TOMORROWLAND別注 TELMA・BOURRIENNEほか名古屋ラシックで楽しむ 2026 Spring & Summer　1月29日（木）～2月1日（日）

株式会社 トゥモローランド『TOMORROWLAND 2026 Spring & Summer Preview』

トゥモローランド 名古屋ラシック店にて、1月29日（木）～2月1日（日）まで 『TOMORROWLAND 2026 Spring & Summer Preview』を開催いたします。

期間中は、2026年春夏のインポートアイテムを中心に、 サンプルを豊富にご用意し、ご予約を承ります。 一足早く新作をご覧いただける、特別な機会です。

展開ブランドの一部をご紹介

■ BOURRIENNE for TOMORROWLAND

2017に設立した伝統的なディテールを活かし再構築したジェンダーレスなシャツブランド〈BOURRIENNE（ブリエンヌ）〉。スタイルのインスピレーションは近代的だが、制作の技術は現代と伝統の双方より取り入れている。シャツのみという一見シンプルなコレクションに見えるが、クリエイティビティに長ける女性デザイナーであるセシル・フォシュールが歴史と技術に結び付けられ始めた、唯一無二なブランドである。

\114,400(Tax in)\72,600(Tax in)\64,900(Tax in)

■ Christian Wijnants for TOMORROWLAND

デザイナー〈Christian Wijnants（クリスチャン・ワイナンツ）〉が2002年に創業したファッションブランド。シュールレアリズム、アフリカ民族美術からインスピレーションを受けたデザインが特徴的。構築的で哲学的なコレクションは緻密で計算されたコーディネートの上で成り立っており、コレクションでは高い評価を得ている。



今季は "TENDER FLOWER" をキーワードに、フラワープリントの色合いが泳ぐようなカラーリングと、着こなしを楽しんでいただけるコレクションをご用意。

Left \80,300 (Tax in) Right \132,000(Tax in)Left \96,800(Tax in) Right \80,300(Tax in)Left \80,300(Tax in)

■ JUPE BY JACKIE

2010年にスタートしたオランダのハンドメイドブランド〈JUPE BY JACKIE（ジュープバイジャッキー）〉。洗練されたデザインに、インドで出会った熟練工が作り上げる繊細で芸術的な刺繍が施されています。職人の技が光るハンドワークに、巧妙なディテールで丁寧に仕上げた作品は世界最高峰とも言われるクオリティを誇ります。

\116.600(Tax in)\118.800(Tax in)\129.800(Tax in)

■ LA PRESTIC OUISTON

フランス人デザイナー、ロランス・マエオによる〈LA PRESTIC OUISTON（ラ プレスティック ウィストン）〉。自身がストールを集めていた事からスタートし、ヴィンテージのスカーフなどからインスピレーションされた絵柄やパターンが特徴です。



今回のコレクションには、デザイナーの彼女が暮らすブルターニュの古い牡蠣養殖場を吹き抜ける潮風と、モロッコ・アガディールのまばゆい光が息づいています。

\107,800(Tax in) \79,200(Tax in)\110.000(Tax in) \165,000(Tax in)\99,000 (Tax in) \156,200(Tax in)

■ MACKINTOSH for TOMORROWLAND

1823年に創立されたスコットランドのアウターウェアブランド〈MACKINTOSH（マッキントッシュ）〉。雨の多いロンドンのために開発されたゴム引きコートが話題となり、その機能性からイギリス軍のコートを生産するまでに至りました。19世紀から現代まで世界中から愛され続ける定番ブランドの1つです。



今季もトラディショナルなスタイルを軸に、エレガントで女性らしい輪郭を感じられるデザインを散りばめました。 夏の手前まで心地よく着られる素材選びと、時を重ねても色褪せない、エターナルなデザインの探求です。スタッズでさりげないモダンさを添え、メタルボタンにはジュエリーのような輝きを忍ばせています。

\169,400(Tax in)\107,800(Tax in)\97,900(Tax in)

■ PALMER//HARDING

シンプルなアイデアで質素なシャツを格上げすることを目指して2011年に設立された〈PALMER//HARDING（パルマーハーディング）〉。ブランドの核となるのは、独創性と創造性への信念です。創設者のリーバイ・パーマーとマシュー・ハーディングは、共にロンドンのセントラル・セント・マーチンズ校を卒業し、現在もロンドンを拠点に活動しています。感情の旅をテーマに、物語を生地に込めてドレープや彫刻のように具現化。シャツを中心に、ドレスやアウターウェア、ニットなど、ユニークな作品を展開しています。

\81,400(Tax in)\152,900(Tax in)\101,200(Tax in)\85,800(Tax in)\85,800(Tax in)

■ TELMA for TOMORROWLAND

2022年春夏シーズンよりデビューした、中島輝道氏によるブランド〈TELMA（テルマ）〉。コレクションに使う素材の9割はオリジナルで、「ブランドを立ち上げる上で、環境への配慮は欠かせなかった」という思いから、再生繊維を用いたキュプラや、撚糸から手掛けた再生ポリエステルなど、環境に配慮した素材も積極的に使用しています。



今回トゥモローランドで初めての別注コレクションは、「日常をドレスアップする」という想いに、シーズンテーマである “TENDER FLOWER” のエッセンスを重ねています。

Left \53,900 (Tax in) Right \ 59,400 (Tax-in)Left \64,900(Tax in) Right \59,400(Tax in)\93,500(Tax in)

■ ADVENE

サステナビリティとデザインを両立させた、ニューヨーク発のアクセサリーブランド〈ADVENE（アドヴェン）〉。洗練された美意識と誠実なものづくりを軸に、責任あるラグジュアリーのあり方を再定義しています。バッグはすべて丁寧な手作業で仕上げられ、感情と論理、柔らかさと構造、シンプルさと奥行きといった相反する要素を美しく調和。ファッションにこだわる現代女性の日常に寄り添い、芸術性と実用性を兼ね備えたアイテムを提案します。

■ Atelier TOMORROWLAND

2025年スタート。トゥモローランドのオリジナルグッズブランド〈Atelier TOMORROWLAND（アトリエ トゥモローランド）〉。トゥモローランドとして掲げる女性像を大切にし、トレンド・マーケットを取り入れながら自由で気分がグッと上がるグッズ。ファッションを楽しむ全ての女性へ向けたシンプルかつエレガント、クラシックモダンが交差する洗練された、バッグ、スモールレザーグッズ、スカーフを提案します。

今季スカーフは “Dance”“Music” をキーワードに、自由でプレイフルなモチーフが踊る一枚。

■ TOV

2018年スタートのバッグブランド〈TOV（トーヴ）〉。「良い」を人々の快適な日常のために。欧米とアジアの中央に位置する中東の言葉のヘブライ語で「良い」「麗しい」という意味を持つブランド名には「世界中の人々が手に取った時に”良い”と感じられるものを」という思いを込めています。

柔らかなシボレザーの「MIMI」シリーズに、TOMORROWLAND限定 LEMONカラーが登場。

\36,300(Tax-in)

■ STRATHBERRY

エディンバラ発のラグジュアリーレザーブランド。

ブランド名はスコットランドの古語で“広い川のある谷”を意味するStrath、染料として使われていたBerryに由来し、豊かな風景へのオマージュが込められています。スペイン産の最高級レザーを使用し、熟練職人の手仕事で仕立てられたバッグは、美しさと機能性を兼ね備えています。

スコットランドのモザイクアートに着想した「Mosaic」バッグは、収納力とタイムレスな美しさを両立。

\84,700 (Tax in)

SHOES

Left \31,900 Center \37,400 Right \68,200(Tax-in)\69,300 (Tax in)

開催概要

期間：2026年1月29日（木）～2月1日（日）

店舗：トゥモローランド 名古屋ラシック店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003021)

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 名古屋ラシック 3F

Instagram：@tomorrowland_nagoya(https://www.instagram.com/tomorrowland_nagoya/)

