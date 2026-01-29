【9,427円～】ORICO 3.5インチ HDDケース 5ベイ DS500U3

深圳市奥睿科电子商务有限公司

大量の写真、動画、バックアップデータを安全かつ効率的に管理したい方におすすめなのが、**ORICO 3.5インチ HDDケース 5ベイ「DS500U3」**です。

最大5台のHDDを同時に収納でき、家庭用から小規模オフィス、クリエイター用途まで幅広く活躍します。

現在、期間限定の大幅割引キャンペーンも実施中なので、詳しくご紹介します。

ORICO DS500U3 の主な特徴

■ 最大5ベイ・最大90TB対応

本製品は3.5インチ SATA HDDを最大5台まで搭載可能。

1台あたり最大18TB × 5台 = 合計90TBまで対応しており、動画編集データや長期バックアップにも余裕です。

■ USB3.0接続で高速データ転送

USB3.0（USB 3.2 Gen1）対応により、安定した高速転送を実現。

大容量ファイルのコピーや移動もストレスなく行えます。

■ 工具不要・磁気吸着デザイン

ドライバー不要の工具レス設計で、HDDの取り付けはとても簡単。

磁気吸着構造により、ケースの開閉もスムーズで初心者でも安心です。

■ 冷却ファン搭載＆自動スリープ機能

背面には静音冷却ファンを搭載し、長時間稼働でもHDDの温度上昇を抑制。

さらに、未使用時は自動スリープ機能が作動し、消費電力を節約＆HDDの寿命を守ります。

■ 安心のABS素材＆安定した電源供給

筐体には耐久性に優れたABS素材を採用。

付属の電源アダプターにより、5台同時稼働でも安定した動作を実現します。

※ 本製品は HDDは付属していません。

こんな方におすすめ

大容量HDDをまとめて管理したい方

NASほど複雑な設定は不要な方

動画編集・写真保存・バックアップ用途

自宅や小規模オフィスでのデータ管理

期間限定セール情報（重要）

現在Amazonにて、超お得な割引キャンペーンを実施中です。

割引内容：20% OFF + 29% OFF クーポンコード

通常価格：16,599円 ～ 16,899円

割引後価格：9,427円 ～ 9,598円

キャンペーン終了：2026年2月4日 23:59（JST）

大容量5ベイHDDケースをこの価格で購入できるチャンスは非常にレアです。

まとめ

ORICO DS500U3は、

「大容量・簡単設置・安定動作」を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群の5ベイHDDケースです。

データ管理環境を一気にグレードアップしたい方は、

ぜひこのセール期間中にチェックしてみてください。

▶ 商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B08BJP82DN

