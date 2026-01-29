マツイウイスキー「倉吉12年」「倉吉18年」が世界的ウイスキー品評会にてカテゴリーウィナー＆ゴールドを受賞！

松井酒造合名会社


松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、イギリスで開催された世界的ウイスキー品評会「World Whiskies Awards 2026」において、マツイピュアモルトウイスキー「倉吉12年」「倉吉18年」の2商品が、カテゴリーウィナー（部門最高賞）およびゴールドを受賞いたしました。



今回の受賞は、単なるメダル獲得にとどまらず、「倉吉12年」「倉吉18年」共に2021年に続き、2度目のカテゴリーウィナー受賞という快挙となります。



1度きりではなく、時を経てもなお評価され続ける品質の高さが、世界の舞台で改めて証明されました。



ウイスキーの本場・イギリスにおいて、数多くの名だたる銘柄と肩を並べ、鳥取から生まれたウイスキーが“世界基準の一本”として認められたことは、私たちにとってこれ以上ない喜びであり、大変光栄に思います。



☆2度目のカテゴリーウィナー。選ばれ続ける「倉吉12年」「倉吉18年」

「World Whiskies Awards（WWA）」は、イギリス・ロンドンで開催される、ウイスキー業界でも最も権威ある品評会の一つで、世界中のウイスキーが集い、ブラインドテイスティング（銘柄を伏せた試飲）によって純粋な味と香りのみで評価される、ウイスキー業界でも最も権威ある品評会のひとつです。



その厳しい審査の中で、「倉吉12年」「倉吉18年」はともに2021年、そして今回2026年と、2度にわたりカテゴリーウィナーを獲得。


これは、流行や話題性ではなく、“長く愛される本物の味わい”であることの証明とも言えます。



☆迷ったら、この2本。世界が認めた“間違いのないウイスキー”

マツイピュアモルトウイスキー「倉吉12年」




熟成による奥行きのある香りと、バランスの取れたまろやかな味わい。


ウイスキーらしさをしっかり感じながらも飲みやすく、「初めての1本」にも、「定番の1本」にも選ばれる完成度の高さが魅力です。



希望小売価格/\10,000税抜（\11,000税込）


容量/700ml


度数/43％


樽の種類/ホワイトオーク


原材料/モルト


https://matsuiwhisky-store.com/products/4954621000993



マツイピュアモルトウイスキー「倉吉18年」




より長い熟成が生み出す、重厚感と深い余韻。


ひと口で違いがわかる贅沢な味わいは、特別な日の一杯やギフトにも最適です。


“ワンランク上のウイスキー体験”を求める方にこそおすすめしたい一本です。



希望小売価格/\25,000税抜（\27,500税込）


容量/700ml


度数/43％


樽の種類/ホワイトオーク


原材料/モルト


https://matsuiwhisky-store.com/products/4954621003444



どちらも、世界が認めた確かな品質。


迷ったら、この2本を選べば間違いありません。



☆その他の受賞商品について

今回のWWA2026では、他にも以下の商品が受賞しております。



【シルバー】


・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉 シェリーカスク」



【ブロンズ】


・マツイウイスキー「大山 ワインカスク」


・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉8年」



多彩なラインナップが、世界の舞台で幅広く評価された結果となりました。



☆世界品質を、日常の一杯に

世界的な品評会で評価されたウイスキーというと、「高級で特別なもの」というイメージを持たれがちですが、マツイウイスキーは“日常の中で楽しめる本格派”であることも大切にしています。


特別な日だけでなく、仕事終わりの一杯や、週末のリラックスタイム、大切な人との食事の時間に寄り添うウイスキーとして。



世界が認めた味わいを、もっと身近に楽しんでいただきたい。


それが、私たちの想いです。



☆受賞内容まとめ

★カテゴリーウィナー＆ゴールド


・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉12年」


・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉18年」


（ともに2021年に続き、2度目のカテゴリーウィナー受賞）



★シルバー


・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉 シェリーカスク」



★ブロンズ


・マツイウイスキー「大山 ワインカスク」


・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉8年」



■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所


〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1


公式HP：https://matsuiwhisky.com


公式オンラインショップ：https://matsuiwhisky-store.com/



■商品についてのお問い合わせ先

松井酒造合名会社


電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。


※営業のご連絡は全てお断りしております



■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報


メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。


※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております