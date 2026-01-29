チ・チャンウク主演の人気作、ナ・イヌの日本ファンミーティングアンコール放送も！2月スタート韓国ドラマ｜CSホームドラマチャンネル

我が家 ～嘘のかけら～

キム・ヒソン、イ・ヘヨン共演のヒューマンブラックコメディ。韓国最高の心理カウンセラーが、推理作家の姑と協力して家族を守るために奮闘する。主人公のヨンウォンを演じるのは、「品位のある彼女」のキム・ヒソン。完璧だったはずの家族の「嘘」に直面し、脅迫犯から愛する者を守ろうと奔走する。彼女の姑でカリスマ推理作家のサガン役には「無法弁護士～最高のパートナー」のイ・ヘヨン。対立しながらも共闘する2人の火花散る演技合戦は必見！さらに、姉想いなヨンウォンの弟役を演じる2PMのチャンソンやヨンウォンの息子役を演じるDKZジェチャンの熱演もお楽しみに！

僕を溶かしてくれ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SChgLB4xZyE ]

“冷凍人間”という運命を背負った男女の、切なくもコミカルな恋模様を描くラブコメディ。主演を務めるのは、今田美桜とのW主演作「メリーベリーラブ」(仮)が日本でも大きな注目を集めている人気俳優チ・チャンウク。ヒロインを演じる「ライフ」のウォン・ジナと共に、番組の企画で冷凍カプセルに入るも、予期せぬトラブルにより20年後に目覚めてしまった男女を熱演。さらにアイドルグループGolden Childのボミンがヒロインに好意を抱く学生役で出演するほか、FTISLANDのイ・ホンギやチャ・ソヌ（B1A4出身バロ）らのカメオ出演にも注目！

パンドラの世界～産後ケアセンター～

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

韓国独自の母子ケア施設を舞台に、新米ママたちの奮闘を描くヒューマン・コメディ。主演を務めるのは、昨年「2025 KBS演技大賞」で大賞を受賞したオム・ジウォンと、「平日午後3時の恋人たち」のパク・ハソン。オム・ジウォンは高齢出産を控える新米ママを、パク・ハソンは第三子を出産したベテランママを演じる。出産と育児のために孤軍奮闘するママたちをリアルに描写し、韓国放送時には「超共感！」「リアルすぎてびっくり！」「涙流しながら笑った！」など大きな反響を呼んだ話題作をお見逃しなく！

(C) JTBC Studios Co., Ltd. all rights reserved

アンダーカバー ～君を守りぬく～

チ・ジニ、キム・ヒョンジュを主演に迎え、英BBCの傑作をリメイクした重厚な本格スパイサスペンス。秘密を抱えたまま、平凡な夫として父親として生きてきた男が事件に巻き込まれ、家族を守るために闘う姿を描く。「愛人がいます」以来の再共演となるチ・ジニとキム・ヒョンジュが、愛と正義の間で揺れ動く夫婦を熱演。また、二人の若かりし頃をヨン・ウジンと元Secretのハン・ソナが演じる。さらに、物語のキーパーソンとして「流れ星」のキム・ヨンデが登場し、物語にさらなる緊張感を与える！

2025 NA INWOO FANMEETING 「Spring, Where Love Begins」

(C)HANADA COMPANY

昨年「初恋DOGs」に出演し、日本でも人気を獲得した注目の俳優ナ・イヌ。2025年4月に横浜で開催された来日ファンミーティング『2025 NA INWOO FANMEETING 「Spring, Where Love Begins」』の模様を2/2(月)にアンコール独占放送！公式ファンクラブ開設1周年を記念して開催された今回のファンミーティング。MCの古家正亨さんとの息の合ったトークや、歌、ギター演奏まで、ナ・イヌの多才な魅力が満載！約1年ぶりとなるファンとの特別な時間を、心ゆくまでご堪能あれ！

「ナ・イヌ ファンミーティング」詳細 :https://homedrama-ch.com/series/S86162★「韓流ドラマ一覧」はこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/hanryu

■放送情報

【韓国ドラマ】

「我が家 ～嘘のかけら～」

2/24(火)スタート！毎週(火)(水)後3:20~他

出演：キム・ヒソン、イ・ヘヨン、キム・ナムヒ、ヨンウ（ヨヌ/元MOMOLAND）、チャンソン（2PM）、ジェチャン(DKZ)

全12話/ベーシックCH初

「僕を溶かしてくれ」

2/3(火)スタート！毎週(月)~(金)前7:00~

出演：チ・チャンウク、ウォン・ジナ、ユン・セア、シム・ヒョンタク、ボミン(Golden Child)

全16話

「パンドラの世界～産後ケアセンター～」

2/25(水)スタート！毎週(月)~(金)前7:00~

出演：オム・ジウォン、パク・ハソン、チェ・リ、チャン・ヘジン

全８話

「アンダーカバー ～君を守りぬく～」

2/7(土)スタート！毎週(土)前4:00~

※7日(土)は前10:50~

出演：チ・ジニ、キム・ヒョンジュ、ヨン・ウジン、ハン・ソナ、ホ・ジュノ、イ・スンジュン、クォン・ヘヒョ、ハン・ゴウン

全16話

「なにもしたくない～立ち止まって、恋をして～」

2/4(水)スタート！毎週(水)~(金)後0:00~

出演：イム・シワン、キム・ソリョン、シン・ウンス、パン・ジェミン

全12話

【K-POPコンサート・ファンミーティング】

『2025 NA INWOO FANMEETING 「Spring, Where Love Begins」』

2/2(月)後9:00~

独占放送

【韓国バラエティ】

「韓流スタージャックＳ★キム・ヨンホ」前編・後編

2/1(日)深3:30~

「韓流スタージャックＳ★ソ・ジュニョン」前編・後編

2/2(月)後11:15~他

「韓流スタージャックＳ★キム・ジヌ」前編・後編

2/2(月)深2:00~

「韓流スタージャックＳ★チャン・ヒョンソン」前編・後編

2/2(月)深2:30~

「韓流スタージャックＳ★チェ・ダニエル」前編・後編

2/4(水)後1:45~他

「韓流スタージャックＳ★ヒョヌ」前編・後編

2/6(金)後1:45~他

「韓流スタージャックＳ★チャン・ドンジク」前編・後編

2/8(日)深3:30~

「韓流スタージャックＳ★リュ・ジョンハン」前編・後編

2/12(木)深3:00~

「韓流スタージャックＳ★ハン・ジョンス」前編・後編

2/12(木)深3:30~

「韓流スタージャックＳ★イム・ホ」前編・後編

2/13(金)後1:45~他

「韓流スタージャックＳ★パク・ヨンウ」前編・後編

2/15(日)深3:30~

「韓流スタージャックＳ★イ・ジフン」前編・後編

2/16(月)深3:00~

「韓流スタージャックＳ★ヒョン・ウソン」前編・後編

2/16(月)深3:30~

「韓流スタージャックＳ★ナムグン・ミン」前編・後編

2/18(水)後1:45~他

「韓流スタージャックＳ★キム・ジソク」前編・後編

2/20(金)後1:45~他

「韓流スタージャックＳ★チョン・ウヌ」前編・後編

2/22(日)深3:00~

「韓流スタージャックＳ★イ・チョニ」前編・後編

2/22(日)深3:30~

「韓流スタージャックＳ★チュ・サンウク」前編・後編

2/25(水)後1:45~他

「韓流スタージャックＳ★ノ・ミヌ」前編

2/27(金)後1:45~

