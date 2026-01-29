新コーポレートブランドシンボルの「ノクリア」Xシリーズ、Zシリーズ、1月31日発売

株式会社ゼネラル

当社は、本年1月1日に株式会社ゼネラルに商号を改めました。これに伴い、新しいコーポレートブランドシンボルの「ノクリア」2シリーズを2026年1月31日（土）より順次発売します。

同日発売するのは、プレミアムモデルのXシリーズ6機種とハイグレードモデルのZシリーズ9機種です。今後発売する「ノクリア」を含む、各種国内向け製品において、順次新しいコーポレートブランドシンボルを展開していきます。

上：「ノクリア」Xシリーズ室内機、下：室内機に入るシンボル（Zシリーズも同様）※「ノクリア（nocria）」は、エアコン(aircon)の常識を覆す製品として、2003年に誕生。



「ノクリア」は、世界で初めて※1フィルター自動清掃機能を搭載した新形態エアコンとして、当社が2003年に発売を開始した製品です。以来、真摯な「モノづくり」の精神と独自の発想で省エネ性※２と快適性、清潔性を追求し、現在では、大切な人やご家族の快適な暮らしを支える「カビに強いエアコン」※３として、多くのお客さまにご愛用いただいています。



今回発売する「ノクリア」Xシリーズ、Zシリーズは、当社の「モノづくり」の象徴である「ノクリア」の新コーポレートシンボルモデルで、従来モデルと同様に室内機の吸い込み口から吹き出し口まで清潔性を保つことを重視しています。ハイドロフィリック熱交換器で、汚れを浮かせて洗い流し、熱交換器にたまった水分を加熱してカビ菌や細菌を除菌する、当社の特許技術「熱交換器加熱除菌」※４をはじめ、フィルターを清潔に保つ「ウイルカット・フィルター プラス」、お部屋の空気をきれいにし清潔で快適な空間づくりをサポートする「プラズマ空清」など、「カビに強いエアコン」※３としての特長を継承しています。

さらにXシリーズでは、清潔性に加え、当社独自※５のデュアルブラスターを採用し、温度と速さの異なる2種類の気流を送り出すことで、お部屋を隅々まで快適にします。

当社は、新ブランドスローガン「Creating a Life Conditioner」を掲げ、これまで培ってきた「モノづくり」の技術に独自の発想を掛け合わせ、冷暖房機能にとどまらず、健康や生産性の向上といったウェルビーイングな価値の提供も目指してまいります。

ご参考：「ノクリア」Xシリーズ、Zシリーズの特長1．室内機の空気の吸い込み口から吹き出し口まで、カビ対策を実施

2．お部屋を隅々まで快適にする、ハイブリッド気流（Xシリーズのみ）

冷暖房を行う「センター気流」と冷房時に冷気を循環させ、暖房時に暖気を床面に沿って押し広げる

「デュアルブラスター気流」を組み合わせた、温度と速さの異なる2種類の「ハイブリッド気流」によって、さまざまな間取りでも部屋全体の温度ムラを抑え、快適な空間を提供します

「センター気流」は風を直接身体に当てずに天井方向へ送り、室内機の左右に搭載した「デュアルブラスター」が冷気を循環させて、快適にする。「デュアルブラスター」で暖気を床面に沿って押し広げ、足元までお部屋を均一に暖める。3．足元からぬくもりが広がる。大型アシストフラップで快適暖房

「ノクリア」Xシリーズ、Zシリーズは厳しい寒さの中でも高い暖房性能を発揮します。さらに、風向と風量を最適化する「アシストフラップ」で、 足元の体感温度をさらに高めています。また、複眼ふく射センサーが足元の温度を検知し、十分に暖まっていないと判断した場合は、風を下方向へ自動で調整する「快適おまかせ気流（足元コントロール）」を働かせて、室内が設定温度に達した後も暖かさを維持します。

※1 壁掛形エアコンにおいて。フィルターを自動でおそうじする機能。2003年3月21日発売（世界初）。当社調べ。

※2 目標年度2027年度達成率100％クリア。（Xシリーズ18畳用、X、Zシリーズ26・29畳用除く）

※3 ノクリアのクリーン機能において。

※4 AS-X406T2において。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で 細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認（細菌1種、カビ菌5種で評価）。【試験機関名】（一財）北里環境科学センター【報告書No.】北生発2018_0225号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。

※5 国内壁掛形家庭用エアコンにおいて。複数のファンを使用し、同時に温度調整された気流と室温気流で空調。2026年1月現在。当社調べ。

※6 熱交換器：【試験機関名】（一社）京都微生物研究所【試験方法】JIS Z 2911による。【試験結果】防カビ効果あり。【試験番号】8194，8195。ホコリや油汚れの多い環境でのご使用時には、熱交換器のクリーニングが必要となる場合があります。フィルター：【試験機関名】広東省微生物分析検測中心【試験方法】JIS Z 2911による。【試験結果】防カビ効果あり。【報告書No.】2021FM26473R01E。送風路・風向版：【試験機関名】（一財）カケンテストセンター【試験方法】JIS Z 2911による。【試験結果】防カビ効果あり。【報告書No.】OS-22-016106-1（B22-0064-2）環境により、防カビ効果は異なります。

※7［試験機関名］（一社）カビ予報研究所［試験内容］当社試験室において、室温27℃、湿度78%の状態で一日冷房運転9時間を3日間、カビセンサーを設置したエアコンで機能の有り無しにてカビの抑制効果を確認。［報告書No.］220813。

主な仕様/発売予定日

【商標について】＊「nocria」は株式会社ゼネラルの世界的な商標です。＊「ノクリア」は株式会社ゼネラルの登録商標です。

＊「デュアルブラスター」「ハイブリッド気流」「ウイルカット・フィルター」は株式会社ゼネラルの登録商標です