日豊タクシー株式会社65周年記念事業・大分トリニータ応援タクシー運行開始のお知らせ

株式会社大分フットボールクラブ

この度、アドボードスポンサーの日豊タクシー株式会社様のご協力により、創業65年の記念事業として大分トリニータ応援タクシーを運行して頂く事になりました。

運行開始日 2026年2月1日（日）

運行エリア 大分市内

運行会社 日豊タクシー株式会社・日豊新星タクシー株式会社・日豊春日タクシー株式会社

運行台数 3台

【大分トリニータ応援タクシー出発式】

以下の日時に大分トリニータ応援タクシーの出発式を行います。

日時 2026年2月1日（日） 10:30

会場 クラサスドーム大分 西口広場

【日豊タクシー株式会社 代表取締役社長 福本 祐二 様 コメント】

このたび、日豊タクシー創業65周年を記念して「大分トリニータ応援タクシー」を大分市内で運行します。

弊社グループは大分県の宝である大分トリニータの創設時よりスポンサーとして、また、私自身も2011年より大分トリニータ後援会長を拝命し、クラブを応援して参りました。

そのような中、今回は弊社の創業65周年の記念事業として「大分トリニータ応援タクシー」を運行することで、改めてクラブの存在を大分県民へアピールするとともに更なるクラブへの応援機運を高め、近年低迷するクラブへの起爆剤となることを期待しています。

今まで以上に弊社グループのタクシーやアウェイ応援バスツアーをご利用いただき、一人でも多くのサポーター、ファンの方々に後援会へ入会していただきたいと思います。