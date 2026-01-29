KOLを起点にブランド成長を支援する「株式会社トラスト」公式サイト公開。ROI重視で戦略～実行まで一気通貫

株式会社トラスト

株式会社トラスト（本社：東京都港区）は、KOL／インフルエンサー施策を起点にブランドの成長を支援する公式サイトを公開しました。企業・ブランドのマーケティング戦略立案から、KOL／インフルエンサー施策の実行、数値に基づく検証と改善までをワンストップで伴走し、ROI最大化を目指した運用をご提供します。



近年、SNS・広告・SEOなど施策が多様化する一方で、「単発の投稿やキャンペーンで終わってしまう」「社内で改善サイクルが回らない」「施策同士が分断され、費用対効果が見えにくい」といった課題が増えています。株式会社トラストは、事業目標（売上・申込・認知拡大など）から逆算し、KOL／SNS／広告／SEOそれぞれの役割を定義したうえで実行。数値をもとに改善を継続することで、再現性のある運用へつなげます。

株式会社トラストが提供する支援領域

■ SEO対策検索で見つかり、選ばれ、申し込みが増えるSEO支援。キーワード設計～コンテンツ制作、改善運用まで一気通貫で支援します。KOL・SNS施策とも連動し、ブランドの伸びを加速させます。

■ マーケティング支援事業目標・ブランド課題を起点に、ターゲット設計からKPI・年間計画まで整理。KOL／SNS／広告を含むデジタル中心の施策を全体最適で設計・提案します。

■ コンテンツ戦略公式アカウントのコンセプト設計から投稿企画・制作・運用改善までを一括で支援。KOL施策と連動した“継続的に伸びるコンテンツ戦略”でブランド資産の価値を高めます。

■ インフルエンサー獲得ブランドの世界観・ターゲットに合うKOL／インフルエンサーをリサーチ・選定し、交渉～投稿設計・実行・効果レポートまで一気通貫で支援します。

ROIにフォーカスした運用設計

株式会社トラストでは、単発の施策に終わらせず、ROI最大化を目的に戦略を設計します。

- ターゲット／カスタマージャーニーの整理- KPIと予算配分の明確化- 施策ごとの役割定義（KOL／SNS／広告／SEO）- 実行後の数値検証と改善の継続

これにより、施策を積み上げ型の運用へと変え、中長期のブランド成長をご支援します。

公式サイト公開のポイント：実務に役立つコラムも順次更新



公式サイトでは、施策設計・運用改善に役立つコラムも掲載しています。例えば、ROIを高めるためのPDCA運用、サンプリング施策でのターゲティングと投稿誘導、インフルエンサー契約における注意点など、現場でそのまま使える観点をまとめています。マーケ担当者・EC/D2C担当者・広報/PR担当者の方々の意思決定に役立つ情報発信を、今後も継続していきます。

お問い合わせ・ご相談



「認知を伸ばしたい」「新商品の立ち上げを成功させたい」「海外向けの情報発信を強化したい」など、目的に応じて施策設計から伴走します。まずは公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社トラスト

代表者：増田秀樹

設立：2023年8月25日

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目15番7号

事業内容：マーケティング支援／KOLの獲得

公式サイト：https://www.trust-kol.com/