【RIMOWA】人気コレクション「CLASSIC」に新定番カラー「チタニウム」が登場

RIMOWA JAPAN Co., LTD

RIMOWA（リモワ）の人気コレクション「CLASSIC」に、2026年1月29日、新定番カラー「チタニウム」が追加されました。

ヘリテージを忠実に受け継ぐCLASSICコレクションは、レザーハンドルとスクエアが強調されたクラシカルなフォルム、アルミニウムの美しい質感が見事に融合した人気コレクションです。これまで、シルバーカラーとブラックカラーの2色で展開していたCLASSICコレクションは、新色の登場により3色のコレクションに拡充されます。今回登場する「チタニウム」カラーは、光の当たり方によって微妙に表情を変える、温かみのあるカラーリングが特徴。また、サテン仕上げによる美しい光沢感が、アイテム全体に高級感をもたらし、既存カラーとはまた違った魅力を放ちます。

チタニウムは、その強度と軽さ、そして美しい輝きで知られ、時を超えて愛される芸術作品の素材としても重宝されてきました。RIMOWAの哲学とも多くの共通点を持つ素材から着想を得た新色「チタニウム」。RIMOWAの他スーツケースと同様、長年の使用に耐えるよう設計されているこの新色コレクションは、使い続けることにより、唯一無二の旅の物語を刻みながら美しいエイジングを重ねていきます。

ドイツの歴史あるRIMOWA自社工場で作り上げられるCLASSICコレクションは、アルマイト加工を施したグルーヴ入りアルミニウムシェルと洗練されたレザーディテールで、RIMOWAの積み重ねてきた歴史への敬意を表現しています。ブラックレザーのハンドルとシーリング、パラジウム仕上げのロック、そしてアイコニックな飛行機モチーフがデボス加工されたシルバーリベットなど、このコレクションには細部に至るまでRIMOWAのクラフツマンシップの伝統が息づいています。さらに、無段階調整可能なテレスコープハンドル、マルチホイールシステム(R) 、TSA承認ロックを備え、移動時の快適性と安全性を追求。内装には調整可能なフレックス ディバイダーを配し、荷物の容量にかかわらず、快適なパッキングを可能にしました。また、こちらの新色コレクションは、2022年7月25日以降に購入されたすべてのRIMOWAスーツケースと同様、生涯保証が付帯し、耐久性への揺るぎないコミットメントを体現しています。

CLASSICコレクションに登場する「チタニウム」カラーの新色は、キャビン、チェックイン L、トランクの3サイズで登場し、全国のRIMOWAストア及びRIMOWA.comで発売中です。

モデル名： CLASSIC キャビン チタニウム

サイズ：H55*W40*D23

税込価格：242,300円

モデル名：CLASSIC チェックインL チタニウム

サイズ：H79*W53*D28

税込価格：301,400円

モデル名：CLASSIC トランク チタニウム

サイズ：H75*W47*D36

税込価格：364,100円

【リモワとは】

RIMOWA(リモワ)は、高性能なプレミアム ラゲージで世界をリードするブランドとして広く知られています。1898年の創業以来、高い品質と革新性に富んだ製品づくりを真髄とし、1937年にはアルミニウムを、2000年にはポリカーボネートをスーツケースの素材として取り入れました。製品の開発から熟練工による精巧を極めた製品づくりのほとんどを、創業地であるドイツ、ケルンで行っています。