出演者情報＆アフタートーク配信決定！2/8(日)放送『JRN報道特別番組「衆院選2026～異例の短期決戦、その結果は何をもたらすのか？」』

株式会社ＴＢＳラジオ

2月8日(日)に投開票を迎える、第51回衆議院議員総選挙。

TBSラジオは、当日20時～24時に『JRN報道特別番組「衆院選2026～異例の短期決戦、その結果は何をもたらすのか？」』を生放送します。

番組では小選挙区・比例の開票速報、各党党首・幹部へのインタビュー、記者による政党・選挙区レポート、さらにスタジオには多彩なゲストを迎え、有権者が下した判断がこれからの日本社会に何をもたらすのかを読み解きます。

また、放送終了後には出演者によるアフタートーク（有料オンライン配信）も実施。

開票特番で語り尽くせなかった論点や取材の裏側、今後の見通しまで、もう一段深く、ざっくばらんにお届けします。

番組概要

番組タイトル：JRN報道特別番組「衆院選2026～異例の短期決戦、その結果は何をもたらすのか？

放送日時：2月8日（日）20時～24時

ホームページ：https://www.tbsradio.jp/c/shugiin/

配信情報：YouTubeライブで動画生配信も実施（https://www.youtube.com/@tbs9259）

出演

スタジオ出演

荻上チキ／武田砂鉄／片桐千晶／崔真淑／高安健将／三牧聖子／安田菜津紀／能條桃子／大島育宙 ほか

速報デスク

外山惠理／蓮見孝之／澤田大樹

中継レポート

宮原ジェフリー／加藤奈央／久保絵理紗／鳥山穣 ほか

有料オンライン配信『TBSラジオ衆院選2026 開票特番アフタートーク「選挙の夜はまだまだ終わらない！出演者たちの最速振り返り」』

購入ページ：https://tbsr-2026election-at.peatix.com/

2月8日（日）深夜0時15分頃から、衆院選・開票特別番組放送後の有料オンライン配信『TBSラジオ衆院選2026 開票特番アフタートーク「選挙の夜はまだまだ終わらない！出演者たちの最速振り返り」』を開催します。

多くのリスナーの方々にご視聴いただいた2024年10月の衆院選、昨年7月の参院選に引き続き、3回目となりました。注目が高まる今回の衆院選でも、放送を終えたばかりの出演者たちによる熱いトークをお届けします。

ラジオでの特番でパーソナリティーを務めた荻上チキ、片桐千晶をはじめ、武田砂鉄（冒頭のみ）、安田菜津紀、能條桃子、大島育宙など多彩なゲストが登場。選挙ライターの宮原ジェフリーのほか、各政党を取材した記者などいつもは裏方のスタッフらも参加し、4時間の選挙特番の裏側を語ります。

前回開催した参院選のアフタートークでは、特番での各政党幹部とのやりとりを終え、語り切れなかった出演者の思いや出演者同士の連携プレーを振り返り、また各政党の開票センターを取材した記者の裏話などで盛り上がりました。

割引キャンペーン実施中

TBSラジオ「荻上チキ・Session」もしくはTBS Podcast「セイジドウラク」のYouTubeチャンネルのメンバーシップに加入すると、プランに応じて、チケットが割引（500円引き or 1,000円引き）になります（学割料金の割引はできません）。

詳しくは「荻上チキ・Session」もしくは「セイジドウラク」のYouTubeチャンネルの投稿欄をご確認ください。

「荻上チキ・Session」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@session-905/posts

「セイジドウラク」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@seijidouraku-905/posts

異例の短期決戦となった今回の衆院選。特番内で明らかになっていく結果と、各政党幹部とのやりとりを経て、スタジオの出演者たちは何を感じたのか――？

リスナーのみなさんのコメントなども交えながら、まだまだ続く衆院選の夜を盛り上げていきます。

選挙特番は、多くのゲスト、数々の取材、スタッフ稼働もあり、いつも以上に制作にパワーが必要となります。これからも選挙特番を続けるためにもぜひ、お力添えをお願いします。

出演

荻上チキ（評論家、ラジオパーソナリティ）

片桐千晶（フリーアナウンサー）

武田砂鉄（ライター）※冒頭のみ出演

安田菜津紀（認定NPO法人Dialogue for People副代表、フォトジャーナリスト）

能條桃子（「NO YOUTH NO JAPAN」代表理事）

大島育宙（XXCLUB）

宮原ジェフリー（選挙ライター）

澤田大樹（TBSラジオ国会担当記者）他

各政党を取材したTBSラジオ記者も登場！

イベント視聴チケット代金

一般：\2,000／学割：\1,000

※学割や割引コードの不正利用が疑われる場合は、取引を取り消す場合があります。

配信・購入期限

配信開始：2026/2/8（日）24:15頃

配信時間：1時間程度

※特別番組の生放送終了後。状況によっては配信開始が遅れる場合があります。

※アーカイブ視聴期間：2026/2/28（土）23:59まで

※期間中は何度でもご視聴いただけます