全国の美味しいおつまみに出会える「旅するおつまみ」シリーズ4商品を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、全国の美味しいものに出会える「旅するおつまみ」シリーズ4商品を1月29日（木）17:00より販売開始します。（https://kurand.jp/collections/tabisuruotsumami）

「旅するおつまみ」シリーズとは

「旅するおつまみ」とは、全国各地の美味しいものに出会えるおつまみ商品シリーズです。日本各地を巡りながら見つけた、土地の個性や素材の魅力が詰まった味わいを、お酒と楽しむ“おつまみ”に仕上げました。おつまみと共にお酒を味わう日常のひとときに、まるで全国各地を旅するようなワクワク感をお楽しみください。

個性豊かな4商品を販売開始

ぱりぱり鮭皮チップス

北海道名物「鮭」の、皮を使用した新感覚おつまみです。旨味たっぷりの鮭皮を、ノンフライでサクっと軽やかなチップスに仕上げました。ぱりぱりサクサクの食感と、香ばしく旨味たっぷりの味わいが思わずクセになります。

◯商品タイプ：食品

◯原材料：鮭皮（北海道産）、食塩、砂糖、たんぱく加水分解物/ソルビット、調味料（アミノ酸等）、くん液、紅麹色素、pH調整剤、（一部にさけ・大豆を含む）

◯販売価格：660円（税込）

◯詳細URL：https://kurand.jp/products/sakekawachips

素材を楽しむほたるいかの一夜干し

春の限られた期間に日本海で採れる、希少なほたるいかを、旨味を凝縮するように一夜干しに仕上げました。嚙めば嚙むほどじんわり広がる濃厚な旨味と塩気で思わずお酒がすすむ味わいです。

◯商品タイプ：食品

◯原材料：ほたるいか（日本海産）、食塩

◯販売価格：660円（税込）

◯詳細URL：https://kurand.jp/products/hotaruika-ichiyaboshi

ぴり辛こんにゃくジャーキー

こんにゃく芋の生産量全国1位を誇る名産地・群馬県で生まれた、こんにゃくの新たな美味しさを引き出したおつまみです。こんにゃくを甘じょっぱく味付け、セミドライにすることで、モチッとした食感に仕上げました。

◯商品タイプ：食品

◯原材料：こんにゃく粉（こんにゃく芋（群馬県産））、澱粉、砂糖、ローストビーフシーズニング（食塩・胡椒・乳糖・玉ねぎ・にんにく・ブドウ糖・その他）、ビーフエキスパウダー、醤油、オニオンパウダー、ガーリックパウダー/トレハロース、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na）、水酸化Ca（こんにゃく用凝固剤）、増粘多糖類、（一部に小麦・乳成分・玉子・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉を含む）

◯販売価格：660円（税込）

◯詳細URL：https://kurand.jp/products/konnyakujerky

チーズのようなスモーキー島どうふ

沖縄県の名産品「島どうふ」を麹で包み込み、じっくり熟成し、燻製を施して香ばしさを纏わせました。ぎゅっと凝縮された濃厚なコクと甘みが、お酒と相性抜群です。

◯商品タイプ：食品

◯原材料：豆腐（沖縄県製造）、味噌、米麹、米、砂糖、昆布エキス/豆腐用凝固剤、（一部に大豆を含む）

◯販売価格：690円（税込）

◯詳細URL：https://kurand.jp/products/shimadofu

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp