）に新しく配信を開始した『巡音ルカ』が歌う14作品の情報を、ご紹介いたします。2026年1月30日（金）に17周年を迎える『巡音ルカ』の歌声を、どうぞお楽しみください！

KARENT「巡音ルカ 17th Anniversary」特集ページ：https://karent.jp/special/luka26

1月29日（木）リリース

■配信アルバム：『ラッキースター』

■クリエイター：zensen ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5364

KARENT「巡音ルカ 17th Anniversary」書き下ろし作品。

緊張感がたまらない大胆なエレクトロスウィングです。

幸福の女神が握る運命の行方やいかに…!?

【クリエイターコメント】

巡音ルカさん17周年おめでとうございます！

VOCALOIDは私にとって幸運の女神のようなもので、そんな幸運の女神の手によって絶望から大逆転するぜ！そんな楽曲になっております。

大逆転とは言っても絶望とは常に隣り合わせ、でも何かを全て賭けなければ負けそうになる…！そんな時に悪魔的に微笑んでくれる巡音ルカさん、良いですよね。

■配信アルバム：『FEEDBACK』

■クリエイター：isidore. & MonochroMenace ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5372

「HATSUNE MIKU EXPO 2026 楽曲コンテスト」準グランプリ作品。

海外で活躍するクリエイター、isidore.さんとMonochroMenaceさんのタッグが放つ痺れるようなエレクトロ・ロックです。

【クリエイターコメント】

「FEEDBACK」はライブで生まれるエネルギーをテーマにした曲です。ルカさんはみんなのエネルギーをチカラにし、迫力のあるパフォーマンスを届けます！ルカさん、17周年おめでとうございます！

■配信アルバム：『Beautiful』

■クリエイター：めろくる ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5396

ときめきと憧れを詰めこんで軽やかに前進！

パステルカラーが目に浮かぶようなフワフワしたレトロポップサウンドが素敵です。

■配信アルバム：『ミュージック』

■クリエイター：manika ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5387

グルーヴが心地よいお洒落なチルポップ。

何気ない日常、そして内心に隠した孤独に音楽を通して寄り添ってくれる愛を表現します。

■配信アルバム：『一寸拍子』

■クリエイター：幽霊一文字 ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5380

自問自答しつつ気ままに旅するような、お洒落で柔らかな和風ポップ×ダンスチューン。

洒脱な歌詞は儚さと温もりに溢れています。

【クリエイターコメント】

Vocaloidとしての巡音ルカと幽霊としての自分を重ねた無理問答をしながらも、

こうやって今も楽しく旅ができているのは人間サマとの縁（えにし）があってこそ。

そんな想いから言葉が溢れ出してできた歌です。

巡音ルカ17周年、誠におめでとうございます！これからもよろしくね。

■配信アルバム：『ノスタルジア少女の記憶』

■クリエイター：ヤヅキ ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5363

何気なく降り積もり、思い出に変わっていく時間。

その不可逆性をしんみりと感じる、まさにノスタルジックなチップチューンです。

【クリエイターコメント】

まずは巡音ルカさんの17th Anniversaryということで、自分がボカロＰになったきっかけのボーカロイドなので感慨深いですね。巡音ルカさんおめでとうございます！

楽曲については、日々何気なく過ごしているこのありきたりな日々を過ごせることの大切さと、いま一緒にいる大事な家族や友達。

お別れした大切な人達への思いをテーマにして曲を作りました。

ノスタルジックな思い出にはファミコンやゲームボーイの音がこのテーマにはぴったりだと思ったので、音色は実機のゲームボーイで作りました。

聴いてくれた皆さんのノスタルジックな記憶と供にこの歌を重ねて聴いてくれたら嬉しいです！

■配信アルバム：『水槽の中で』

■クリエイター：As'257G ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5356

表題曲は残酷で美しい、幻想的なバラード。

他にもエレクトロ・ロック、歌謡曲風ラブソングなど、切ない作品計5曲を収録したEPです。

【クリエイターコメント】

ルカさん17thアニバーサリーおめでとうございます。「水槽の中で」は沈む幻想…まるで水槽に閉じ込められたような感情と閉塞感を描く、静かで苦く美しいエレクトロ・バラードです。

■配信アルバム：『めぐりアイ』

■クリエイター：MURASAKI ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5371

MURASAKIさんの1stベストアルバム。

人気作から最新作まで、キュートな中にどこか大人っぽさも感じるエレクトロ・ポップを詰め込んでいます。

【クリエイターコメント】

アルバム「めぐりアイ」はルカのために書い歌ばかり収録されています。「ルカらしさ」「大人かわいい」を追求した曲にぜひ耳を傾けてみてください。お気に入りにめぐりあえますように！

■配信アルバム：『ルナライト・セレナーデ』

■クリエイター：キッドP ／ ボーカル：巡音ルカ、KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5366

密かな想いを胸に、満月の夜に繰り広げられる二人だけの舞踏会。

美しい魔法のようなひとときを優しい旋律で表現した作品です。

【クリエイターコメント】

KAITOとルカが舞踏会で踊るイメージで楽曲制作しました。

■配信アルバム：『ロストラストライト』

■クリエイター：やみくろ ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5369

過去作『エバーフローライト』の続編となるロックバラード。

“終わり”を迎えるときも変わらない労わりを捧げる、優しい愛の歌です。

【クリエイターコメント】

ルカさんハピバ！！「巡音ルカ 17th Anniversary」に向けて制作した楽曲です。「エバーフローライト」という楽曲から続くシリーズの一作です。今回は最終章の一つ手前の物語です。次回、最終章。(未定)

■配信アルバム：『インストゥルメンタル・ワールド』

■クリエイター：CielP ／ ボーカル：巡音ルカ、初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5386

色とりどりの音色で心と世界を彩ろう。

伸びやかなオケとコーラスが柔らかに響く、シンフォニックなバンドサウンドです。

【クリエイターコメント】

日々の中にある様々な感情は、きっとこの人生を彩る音色たちなんだ。悲しさや寂しさでさえも、感情のない日々よりずっと豊かな響きを奏でている。だから、どんな感情も抱きしめて人生を彩ろう。この生を奏で続けよう。

■配信アルバム：『江戸川夜行性』

■クリエイター：IMO ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5355

ビートとシンセリフ、サックスが華やかに進行するダンスチューン。

ところどころにエッジを感じるボーカルとともにお楽しみください。

■配信アルバム：『Flashback』

■クリエイター：書店太郎 ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5390

託された理想やイメージ、思い出が焼きついて存在を変質させていく。

一音一音が鮮烈に閃くようなポストハードコアです。

【クリエイターコメント】

巡音ルカ17周年、本当におめでとうございます。今回はある種自分への戒めを込めて、「巡音ルカに大きな感情をぶつけるのであれば、相応の反動（激情）があるのではないか」という思いから本楽曲Flashbackを制作しました。

心からの想いや記憶が時にその対象を変質させてしまうかもしれない。

その感情を激重ポストハードコアに落とし込みました。あなたの想いがそうさせた「巡音ルカ」を受け止めてあげて下さい。

■配信アルバム：『バレエコア』

■クリエイター：音無あふ ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5392

ハードコアにクラシックの要素を取り入れたダークチューン。

痛烈なアイロニーを感じる強気な展開に耽美な華やかさが垣間見えます。

【クリエイターコメント】

音無あふによる、ダークで可憐な巡音ルカの楽曲「バレエコア」。

バレエコアファッションから着想を得て、「くるみ割り人形」より「金平糖の精の踊り」のメロディーを踏襲した200stepとなっている。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

▼『巡音ルカ』とは https://piapro.net/

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる「歌声合成ソフトウェア」（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）として、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2009年に開発。パッケージに描かれているキャラクターとしては、ピンクのロングヘアが特徴的な20歳の女性バーチャルシンガー。（「巡音」の読みは“めぐりね”）

今では、クリプトンが展開する「ピアプロキャラクターズ」の一員として、グッズ展開や3DCGライブのステージに立つなど、バーチャルシンガーとして世界を舞台に活躍している。また、ソフトウェアとしてもアップデートされており、2015年に『巡音ルカV4X』、2024年に『ピアプロキャラクターズ・スーパーパック』が発売されている。

※ピアプロキャラクターズ：『MEIKO』『KAITO』『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』の総称。「ピアプロ」は「創作の連鎖＝ピアプロダクション（Peer Production）」から生まれた造語で、創作の連鎖を支える存在であって欲しいという願いが込められている。いずれもクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が企画・開発した歌声合成ソフトウェアにして、キャラクターとしても人気のバーチャルシンガー。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/