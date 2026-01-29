地域金融機関3行で連携した私募債による寄贈の取組み（井原砕石株式会社）

株式会社中国銀行

当行は１１月２７日（木）に、井原砕石株式会社の『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』の引受けと財務代理人を務めました。同様に当社の私募債発行を引受けた株式会社広島銀行、株式会社トマト銀行とも連携し、それぞれの私募債発行手数料の一部を使い、一般社団法人ｍｉｍｏｚａへ当社と当行、株式会社広島銀行、株式会社トマト銀行の連名にて寄附いたします。２月５日（木）１０時より、多世代交流拠点「こもれびベース」（井原市井原町１３１６）にて当社および３行合同で寄贈式を開催いたします。

※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』

ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。

【発行企業概要】- 法 人 名 ：井原砕石株式会社- 所 在 地 ：岡山県井原市西江原町１９３１-７- 代 表 者 ：志多木 勝俊- 業 種 ：砕石業- 売 上 高 ：４７７百万円（令和７年７月期）- コメント：当社は地域インフラ整備に必要不可欠な砕石、砕砂を製造販売している企業です。このたび、井原市で不登校児童生徒や障がいを持っている人、地域で困りごとがある人へ自立支援をおこなう団体である一般社団法人ｍｉｍｏｚａさまへ、ＳＤＧｓの理念である「誰ひとり取り残さない」活動に活かしていただくべく、寄附をおこなうことといたしました。地域社会への貢献と自然環境保全との調和に今後もより一層努め、ＳＤＧｓの実現に貢献していきます。【発行した社債の概要】

＜株式会社中国銀行＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68743/table/592_1_eba381f2ebf78367ca5b69d6a44faec7.jpg?v=202601290551 ]

＜株式会社広島銀行＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68743/table/592_2_d934ff8837adaf3ca852247bd468f140.jpg?v=202601290551 ]

＜株式会社トマト銀行＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/68743/table/592_3_e1db834e647a7530427be752b027ad72.jpg?v=202601290551 ]