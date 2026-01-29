マツイウイスキー「倉吉12年」「倉吉18年」が世界的ウイスキー品評会にてカテゴリーウィナー＆ゴールドを受賞！

松井酒造合名会社

松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、イギリスで開催された世界的ウイスキー品評会「World Whiskies Awards 2026」において、マツイピュアモルトウイスキー「倉吉12年」「倉吉18年」の2商品が、カテゴリーウィナー（部門最高賞）およびゴールドを受賞いたしました。

今回の受賞は、単なるメダル獲得にとどまらず、「倉吉12年」「倉吉18年」共に2021年に続き、2度目のカテゴリーウィナー受賞という快挙となります。

1度きりではなく、時を経てもなお評価され続ける品質の高さが、世界の舞台で改めて証明されました。

ウイスキーの本場・イギリスにおいて、数多くの名だたる銘柄と肩を並べ、鳥取から生まれたウイスキーが“世界基準の一本”として認められたことは、私たちにとってこれ以上ない喜びであり、大変光栄に思います。

☆2度目のカテゴリーウィナー。選ばれ続ける「倉吉12年」「倉吉18年」

「World Whiskies Awards（WWA）」は、イギリス・ロンドンで開催される、ウイスキー業界でも最も権威ある品評会の一つで、世界中のウイスキーが集い、ブラインドテイスティング（銘柄を伏せた試飲）によって純粋な味と香りのみで評価される、ウイスキー業界でも最も権威ある品評会のひとつです。

その厳しい審査の中で、「倉吉12年」「倉吉18年」はともに2021年、そして今回2026年と、2度にわたりカテゴリーウィナーを獲得。

これは、流行や話題性ではなく、“長く愛される本物の味わい”であることの証明とも言えます。

☆迷ったら、この2本。世界が認めた“間違いのないウイスキー”

マツイピュアモルトウイスキー「倉吉12年」

熟成による奥行きのある香りと、バランスの取れたまろやかな味わい。

ウイスキーらしさをしっかり感じながらも飲みやすく、「初めての1本」にも、「定番の1本」にも選ばれる完成度の高さが魅力です。

希望小売価格/\10,000税抜（\11,000税込）

容量/700ml

度数/43％

樽の種類/ホワイトオーク

原材料/モルト

マツイピュアモルトウイスキー「倉吉18年」

より長い熟成が生み出す、重厚感と深い余韻。

ひと口で違いがわかる贅沢な味わいは、特別な日の一杯やギフトにも最適です。

“ワンランク上のウイスキー体験”を求める方にこそおすすめしたい一本です。

希望小売価格/\25,000税抜（\27,500税込）

容量/700ml

度数/43％

樽の種類/ホワイトオーク

原材料/モルト

どちらも、世界が認めた確かな品質。

迷ったら、この2本を選べば間違いありません。

☆その他の受賞商品について

今回のWWA2026では、他にも以下の商品が受賞しております。

【シルバー】

・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉 シェリーカスク」

【ブロンズ】

・マツイウイスキー「大山 ワインカスク」

・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉8年」

多彩なラインナップが、世界の舞台で幅広く評価された結果となりました。

☆世界品質を、日常の一杯に

世界的な品評会で評価されたウイスキーというと、「高級で特別なもの」というイメージを持たれがちですが、マツイウイスキーは“日常の中で楽しめる本格派”であることも大切にしています。

特別な日だけでなく、仕事終わりの一杯や、週末のリラックスタイム、大切な人との食事の時間に寄り添うウイスキーとして。

世界が認めた味わいを、もっと身近に楽しんでいただきたい。

それが、私たちの想いです。

☆受賞内容まとめ

★カテゴリーウィナー＆ゴールド

・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉12年」

・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉18年」

（ともに2021年に続き、2度目のカテゴリーウィナー受賞）

★シルバー

・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉 シェリーカスク」

★ブロンズ

・マツイウイスキー「大山 ワインカスク」

・マツイピュアモルトウイスキー「倉吉8年」

