【ハンコックタイヤ】7種のトラック用タイヤを一挙投入

株式会社ハンコックタイヤジャパン

株式会社ハンコックタイヤジャパン（本社：大阪府大阪市）は、2026年1月より、日本国内におけるトラック用タイヤの販売を開始しました。

これまでハンコックタイヤは、乗用車用・SUV用・EV向けタイヤを中心に日本市場で事業を展開してまいりましたが、このたび中型トラックから大型トラックまでをカバーするトラック用タイヤを新たにラインアップを展開。物流・運送業界をはじめとする商用車分野への本格参入により、事業領域を大きく拡大します。

近年、日本の物流・運送業界では、安全性・耐久性に加え、燃費性能や長寿命といった車両運用効率の向上がこれまで以上に求められています。これまで、世界180以上の国と地域で培ってきた技術と実績を活かし、長寿命設計・高い耐摩耗性能・優れたウエット性能を兼ね備えたトラック用タイヤを開発。日々の輸送現場を足元から支えてまいります。

■ 世界で活躍するトラックタイヤが日本に上陸

ハンコックタイヤのトラック用タイヤは、欧州・北米・アジアを中心とした世界各国の物流・輸送現場で幅広く採用されています。

ハンコックタイヤは既に欧州・北米を中心に主要トラックメーカー（メルセデスベンツ／ボルボ・トラック／MAN・スカニア・日野自動車など）向けに新車装着タイヤ（OEＭ供給）としての供給実績が10年以上あります。

また、これらのOEM供給を通じて得られた走行データや運行条件を製品開発に反映し、

独自の技術思想である「SMARTECH」を展開しています。

SMARTECHは、トレッドパターン、ケーシング構造、コンパウンド設計を最適化することで、

偏摩耗の抑制、ロングライフ性能、安定した走行性能の両立を目指した技術アプローチです。

また、環境への配慮のため、ハンコック「SmartLifeソリューション」として、リグルーブおよびリトレッド可能な設計を採用し、タイヤの長期使用と再利用を促進することで、資源使用量の削減や環境負荷低減を実現します。

世界で培った技術と実績を背景に、ハンコックタイヤは日本市場においてもトラック用タイヤの展開を進めています。今後も日本の物流・輸送環境に適した製品を提供していく方針です。

■ オールシーズンタイヤ（AH31 / DH35 / AH35）

年間を通して安定した走行性能を発揮するオールシーズンモデル。

中・長距離輸送を中心に、地域配送やバス用途まで幅広く対応します。

＜主な特長＞

●オールシーズン対応トレッドパターン

●偏摩耗を抑制しロングライフに貢献

●M+Sおよび3PMSF認証取得

■ ダンプ用タイヤ（DM04 / AM09 / DM09）

建設現場や砕石場など、過酷な使用環境を想定した高耐久シリーズ。

<主な特長>

●カット・チッピングに配慮した高剛性構造

●不整地でのトラクションとオンロード性能を両立

●M+S対応（一部モデルは3PMSF対応）

■ スタッドレスタイヤ（DW07）

降雪地域や冬期路面に対応したウィンターシリーズ。

＜主な特長＞

●凍結路面での高い制動・トラクション性能

●3PMSF認証取得

●新開発トレッドコンパウンドを採用

■ 今後の展開について

ハンコックタイヤのトラック用タイヤは、全国の販売店・代理店を通じて順次販売を開始します。

今後も日本の道路環境や運行条件に即した検証を重ね、製品ラインアップの拡充とサービス体制の強化を進める方針となります。

■ 製品詳細

各製品のサイズ展開・仕様については、以下のWebサイトをご確認ください。

詳細を見る :https://www.hankooktire.com/jp/ja/tirelist/vehicle/truck-and-bus.html