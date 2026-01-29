『NBA(R) 2K26』 BEST PRICEが3月19日（木）発売決定！お買い得なこの機会に「NBA 2K」でコートの主役をつかみ取れ

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

本日、2KはNBAシミュレーションゲームシリーズ最新作、『NBA(R) 2K26』の『NBA 2K26』 BEST PRICE **版を3月19日（木）に発売することを発表いたしました。『NBA 2K26』 BEST PRICEはパッケージ版のみの販売で、価格はPlayStation(R) 5 (PS5(R))用が4,730円（税込）、Nintendo Switch(TM)が3,990円（税込）、Nintendo Switch(TM) 2用が4,360円（税込）で販売予定です。

1999年から20年以上にわたり毎年発売されている大人気バスケットボールシミュレーションゲームの最新作『NBA 2K26』では、選手のリアルな動きを実現するProPLAY(TM)テクノロジーがPlayStation(R) 5、Nintendo Switch(TM) 2版『NBA 2K26』でさらに進化しています。強化されたリズムシュートやクロスオーバー、なめらかなドリブル操作やシグネチャームーブなど、流れるようなプレイ体験を最新のProPLAYテクノロジーによって、これまで以上にリアルかつ直観的な操作で楽しむことができます。

『NBA 2K26』の「マイチーム」モードでは、シングルプレイヤーモードとマルチプレイヤーモードで過去と現在のレジェンドを集めて対戦できるほか、日本人NBA選手もロスターに加えることが可能。より探索しやすくなった「ザ・シティ」でフレンドとチームを組み、ライバルチームを倒してパークを掌握。「マイNBA」モードではゼネラルマネージャーとなり、30ものマイGMストーリーを体験し、チャンピオンシップ獲得を目指してフランチャイズを率いることができます。

Nintendo Switch(TM) 版のプレイヤーも、「マイキャリア」モードで自分だけの「マイプレイヤー」を育成しNBAの頂点を目指し、「ネイバーフッド」モードでライバルたちとの対戦や探索を楽しむことができます。

バスケ熱が日本中で高まる中『NBA 2K26』 BEST PRICEでお求めやすくなった今が「NBA 2K」シリーズを始める絶好のチャンス。

「NBA 2K」シリーズを以前より気になっていた方や購入まで一歩踏み出せなかった方はこの機会にぜひお楽しみください！

『NBA 2K26』 BEST PRICE

発売日：3月19日(木)

対応機種：PS5(R)、Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2

◆パッケージ版のみ

PS5(R)：4,730円（税込）***

Nintendo Switch(TM)：3,990円（税込）***

Nintendo Switch(TM) 2：4,360円（税込）***

詳しくは『NBA 2K26』公式ウェブサイトをご覧ください。

『NBA 2K26』のレーティングはCERO A（全年齢対象）です。『NBA 2K26』の詳細についてはhttps://nba2k.jp/をご覧ください。

『NBA 2K26』の最新ニュースについては、TikTok(https://www.tiktok.com/@nba2k)、Instagram(https://www.instagram.com/nba2k/)、X(https://x.com/NBA2K_Japan)、YouTube(https://www.youtube.com/c/2KJapan)、Facebook(https://www.facebook.com/NBA2K)で「NBA 2K」をフォローしてください。

Visual Conceptsは2Kの開発スタジオです。2KはTake-Two Interactive Software, Inc.（NASDAQ: TTWO）の販売レーベルです。

一部のオンライン機能をご利用いただくには、オンラインアカウント（13歳以上）が必要です。詳細についてはwww.take2games.com/legal(https://www.take2games.com/legal)ならびに www.take2games.com/privacy(https://www.take2games.com/privacy/ja)をご覧ください。

*ProPLAY、「ザ・シティ」、「The W」、「マイNBA」は、第9世代機版の『NBA 2K26』でのみ利用可能です 。クロスプレイは、第9世代機版の『NBA 2K26』をPS5とXbox Series X|Sでプレイする場合にのみ可能です 。本ゲームには任意のゲーム内課金および有料のランダムアイテムが含まれています。一部のゲーム内コンテンツは、アンロックするためにダウンロードやオンラインでのゲームプレイが必要です。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには、有料プラットフォームサブスクリプションへの加入やアカウント登録が別途必要になる場合があります。利用規約が適用されます。

**この商品は2025年9月に発売された『NBA 2K26』通常版と同じ内容です。

***2Kの希望小売価格に基づきます。実際の小売価格は店舗によって異なることがあります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。