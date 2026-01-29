国産抹茶の“濃厚”の極みを味わう「極濃抹茶酒」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、国産抹茶の“濃厚”の極みを味わうお酒「極濃抹茶酒」を、2026年1月29日（木）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/gokunou-matchaliqueur）

「極濃抹茶酒」とは

「極濃抹茶酒」は、“常識を覆す”ほどの濃厚さを実現した抹茶のお酒です。ひと口飲めば、圧倒的な茶葉の香りと、なめらかに満ちわたるコク深い旨みと上品な甘さをお楽しみいただけます。国産抹茶の素材本来の香りをコクにこだわり、100％自然なお茶の旨みでつくった1本です。

「極濃抹茶酒」の魅力

お酒として表現できる極限の濃厚さを実現

お酒として表現できる濃さの極致を目指し「これ以上は入らない」という限界量まで抹茶をお酒に閉じ込めました。ひと口飲めば、重厚なコクと旨みがなめらかに広がり、高貴な香りが鼻を抜けます。抹茶を愛するすべての人を、衝撃の濃厚さで圧倒する、至極の1本です。

鹿児島県知覧産の抹茶の濃厚な旨みを閉じ込めて

使用したのは、お茶の名産地・鹿児島県知覧産の抹茶です。年間を通して温暖で寒暖差が少ないこの地域では成長がゆっくりと進み、旨味成分が豊富に蓄積された茶葉が育ちます。そして茶葉を、丁寧に蒸しきめ細かに挽くことで、コク深く旨み豊かな抹茶が出来上がります。そんな抹茶を使用することで、強烈な濃厚さがありながらも雑味のない味わいに仕上げました。

2段製法を採用することで味わいにさらなる深みを

抹茶をたっぷりと入れるだけでなく、ベースとなるアルコール自体にも緑茶の茶葉を漬け込む「2段製法」を採用しました。漬け込む茶葉は、力強い旨みと凛とした香りが特徴の鹿児島県産「やぶきた」茶葉です。漬け込むことで、お酒の中に茶葉本来のしっかりとした骨格が生まれ、後味に心地よい余韻が生まれました。

商品概要

【極濃抹茶酒】

◯商品タイプ：リキュール

◯アルコール度数：14％

◯容量：500ml

◯原材料：醸造アルコール（国内製造）、砂糖、抹茶、緑茶

◯製造元：株式会社K.S.P（岩手県）

※開発中の商品のため、商品の色合いは写真と異なる可能性があります。

※開発中の商品のため、商品概要は変更になる可能性があります。

＜プラン一覧＞

- 【超早割】極濃抹茶酒：3,390円（税込）- 【早割】極濃抹茶酒：3,590円（税込）- 【早割】極濃抹茶酒 2本セット：6,780円（税込）- 極濃抹茶酒：3,990円（税込）- 極濃抹茶酒 2本セット：7,180円（税込）

＜概要＞

◯商品名：極濃抹茶酒

◯販売期間：2026年1月29日（木）～2月26日（木）24:59

◯配送時期：3月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/gokunou-matchaliqueur

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp