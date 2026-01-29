成果に直結する5つの思考法を習得する「営業マインド向上研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、営業職としての成果を最大化するための土台を構築する「営業マインド向上研修(https://www.recurrent.jp/listings/sales-freshers-mind)」の提供を開始します。本研修は、単なる精神論ではなく、行動の質を変えて望ましい結果を導くための論理的な思考習慣を強化する内容です。

顧客起点での価値提供や、目標を自分事化してゴールから逆算する数字への意識を習得します。配属直後の新人から、改めてプロの姿勢を再構築したい若手社員まで幅広く対応したカリキュラムとなっています。

営業マインド向上研修【成功につながる現場力と意識を】 - 社員研修のリスキル

営業現場における主体的姿勢の必要性

現代の営業活動において、商品やサービスの差別化だけでは継続的な成果を出すことが難しくなっています。顧客の課題に深く寄り添い、本質的な価値を提案できる人材が求められています。一方で、現場では拒絶への不安や数字へのプレッシャーから、受け身の姿勢に陥る社員も少なくありません。自ら目標を引き受け、失敗を糧に成長し続けるマインドの確立は、営業組織の強化において重要な要素となっています。

研修内容の紹介：成功につながる現場力と意識を

営業マインド向上研修は、営業成果を左右する5つの思考法を理解し、顧客の成功を自らの喜びと感じるプロの姿勢を確立させることを目的としています。

■研修タイトル

営業マインド向上研修(https://www.recurrent.jp/listings/sales-freshers-mind)

■受講対象

新入社員、若手社員、営業部門への配転者

■身に付くスキルや目的

本研修の目的は、顧客の成功を自分事と捉える価値提供の視点を身に付けることです。目標を自ら引き受ける主体性と数字への責任感を高めます。また、拒絶や失敗を前向きに捉え直し、行動を継続できる思考法を習得します。

■本研修の特徴- 顧客起点のマインドセット表面的な商品の売り込みではなく、顧客の課題や背景に寄り添い、本質的な解決を提案する姿勢を理解します。- 数字への責任感と逆算思考与えられた目標を自分事として捉え直し、ゴールから逆算して日々の行動に落とし込む計画力を強化します。- レジリエンスの強化断られることへの心理的ブレーキを外し、失敗を次の成功への機会に変えて粘り強く行動する技術を習得します。

営業マインド向上研修【成功につながる現場力と意識を】 - 社員研修のリスキル

リスキルについて

■研修カリキュラムを一部抜粋- 営業マインドの全体像営業成果を決定づけるマインドセットの重要性と5つのテーマを理解します。- 顧客起点のマインド売る視点から価値提供の視点へ転換し、顧客の成功を自分の成果と捉える姿勢を構築します。- 数字への意識強化売上目標を自分事として捉え、計画的に成果を創出する逆算思考を習得します。- 主体性のマインド環境や他人のせいにせず、成果を自ら創り出す自責思考の姿勢を持ちます。- 失敗・断られ耐性のマインド営業特有の拒否や失敗を前向きに捉え、行動を継続するリフレーミング技術を習得します。

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、ビジネス研修が料金一律という明瞭な体系で一社研修を提供しています。営業研修(https://www.recurrent.jp/categories/sales)においても、企業の特定の課題に合わせた内容のカスタマイズが可能です。

研修に必要な教材や備品の準備をフルサポートすることで、導入企業の負担を軽減し、質の高い実施環境を提供します。日本全国およびオンラインでの実施に対応しており、柔軟な研修運用を実現します。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。