【2/5（木）登壇】90％時短のAIスライド作成術：営業提案を1日10本作成する事例を解説

株式会社カトルセ

NotebookLMと生成AIで、営業提案スライドを“高品質×90％時短”。1日10本量産の作り方を公開。さらにAIエージェントで見積・議事録・FAQ等も効率化し、社内教育と業務フローへの定着までのロードマップを解説。最新のAI活用術を法人顧問・研修にて2000名以上に実績のAI講師が事例をもとに説明します。

- 生成AI導入前に確認すべき50のチェック項目- ChatGPTの精度が大幅に上がる魔法のワード- 満足度98.8％のAI研修講師おすすめAIツール50選- 提案書作成に時間がかかり、商談数を増やせない- 資料の品質にばらつきがあり、受注率が安定しない- AI活用に興味はあるが、具体的な導入方法が分からない- 社内でAIツールを導入しても定着しない

株式会社カトルセ 代表取締役社長 橋本健太郎

【経歴】大手住設機器メーカーLIXILにてIT/DX・新規事業開発を約20年担当。住宅業界向けSaaSを約2000社に展開。2019年に現在のカトルセ社を創業し、満足度98.8％を誇るAI研修と開発含めた伴走支援、またXフォロワー4万人の発信力を強みにSNSマーケティング支援事業・AI集客事業も展開し年間100回以上のセミナー・研修実施。趣味はカメラとフットサル。

１．生成AIコンサル・開発・研修事業

▶ネクストAI｜AI研修、AI導入支援（顧問）、オーダーメイドAI開発

▶助成金を活用した研修でDXツール開発やAIエージェント作成

２．デジタルマーケティング・SNSマーケティング支援事業

▶TikTok,X,Instagram,公式LINEコンサル＆運用代行＆研修

▶インフルエンサーマーケティング

３．営業戦略・営業支援事業

▶新規顧客獲得の自動化支援

▶展示会・テレアポ・フォーム営業をAI活用で効率化

■本件に関するお問い合わせ

・Email: info@catorce.jp

・お問い合わせフォーム: https://catorce.jp/contact/