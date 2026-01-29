【9,427円～】ORICO 3.5インチ HDDケース 5ベイ DS500U3
大量の写真、動画、バックアップデータを安全かつ効率的に管理したい方におすすめなのが、**ORICO 3.5インチ HDDケース 5ベイ「DS500U3」**です。
最大5台のHDDを同時に収納でき、家庭用から小規模オフィス、クリエイター用途まで幅広く活躍します。
現在、期間限定の大幅割引キャンペーンも実施中なので、詳しくご紹介します。
ORICO DS500U3 の主な特徴
■ 最大5ベイ・最大90TB対応
本製品は3.5インチ SATA HDDを最大5台まで搭載可能。
1台あたり最大18TB × 5台 = 合計90TBまで対応しており、動画編集データや長期バックアップにも余裕です。
■ USB3.0接続で高速データ転送
USB3.0（USB 3.2 Gen1）対応により、安定した高速転送を実現。
大容量ファイルのコピーや移動もストレスなく行えます。
■ 工具不要・磁気吸着デザイン
ドライバー不要の工具レス設計で、HDDの取り付けはとても簡単。
磁気吸着構造により、ケースの開閉もスムーズで初心者でも安心です。
■ 冷却ファン搭載＆自動スリープ機能
背面には静音冷却ファンを搭載し、長時間稼働でもHDDの温度上昇を抑制。
さらに、未使用時は自動スリープ機能が作動し、消費電力を節約＆HDDの寿命を守ります。
■ 安心のABS素材＆安定した電源供給
筐体には耐久性に優れたABS素材を採用。
付属の電源アダプターにより、5台同時稼働でも安定した動作を実現します。
※ 本製品は HDDは付属していません。
こんな方におすすめ
大容量HDDをまとめて管理したい方
NASほど複雑な設定は不要な方
動画編集・写真保存・バックアップ用途
自宅や小規模オフィスでのデータ管理
期間限定セール情報（重要）
現在Amazonにて、超お得な割引キャンペーンを実施中です。
割引内容：20% OFF + 29% OFF クーポンコード
通常価格：16,599円 ～ 16,899円
割引後価格：9,427円 ～ 9,598円
キャンペーン終了：2026年2月4日 23:59（JST）
大容量5ベイHDDケースをこの価格で購入できるチャンスは非常にレアです。
まとめ
ORICO DS500U3は、
「大容量・簡単設置・安定動作」を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群の5ベイHDDケースです。
データ管理環境を一気にグレードアップしたい方は、
ぜひこのセール期間中にチェックしてみてください。
▶ 商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B08BJP82DN
