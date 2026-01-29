SVCV、フラッグシップ・ファッションハウス「SVC」およびデビューコレクション「THE AI REVOLUTION」を発表

SVCV Group Inc.

BCKD(https://www.bckd.us/) Capitalにより2026年に日本・東京で設立された多国籍ホールディングカンパニー、SVCV（以下、「当社」）は、このたびフラッグシップとなるファッションハウス「SVC（以下、「本ブランド」）」の立ち上げ、およびその初となるコレクション「THE AI(https://www.svcv.jp/thehypecompanies) REVOLUTION」を、年内に発表・展開予定であることを正式にお知らせいたします。

SVCV(https://www.svcv.jp/)は、「創業者(https://www.svcv.jp/lwwglobal)ファースト」および「カルチャーファースト」を中核思想とする次世代型グローバルグループです。当社は、ラグジュアリー、メディア＆ストリーミング、データ＆AI、金融サービスといった分野において、カテゴリーを定義するブランドの創出、買収、成長支援を行うプラットフォームとして機能しております。

SVC(https://www.colucciparis.com/)は、SVCV(https://www.svcv.jp/ibgxworldwide)のフラッグシップ・ファッションおよびラグジュアリーハウスとして、世界的に影響力を持つクリエイティブディレクターとの協業を通じ、独自のブランド・ユニバースと長期的なレガシーの構築を目指してまいります。

本ブランドは、東京、ベルリン、モスクワ、香港といった都市に根付くアンダーグラウンドなユースカルチャーや、反骨精神、革新性が交差するダークかつオルタナティブなラグジュアリー美学から着想を得ています。

SVCV(https://www.svcv.jp/credoglobal)の中核的な物語である「The Next(https://www.svcv.jp/coluccigroup) Generation（次世代）」の思想と呼応し、SVCは新たな世代と未来のテイストメーカーに向けて設計されたブランドです。先進的なデザイン性と、排他性、伝統、そして文化的持続性との均衡を追求してまいります。

本ローンチに関する追加情報につきましては、追って発表予定です。

BCKD Capitalについて

BCKD Capitalは、次世代のカルチャー、ラグジュアリー、メディア、テクノロジー、コンシューマー企業の創出、買収、成長を目的として設立された、グローバルな金融機関兼アセット・クリエーション・プラットフォームです。複数の事業部門を通じ、多様なオペレーティングカンパニーおよび投資ビークルから成る分散型エコシステムを運営しています。

SVCVについて

SVCVは、「次世代のためのグループ」を標榜する多国籍ホールディングカンパニーです。創業者およびカルチャーを最優先とする哲学のもと、ラグジュアリー、メディア＆ストリーミング、データ＆AI、金融サービスといった主要分野において、買収および自社開発ブランドの成長を支えるグローバルプラットフォームとして事業を展開しています。